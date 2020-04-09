Flash Copy Pro MT5

Flash Copy Pro MT5 - Copiadora de operaciones locales profesional y ultrarrápida

Breve descripción: Copiador de operaciones profesional diseñado para empresas de accesorios y gestión multicuenta. Cuenta con copiado zero-lag, emparejamiento inteligente de símbolos y protección avanzada contra errores.

Descripción completa:

Flash Copy Pro MT5 es una herramienta de alto rendimiento diseñada para copiar operaciones de una sola cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas en milisegundos. Está específicamente desarrollada para operadores de Prop Firm y gestores de carteras profesionales.

¡Diga adiós a las configuraciones complejas! FlashCopy detecta automáticamente y sin problemas coincide con diferentes símbolos de corredores comoUSTECr -> NAS100 sin errores.

🔴 ¿Por qué Flash Copy Pro MT5?

  • Copia ultra-rápida: Minimiza el deslizamiento con un tiempo de respuesta de ~50ms. Perfecto para scalping y trading de alta frecuencia.

  • 🧠 S mart Symbol Matching: Incluso si el símbolo Master tiene sufijos (por ejemplo, XAUUSD.pro, USTECr), el algoritmo encuentra automáticamente el símbolo negociable correcto en la cuenta Slave (Gold, NAS100, US100, etc.).

  • 🛡️ Re-Entry Protection: Cuenta con un algoritmo avanzado "History Check" que evita que el copiador vuelva a abrir una operación que usted haya cerrado manualmente.

  • Gestión del dinero: Elija su estilo de riesgo: Tamaño de Lote Fijo o Riesgo Proporcional (Multiplicador) basado en la cuenta Maestra.

  • Protección por Diferencia de Precio (Gap): Le protege de malas entradas. Si la diferencia de precio entre Maestro y Esclavo excede los puntos especificados, la operación se bloquea para evitar pérdidas.

⚙️ Características principales:

  1. Un Solo Archivo, Dos Modos: El mismo archivo funciona como Maestro (Emisor) y Esclavo (Receptor). Simplemente seleccione el modo en la configuración.

  2. Control de Dirección: Puede configurarlo para copiar sólo operaciones de Compra o sólo operaciones de Venta.

  3. Filtrado: Filtra los pares no deseados o copia sólo una lista específica de símbolos.

¿Cómo instalarlo?

  1. Cuenta Master (Fuente): Adjunte FlashCopy Pro a cualquier gráfico y seleccioneMODE_MASTER en los ajustes.

  2. Cuenta esclava (destino): Conecte FlashCopy Pro a cualquier gráfico y seleccioneMODE_SLAVE en los ajustes.

  3. Enlace: En la configuración Esclavo, introduzca el número de la cuenta principal en el campo "Target Master Account ID".

  4. Y ya está. Sus operaciones se sincronizarán al instante.

⚠️ Nota Importante: Este es un sistema de "Copia Local de Operaciones". Los terminales Maestro y Esclavo deben estar ejecutándose en elmismo ordenador ( o en el mismo VPS).


