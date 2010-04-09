Algorithm Barbossa

Nueva versión 1.22. Partagas


El algoritmo AG es un elemento de un completo sistema de trading para operar con una cesta de divisas de 8 divisas principales en los 28 pares de divisas. El algoritmo sirve como bloque de señales para determinar la entrada/salida de una posición. Para recopilar los valores iniciales, AG utiliza los datos del indicador CSS Currency Slope Strength cluster. Este indicador no se eligió por casualidad: funcionó muy bien durante las pruebas del algoritmo.

A. AG determina la anchura de todo el canal de negociación, y determina el estado en el que se encuentra el mercado. Hay 4 estados del mercado. 1. El canal tiene un ancho de >100% y el canal se expande por CROSS2. 2. El canal tiene una anchura >100% y el canal está comprimido por GAP2. 3. El canal tiene una anchura <100% y el canal está comprimido por GAP1. 4. El canal tiene una anchura <100% y el canal está expandido por CROSS1.

Dependiendo del estado del canal Forex para dicha cesta, se activa la lógica para negociar la cesta. El diseño del algoritmo contiene un diferencial, que establece las condiciones para cada cesta individual y al cambiar de cesta.

A. AG determina el ancho del canal de cada barra y determina el precio de la cuota de cada apuesta en la cesta en cada barra, el problema se resuelve - la cuota de este instrumento crece o cae. B. AG determina el impulso de todo el canal - a qué velocidad se produce la expansión/compresión actual del grosor del canal. Además, se determina el impulso dinámico actual a qué velocidad cambia el precio de cada instrumento. C.Después de determinar el ancho de todo el canal, el impulso en el canal, se establecen los rangos dinámicos para la negociación, y las condiciones para la apertura de órdenes limitadas y stop, relacionadas con las condiciones actuales del mercado (ancho del canal - compresión o expansión), así como con el precio de la acción, impulso para las divisas que se están negociando. Para cada par de negociación, el algoritmo contiene 72 ecuaciones, un total de 28x72 = 2.016 para 28 incógnitas. El algoritmo determina los puntos de entrada en el mercado, que se denominan CROSS y GAP. Estos datos iniciales, condiciones y ecuaciones se transfieren a la matriz de rigidez y se produce el cálculo y se determina el resultado. La respuesta del problema es la respuesta del bloque de señales, que se transmite al robot para abrir o cerrar una posición.

Las señales para las órdenes de apertura y cierre se transmiten para el trading automático al asesor Barboss para los 28 pares de divisas a través de variables globales del terminal MT4. Para el trading automático utilizando un algoritmo descargue gratis el indicador CSS y el experto Barboss con el conjunto https://www.forexfactory.com/thread/1206434-barboss-trading-system-mt4


