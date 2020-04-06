Super Trend Reverse Grid
- Asesores Expertos
- Oezkan Kahveci
- Versión: 1.25
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Super Trend Reverse Grid es un algoritmo profesional diseñado para eliminar los riesgos asociados a las estrategias clásicas "contra tendencia". En lugar de abrir operaciones contra la dirección del precio, utiliza órdenes Stop (Buy Stop/Sell Stop) para seguir el impulso.
Soporte Multi-Activo: Optimizado para XAUUSD (Oro), Plata, Bitcoin (BTC), y los principales pares de divisas.
Filtros de Tendencia Inteligentes:
EMA 200 (Macro): Evita la apertura de operaciones en contra de la tendencia principal.
MACD: Detiene nuevas colocaciones en la parrilla durante la pérdida de impulso.
Auto-Precio (Auto-SR): El robot analiza las últimas 300 velas para calcular automáticamente las zonas de soporte/resistencia más fuertes y determina el rango de la cuadrícula en consecuencia.
Módulos de Seguridad: Incluye Protección de Spread, Filtro de Tiempo y Protección "Fuera de Rango".
¿Para quién es adecuado?
Aquellos que buscan beneficios en mercados con tendencia (como Oro, Plata, Pares de Divisas y BTC).
Operadores cansados de arruinar sus cuentas debido a los arriesgados sistemas Martingale.
Operadores profesionales que buscan control total y transparencia.