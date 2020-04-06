Adaptative Trend System

Adaptive Trend System (ATS) - Grid Inteligente con Control por Telegram



Adaptive Trend System (ATS) es una evolución sofisticada de los sistemas de grid tradicionales. A diferencia de los robots que abren operaciones "a ciegas," ATS utiliza un motor de tendencia basado en Medias Móviles y ATR para filtrar las entradas, combinado con una gestión de riesgo avanzada que incluye un modo de "Capital Virtual" y un panel de control remoto total vía Telegram.

Este EA ha sido diseñado pensando en la seguridad y la supervivencia a largo plazo, incorporando filtros de tiempo entre niveles para evitar caídas repentinas del mercado y un "Sistema de Supervivencia" para salir de grids complicados con el mínimo daño.

🚀 Características Principales

1. 📱 Control Remoto Total vía Telegram No necesitas estar frente al PC. Gestiona tu robot desde tu móvil:

Comandos en tiempo real: /pause , /resume , /closeall , /status

Notificaciones: Recibe alertas instantáneas de apertura, cierre y Drawdown

2. 🛡️ Gestión de Capital Virtual El sistema permite operar basándose en un "Capital Virtual". Esto significa que el cálculo del lotaje se hace sobre una cantidad ficticia (ej. $500) independientemente de si tu cuenta tiene $10,000. Esto permite un crecimiento conservador y escalable, con opción de autoincremento de capital virtual según beneficios.

3. 🛑 Protección "Anti-Flash Crash" (Filtro de Tiempo) Evita el peligroso "efecto ametralladora" de los grids convencionales. ATS obliga a esperar un tiempo mínimo (configurable) entre niveles, dividiendo el grid en zonas de baja, media y alta frecuencia. Si el mercado se desploma en 1 minuto, el robot NO llenará el grid.

4. 🚑 Modo Supervivencia Si el grid se extiende demasiado (ej. llega al 70% de sus niveles), el robot cambia su prioridad de "Ganar Dinero" a "Salvar la Cuenta". Reduce el objetivo de beneficio o acepta una pequeña pérdida controlada para liberar la carga (drawdown) lo antes posible.

5. ⚖️ Objetivo Conjunto (Hedging Inteligente) El sistema monitorea las compras y ventas simultáneamente. Si el beneficio neto total alcanza el objetivo, cierra AMBOS lados. Esto permite que las ganancias de una tendencia cubran las pérdidas de un retroceso.

⚙️ Funcionalidades Extra

Drawdown Diario : Límite máximo de pérdida diaria (en % o dinero). Si se alcanza, el robot cierra todo y se detiene hasta el día siguiente

: Límite máximo de pérdida diaria (en % o dinero). Si se alcanza, el robot cierra todo y se detiene hasta el día siguiente Cierre Parcial : Asegura ganancias cerrando un % de la posición antes de llegar al TP final

: Asegura ganancias cerrando un % de la posición antes de llegar al TP final Filtro de Viernes : Configuración para dejar de operar y cerrar posiciones antes del fin de semana

: Configuración para dejar de operar y cerrar posiciones antes del fin de semana Panel Informativo: Interfaz gráfica en el gráfico con estado del bot, PnL, botones y estado de Telegram

📋 Parámetros Importantes

InpTelegramToken : Tu token del BotFather para control remoto

: Tu token del BotFather para control remoto InpVirtualCapital : Capital base para el cálculo de riesgo (ideal para cuentas grandes con riesgo bajo)

: Capital base para el cálculo de riesgo (ideal para cuentas grandes con riesgo bajo) InpEnableTimeFilter : Activa la protección de tiempo entre operaciones del grid

: Activa la protección de tiempo entre operaciones del grid InpMaxGridLevels : Número máximo de operaciones permitidas

: Número máximo de operaciones permitidas InpEnableSurvivalMode: Activa la lógica de salida de emergencia en niveles altos

💡 Recomendaciones

Par : Optimizado para pares con volatilidad media/alta (ej. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD - ajustar riesgo)

: Optimizado para pares con volatilidad media/alta (ej. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD - ajustar riesgo) Timeframe : Recomendado M15 o H1 (el EA usa MA de H1 para tendencia por defecto)

: Recomendado M15 o H1 (el EA usa MA de H1 para tendencia por defecto) Depósito Mínimo : Gracias al modo "Capital Virtual", puede funcionar en cuentas pequeñas (desde $500 en cuentas estándar o menos en cuentas cent)

: Gracias al modo "Capital Virtual", puede funcionar en cuentas pequeñas (desde $500 en cuentas estándar o menos en cuentas cent) VPS: Altamente recomendado usar un VPS para garantizar la ejecución de los filtros de tiempo y la conexión con Telegram

⚠️ Aviso de Riesgo El trading con sistemas Grid conlleva riesgos inherentes. Aunque el ATS V4.20 incluye múltiples capas de seguridad (DD Diario, Filtros de Tiempo, Supervivencia), el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar extensivamente en cuenta DEMO antes de pasar a real.