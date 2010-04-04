SAMBAisgood

I. Orientación básica del indicador

Este indicador es una herramienta de análisis racionalizadacentrada en las tendencias del mercado a largo plazo, diseñada para identificarlos puntos de inflexión superior e inferior en variedades de negociación como el mercado de divisas y los metales preciosos. Al filtrar las señales de interferencia de los ciclos pequeños y medianos, proporciona una orientación clara para las decisiones de negociación a medio y largo plazo.

II. Funciones principales y presentación de gráficos

Marcación de los puntos de inflexión superior e inferiorDespués de cargar el indicador, el gráfico utilizaráflechas amarillas para marcar con precisión los puntos de inflexión superior e inferior del ciclo a largo plazo, ofreciendo una indicación intuitiva de las coyunturas clave de cambio de tendencia. Definición de Tendencia y Rango ClaveTres tipos de líneas principales se trazan automáticamente de forma sincronizada para ayudar a los operadores a definir límites de negociación claros: Línea de tendencia : Define la dirección de la tendencia actual a largo plazo, ayudando a juzgar si la tendencia continuará o se invertirá.

: Define la dirección de la tendencia actual a largo plazo, ayudando a juzgar si la tendencia continuará o se invertirá. Línea de retroceso : Marca niveles clave de soporte/resistencia durante los movimientos de tendencia, proporcionando una referencia para aumentar o reducir posiciones.

: Marca niveles clave de soporte/resistencia durante los movimientos de tendencia, proporcionando una referencia para aumentar o reducir posiciones. Línea objetivo: Demarca el rango objetivo potencial de los movimientos tendenciales, facilitando la planificación del nivel de toma de beneficios.

III. Configuración flexible de parámetros

Los usuarios pueden personalizar los parámetros básicos en función de las características de las distintas variedades de negociación (por ejemplo, pares de divisas, oro, plata) y ciclos de análisis:

Amplitud del ciclo a largo plazo: Se adapta al ritmo de operación tendencial de las distintas variedades.

Ratio de stop-loss y take-profit: Ajusta los parámetros de riesgo-recompensa para adaptarlos a las estrategias de negociación personales.

Estilo de flecha: Modifica el tamaño, la forma y el color de las flechas para optimizar la legibilidad del gráfico.

IV. Funciones prácticas auxiliares

Función de alerta incorporadaSe activará una alerta sonora cuando el precio toque la línea de tendencia o surja una señal superior/inferior, lo que ayudará a los operadores a captar oportunidades de trading a tiempo sin necesidad de monitorizar continuamente el gráfico. Función de visualización de anotacionesPuede rastrear registros históricos de señales, lo que permite a los operadores revisar la precisión de las señales anteriores y realizar pruebas retrospectivas y análisis en profundidad para optimizar las estrategias de negociación.

V. Ventajas generales

Con un modo de visualización conciso e intuitivo, este indicador ayuda a los usuarios a centrarse en las tendencias a largo plazo, filtrar el ruido de la volatilidad a corto plazo y mejorar la eficacia de la toma de decisiones de negociación a medio y largo plazo.



Es adecuado para variedades de negociación muy volátiles, como los metales preciosos y las criptodivisas. 补充说明



Indicador de identificación de máximos y mínimos de tendencia a largo plazo (exclusivo para operaciones a medio y largo plazo)