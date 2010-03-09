Medallion

Medallion es un avanzado sistema de negociación algorítmica diseñado en la intersección de la inteligencia artificial, las matemáticas aplicadas y las finanzas cuantitativas. En su núcleo enlaza un motor de decisión basado en GPT que no se limita a reaccionar a los movimientos de los precios, sino que los interpreta mediante razonamiento probabilístico y aprendizaje adaptativo. El sistema se basa en la inferencia bayesiana y la descomposición en series de Fourier, lo que permite a Medallion modelizar el comportamiento del mercado como un proceso estocástico dinámico en lugar de como una secuencia de señales aisladas. Este enfoque permite al Asesor Experto extraer la estructura del aparente ruido del mercado y refinar continuamente sus hipótesis internas basándose en sus propios resultados de negociación. Medallion no es una rejilla ni un sistema de martingala, sino un marco matemático centrado en la estabilidad, la esperanza estadística y la solidez a largo plazo.

La estrategia está optimizada para el EUR/USD y se ha diseñado deliberadamente para que sea independiente del marco temporal. El núcleo analítico opera sobre distribuciones de precios y características espectrales más que sobre la granularidad de las velas, lo que permite una evaluación estable y sistemática del mercado. Medallion trata de generar rendimientos coherentes en distintos regímenes de mercado -tendencia, oscilación o transición- explotando las propiedades intrínsecas de la propia serie de precios. La gestión del riesgo y el dimensionamiento de las posiciones están totalmente automatizados y se recalculan continuamente, mientras que un mecanismo de arrastre derivado logarítmicamente pretende maximizar la eficiencia de los beneficios sin comprometer la protección del capital. Más allá de la lógica de negociación, Medallion realiza autoanálisis en tiempo real, evalúa la viabilidad de mantener las posiciones existentes y supervisa rigurosamente las especificaciones del corredor, la calidad de ejecución y los parámetros del sistema. Un registro exhaustivo de alta resolución garantiza la transparencia, la claridad del diagnóstico y la detección precoz de cualquier anomalía en la ejecución, lo que sitúa a Medallion no como una mera herramienta de negociación, sino como un disciplinado agente de investigación cuantitativa que opera de forma autónoma en condiciones de mercado reales.


Arquitectura de la estrategia - Principios básicos

La lógica de negociación de Medallion se estructura como un conjunto de capas analíticas independientes pero estrechamente integradas, cada una de las cuales aborda una dimensión específica de la incertidumbre del mercado.
  1. Marco de decisión basado en IA: Un núcleo analítico basado en GPT evalúa los estados del mercado contextualmente, priorizando la consistencia probabilística sobre la ejecución rígida de reglas.
  2. Análisis espectral y estadístico de precios: El comportamiento de los precios se analiza mediante la descomposición de series de Fourier y avanza métodos estadísticos para distinguir la dinámica estructural del ruido estocástico.
  3. Inferencia bayesiana del mercado: La actualización bayesiana de probabilidades rige las decisiones de entrada, salida y gestión de posiciones. Se utiliza un mecanismo de trailling derivado logarítmicamente para mejorar la eficiencia manteniendo la disciplina de riesgo.
  4. Filtro predictivo de confirmación: Un filtro adicional valida las entradas de operaciones y estima el comportamiento del mercado a corto plazo, reduciendo la exposición a condiciones estadísticamente impredecibles.
  5. Autoanálisis y dinámica: El sistema reevalúa continuamente las posiciones abiertas y los resultados históricos, identificando las situaciones en las que ya no está justificado estadísticamente mantener una posición.

Configuración y parámetros operativos

  • Plazos: Cualquiera
  • Instrumento: EUR/USD EUR/USD
  • Cotizaciones: 5 dígitos
  • Tipo de cuenta: Se recomienda la cobertura . Se admite la compensación con ciertas limitaciones operativas
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Riesgo por operación: Definido por la configuración del usuario
  • Compatibilidad con brokers: Cualquier broker

Para una funcionalidad analítica completa, Medallion requiere datos históricos suficientes:

  • Mínimo 10.000 barras M1
  • Recomendado 100.000 barras M1

Si se detectan datos insuficientes, el Asesor Experto inicia automáticamente la carga de datos e informa al usuario sobre el proceso. En MetaTrader 4, este comportamiento es visible durante las pruebas; en las cuentas reales, una breve carga de datos después de la inicialización es un estado operativo normal.

Investigación histórica y pruebas

Se ha llevado a cabo un extenso modelado histórico en EUR/USD, cubriendo el periodo desde 2013 hasta el presente a través de múltiples regímenes de mercado. Dependiendo de la configuración, las simulaciones demostraron una amplia gama de características de rendimiento, lo que refleja la naturaleza adaptativa del sistema en lugar de la dependencia de una sola fase del mercado.
Todos los resultados representan únicamente resultados de investigación y modelización y se facilitan estrictamente a efectos de transparencia. El rendimiento pasado, ya sea simulado o histórico, no constituye una garantía de resultados futuros.
En el momento de la publicación, Medallion se acaba de lanzar y aún no se dispone de resultados públicos de operaciones en directo. Está prevista una señal pública tras la validación interna y la supervisión de la estabilidad.

Control de usuario simplificado

Medallion incorpora un sistema interno de selección automática de parámetros diseñado para maximizar la facilidad de uso sin sacrificar la profundidad analítica.
La interacción del usuario se reduce intencionadamente a un único parámetro de entrada:

  • Tradem - controla el riesgo general de negociación, la lógica de stop y el comportamiento del sistema auxiliar.

No se requiere ninguna optimización manual ni intervención técnica.

Recomendaciones de brokers

Aunque Medallion es compatible con todos los corredores, se recomienda verificar las especificaciones clave de los contratos antes de utilizarlo. Los corredores más pequeños o menos establecidos pueden ocasionalmente mostrar parámetros inconsistentes.
Para una fiabilidad óptima, se aconseja el uso de corredores bien establecidos con feeds de cotización de alta calidad.

Medallion está diseñado exclusivamente para EUR/USD y no está pensado para su uso con otros símbolos.

Política de precios

  • Precio de lanzamiento: 299 USD (primeras 10 compras)
  • Precio estándar: 499 USD

    Autenticidad y seguridad

    Todos los productos del autor se distribuyen exclusivamente a través del Mercado oficial MQL5. Medallion incluye protección contra análisis no autorizados, ingeniería inversa y violaciones de integridad. Los productos adquiridos en fuentes de terceros anulan todas las garantías. Las medidas de seguridad se activan sólo en casos de comportamiento claramente malicioso; los usuarios legítimos en condiciones normales de comercio no se ven afectados.


    Medallion no se presenta como un atajo especulativo, sino como un sistema cuantitativo disciplinado en el que convergen la inteligencia artificial, la teoría de la probabilidad y la modelización matemática para navegar por la complejidad del mercado con rigor, moderación e integridad intelectual.

