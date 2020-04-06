Super Trend Reverse Grid

Super Trend Reverse Grid es un algoritmo profesional diseñado para eliminar los riesgos asociados a las estrategias clásicas "contra tendencia". En lugar de abrir operaciones contra la dirección del precio, utiliza órdenes Stop (Buy Stop/Sell Stop) para seguir el impulso.

  • Soporte Multi-Activo: Optimizado para XAUUSD (Oro), Plata, Bitcoin (BTC), y los principales pares de divisas.

  • Filtros de Tendencia Inteligentes:

    • EMA 200 (Macro): Evita la apertura de operaciones en contra de la tendencia principal.

    • MACD: Detiene nuevas colocaciones en la parrilla durante la pérdida de impulso.

  • Auto-Precio (Auto-SR): El robot analiza las últimas 300 velas para calcular automáticamente las zonas de soporte/resistencia más fuertes y determina el rango de la cuadrícula en consecuencia.

  • Módulos de Seguridad: Incluye Protección de Spread, Filtro de Tiempo y Protección "Fuera de Rango".

¿Para quién es adecuado?

  • Aquellos que buscan beneficios en mercados con tendencia (como Oro, Plata, Pares de Divisas y BTC).

  • Operadores cansados de arruinar sus cuentas debido a los arriesgados sistemas Martingale.

  • Operadores profesionales que buscan control total y transparencia.


