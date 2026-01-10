UltimateSystem

Ultimate_Combined_System_V16.3 (UCS V16.3) es un indicador profesional de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 4 (MT4). Integra cinco factores principales de análisis técnico - MACD, ADX, EMA, Momentum y Donchian Channel - para proporcionar una identificación precisa de la tendencia y un juicio del estado del mercado, sirviendo como una herramienta auxiliar esencial para los operadores de tendencia.

En el núcleo del indicador se encuentra un sistema de puntuación de votación de 4 factores, que evalúa el estado alcista, bajista o neutral del mercado a través de criterios multidimensionales: Comparación ADX+DI/-DI (dirección de la tendencia), umbral de fuerza ADX (validez de la tendencia), precio de cierre frente a EMA (gravedad del precio a medio plazo) y Momentum (impulso del movimiento del precio). Sólo cuando la diferencia de puntuación entre alcistas y bajistas supere 1 se confirmará una tendencia clara, filtrando eficazmente el ruido del mercado.

Las funciones clave son: 1) Visualización de la tendencia (línea cian para tendencias alcistas, línea roja para tendencias bajistas y línea gris para mercados neutrales/agitados); 2) Canal de Donchian en tiempo real (20 periodos) para definir rangos de precios (banda superior: máximo de 20 periodos, banda inferior: mínimo de 20 periodos, banda intermedia: media de máximos y mínimos); 3) Etiqueta de precio actual a la derecha con código de colores (lima para MACD > 0, magenta para MACD < 0) para reflejar intuitivamente la fuerza alcista/bajista a corto plazo.

Optimizado con correcciones de errores (incluida la matriz fuera de límites y la verificación incorrecta del ciclo), el indicador ofrece un rendimiento estable, líneas de tendencia suaves y actualizaciones de datos en tiempo real. Es apto para varios instrumentos financieros, como las divisas principales, el oro y el petróleo crudo, y funciona de forma excelente en periodos de tiempo que van desde los gráficos de 4 horas hasta los diarios. Se recomienda a los operadores de tendencias que lo utilicen para filtrar tendencias y que lo combinen con medias móviles, niveles de soporte/resistencia o patrones de velas para mejorar la precisión de las operaciones.

Ultimate_Combined_System_V16.3_ES Indicador Introducción