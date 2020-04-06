Ultimate Gold Breakout
- Asesores Expertos
- Anthony Dewayne Wasome
- Versión: 2.56
- Activaciones: 15
Último Breakout de Oro
Asesor Experto Profesional XAUUSD Breakout
Ultimate Gold Breakout es un Asesor Experto sistemático diseñado para operar movimientos diarios de ruptura en el Oro (XAUUSD) utilizando niveles de precios claramente definidos y una gestión estructurada del riesgo. Está diseñado para entornos de negociación ECN y prop, donde la calidad de ejecución y la protección del capital son fundamentales.
Visión general de la estrategia
El EA identifica el máximo y el mínimo del día anterior y prepara operaciones para posibles movimientos de ruptura desde estos niveles.
Las operaciones pueden ejecutarse utilizando:
-
Órdenes pendientes para una captura precisa de la ruptura, u
-
Órdenes de mercado para entradas basadas en confirmación.
Cuando se activa una dirección, la configuración opuesta se cancela automáticamente para evitar la doble exposición.
Lógica básica de negociación
-
Utiliza los niveles máximo y mínimo del día anterior (D1)
-
Buffer de entrada y retardo de confirmación opcionales
-
Modos de ejecución de órdenes pendientes o de mercado
-
Gestión de órdenes "una cancela la otra" (OCO)
Gestión del riesgo
-
Tamaño de posición fijo o basado en el riesgo
-
Control de volumen validado por el corredor
-
Stop loss y take profit fijos
-
Cierre parcial de la posición con beneficios predefinidos
-
Breakeven y trailing stop automáticos
-
Límites diarios de pérdidas, beneficios y operaciones
Filtros de sesión y hora
-
Sesiones de Asia, Londres y Nueva York
-
Horas de negociación y días laborables personalizados
-
Limpieza automática de órdenes pendientes
Protecciones adicionales
-
Filtro de márgenes
-
Comprobación de disponibilidad de márgenes
-
Lógica de reintento de órdenes para la estabilidad de la ejecución
Uso recomendado
Símbolo: XAUUSD
Entorno: ECN / Prop firms
Admite configuraciones de riesgo tanto conservadoras como agresivas.
Características principales
-
Sin lógica de repintado
-
Metodología de ruptura estructurada
-
Diseñado para el despliegue de capital real
-
Adecuado para el comercio minorista y de utilería
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. La gestión adecuada del riesgo es esencial.