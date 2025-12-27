Super Trend Reverse Grid
- Experten
- Oezkan Kahveci
- Version: 1.26
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Super Trend Reverse Grid
Super Trend Reverse Grid ist ein professioneller Algorithmus, der entwickelt wurde, um die mit klassischen "Counter-Trend"-Strategien verbundenen Risiken zu eliminieren. Anstatt Trades gegen die Preisrichtung zu eröffnen, nutzt er Stop-Orders (Buy Stop/Sell Stop), um dem Momentum zu folgen.
-
Multi-Asset-Unterstützung: Optimiert für XAUUSD (Gold), Silber, Bitcoin (BTC) und alle wichtigen Währungspaare.
-
Intelligente Trend-Filter:
-
EMA 200 (Makro): Verhindert die Eröffnung von Trades gegen den Haupttrend.
-
MACD: Verhindert die Platzierung eines neuen Gitters bei Verlust des Momentums.
-
-
Auto-Pricing (Auto-SR): Der Roboter analysiert die letzten 300 Kerzen, um automatisch die stärksten Unterstützungs-/Widerstandszonen zu berechnen und den Rasterbereich entsprechend zu bestimmen.
-
Sicherheitsmodule: Enthält Spread-Schutz, Zeitfilter und "Out of Range"-Schutz.
Für wen ist es geeignet?
-
Diejenigen, die auf den Trendmärkten (wie Gold, Silber, Forex-Paare und BTC) Gewinne erzielen möchten.
-
Händler, die es leid sind, ihre Konten aufgrund von riskanten Martingale-Systemen zu sprengen.
-
Professionelle Trader, die volle Kontrolle und Transparenz suchen.