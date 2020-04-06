Último Breakout de Oro

Asesor Experto Profesional XAUUSD Breakout

Ultimate Gold Breakout es un Asesor Experto sistemático diseñado para operar movimientos diarios de ruptura en el Oro (XAUUSD) utilizando niveles de precios claramente definidos y una gestión estructurada del riesgo. Está diseñado para entornos de negociación ECN y prop, donde la calidad de ejecución y la protección del capital son fundamentales.

Visión general de la estrategia

El EA identifica el máximo y el mínimo del día anterior y prepara operaciones para posibles movimientos de ruptura desde estos niveles.

Las operaciones pueden ejecutarse utilizando:

Órdenes pendientes para una captura precisa de la ruptura, u

Órdenes de mercado para entradas basadas en confirmación.

Cuando se activa una dirección, la configuración opuesta se cancela automáticamente para evitar la doble exposición.

Lógica básica de negociación

Utiliza los niveles máximo y mínimo del día anterior (D1)

Buffer de entrada y retardo de confirmación opcionales

Modos de ejecución de órdenes pendientes o de mercado

Gestión de órdenes "una cancela la otra" (OCO)

Gestión del riesgo

Tamaño de posición fijo o basado en el riesgo

Control de volumen validado por el corredor

Stop loss y take profit fijos

Cierre parcial de la posición con beneficios predefinidos

Breakeven y trailing stop automáticos

Límites diarios de pérdidas, beneficios y operaciones

Filtros de sesión y hora

Sesiones de Asia, Londres y Nueva York

Horas de negociación y días laborables personalizados

Limpieza automática de órdenes pendientes

Protecciones adicionales

Filtro de márgenes

Comprobación de disponibilidad de márgenes

Lógica de reintento de órdenes para la estabilidad de la ejecución

Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD

Entorno: ECN / Prop firms

Admite configuraciones de riesgo tanto conservadoras como agresivas.

Características principales

Sin lógica de repintado

Metodología de ruptura estructurada

Diseñado para el despliegue de capital real

Adecuado para el comercio minorista y de utilería

AVISO IMPORTANTE





Precio de lanzamiento inicial: $200

El precio aumenta en 100 $ por cada 10 licencias vendidas.





Los usuarios pioneros se aseguran el acceso permanente al nivel de precio más bajo.









Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. La gestión adecuada del riesgo es esencial.