Super Trend Reverse Grid

Super Trend Reverse Grid ist ein professioneller Algorithmus, der entwickelt wurde, um die mit klassischen "Counter-Trend"-Strategien verbundenen Risiken zu eliminieren. Anstatt Trades gegen die Preisrichtung zu eröffnen, nutzt er Stop-Orders (Buy Stop/Sell Stop), um dem Momentum zu folgen.

Multi-Asset-Unterstützung: Optimiert für XAUUSD (Gold), Silber, Bitcoin (BTC) und alle wichtigen Währungspaare.

Intelligente Trend-Filter: EMA 200 (Makro): Verhindert die Eröffnung von Trades gegen den Haupttrend. MACD: Verhindert die Platzierung eines neuen Gitters bei Verlust des Momentums.

Auto-Pricing (Auto-SR): Der Roboter analysiert die letzten 300 Kerzen, um automatisch die stärksten Unterstützungs-/Widerstandszonen zu berechnen und den Rasterbereich entsprechend zu bestimmen.

Sicherheitsmodule: Enthält Spread-Schutz, Zeitfilter und "Out of Range"-Schutz.

Für wen ist es geeignet?