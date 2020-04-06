Ultimate Gold Breakout

Último Breakout de Oro

Asesor Experto Profesional XAUUSD Breakout

Ultimate Gold Breakout es un Asesor Experto sistemático diseñado para operar movimientos diarios de ruptura en el Oro (XAUUSD) utilizando niveles de precios claramente definidos y una gestión estructurada del riesgo. Está diseñado para entornos de negociación ECN y prop, donde la calidad de ejecución y la protección del capital son fundamentales.

Visión general de la estrategia

El EA identifica el máximo y el mínimo del día anterior y prepara operaciones para posibles movimientos de ruptura desde estos niveles.

Las operaciones pueden ejecutarse utilizando:

  • Órdenes pendientes para una captura precisa de la ruptura, u

  • Órdenes de mercado para entradas basadas en confirmación.

Cuando se activa una dirección, la configuración opuesta se cancela automáticamente para evitar la doble exposición.

Lógica básica de negociación

  • Utiliza los niveles máximo y mínimo del día anterior (D1)

  • Buffer de entrada y retardo de confirmación opcionales

  • Modos de ejecución de órdenes pendientes o de mercado

  • Gestión de órdenes "una cancela la otra" (OCO)

Gestión del riesgo

  • Tamaño de posición fijo o basado en el riesgo

  • Control de volumen validado por el corredor

  • Stop loss y take profit fijos

  • Cierre parcial de la posición con beneficios predefinidos

  • Breakeven y trailing stop automáticos

  • Límites diarios de pérdidas, beneficios y operaciones

Filtros de sesión y hora

  • Sesiones de Asia, Londres y Nueva York

  • Horas de negociación y días laborables personalizados

  • Limpieza automática de órdenes pendientes

Protecciones adicionales

  • Filtro de márgenes

  • Comprobación de disponibilidad de márgenes

  • Lógica de reintento de órdenes para la estabilidad de la ejecución

Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD
Entorno: ECN / Prop firms

Admite configuraciones de riesgo tanto conservadoras como agresivas.

Características principales

  • Sin lógica de repintado

  • Metodología de ruptura estructurada

  • Diseñado para el despliegue de capital real

  • Adecuado para el comercio minorista y de utilería

AVISO IMPORTANTE

Precio de lanzamiento inicial: $200
El precio aumenta en 100 $ por cada 10 licencias vendidas.

Los usuarios pioneros se aseguran el acceso permanente al nivel de precio más bajo.


Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. La gestión adecuada del riesgo es esencial.


Productos recomendados
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Presentamos Sniper Scalper Venom: Lo último en trading Desbloquee oportunidades de trading sin precedentes con Sniper Scalper Venom, la adición pionera a la Familia Venom de Asesores Expertos. Este revolucionario robot de trading está específicamente diseñado para dominar los mercados, ofreciéndole: Rendimiento sin precedentes : Opere de forma experta con pares FX y SFX, con especial atención a los Índices Sintéticos del Broker Weltrade. Operaciones magistrales con oro : Obtenga resultados exce
Fire Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Veneno de Fuego - El arma definitiva para atrapar picos para los operadores de Boom & Crash Fire Venom es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado específicamente para los índices Deriv Boom & Crash, donde la precisión, la velocidad y el momento determinan el beneficio. Este asesor experto está diseñado para detectar las micro-condiciones exactas que se forman antes de un pico, entrando en el mercado con una precisión de una fracción de segundo, sin vacilaciones, sin per
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Asesores Expertos
Templerfx Nightmare es un EA que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para analizar los datos de muchos indicadores. EA tendrá la mejor opción para introducir órdenes. La mayor diferencia de Templerfx Nightmare es que la EA puede controlar la relación Riesgo:Recompensa mucho mejor que otros EAs.That es posible debido a un conjunto de indicadores para controlar los puntos de entrada y gestionar las órdenes abiertas . Este EA está diseñado específicamente para maximizar las oportunida
HawkSight AI
Odaine Ramon Mcmillan
Asesores Expertos
HawkSight AI para MT5: Su ágil aliado en la precisión de las operaciones de Forex Lo que dicen los operadores: "HawkSight AI combina precisión con flexibilidad. Es como tener un asistente experto, pero sigo teniendo el control". - J. Lewis "¡Precisión de entrada excepcional, y el apoyo del grupo privado y la guía llevaron mi trading a otro nivel!". - L. Roberts En el trading de Forex, la adaptabilidad es clave. HawkSight AI para MT5 está diseñado para ser su compañero de confianza en la navegac
Turtle Breakout EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
La estrategia de negociación Breakout "Turtle" es una estrategia de negociación que entra en una posición cuando se rompen los máximos o mínimos de un periodo largo y sale de la posición cuando se rompen los máximos o mínimos de un periodo corto. El objetivo de esta estrategia es aprovechar los movimientos significativos de los precios que rompen los niveles de soporte o resistencia establecidos. Los máximos y mínimos del periodo largo sirven como señal de una posible ruptura, mientras que los m
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Asesores Expertos
El arte del Forex es un nuevo y complejo Asesor Experto que opera continuamente en ambas direcciones. Se abrirá una serie de órdenes para obtener el mejor precio medio hasta que se alcance el take profit. Es óptimo para obtener beneficios en un mercado imprevisible.   Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can use it on any   forex pair   and  
FREE
Choppa bot
Tyler Wayne Henry
Asesores Expertos
Este fragmento de código es un completo Asesor Experto (EA) desarrollado para la plataforma MetaTrader, utilizando lenguajes de programación MQL5 o. El EA, llamado "CHOPPA BOT", está diseñado para automatizar estrategias de trading basadas en una combinación de indicadores técnicos, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el SAR Parabólico, las Medias Móviles Exponenciales (EMA), la Media Móvil Simple (SMA) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX). He aquí un resumen de su fun
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Asesores Expertos
El EA "Accurate Trend Finder" combina el poder de 10 indicadores técnicos, 10 patrones de velas y un análisis preciso de los niveles de soporte y resistencia para tomar decisiones altamente precisas y fiables sobre la dirección de la tendencia, asegurando que se mantenga a la cabeza en el mercado. Este EA es una sofisticada herramienta de trading diseñada para automatizar decisiones de trading basadas en una combinación de indicadores técnicos y patrones de velas. Este EA está diseñado para ayud
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Prism Winner EA
VALU VENTURES LTD
4.2 (5)
Asesores Expertos
Prism Winner EA - Multi-Strategy Expert Advisor Prism Winner EA combines four proven trading strategies with flexible execution modes. Trade single positions with stop losses or use advanced grid strategies. The system includes comprehensive risk management and professional filtering. Key Features Four Trading Strategies RSI Mean Reversion:   High-precision trades based on overbought/oversold conditions. Bollinger Bands Classic:   Statistical captures of price extremes. Support/Resistance Bounc
FREE
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Asesores Expertos
Versión MT4 aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Para Deriv Synthetic indices MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/95814 Hola traders, Creo que todos ustedes saben que el riesgo y la gestión del dinero, junto con la psicología son las claves del éxito en el comercio. No importa lo fuerte que sea la estrategia de uno, sin estos 3 criterios siempre se enfrentarán a pérdidas a largo plazo. He creado un EA para controlar nuestros comportamientos humanos. Este EA nos obligará a
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
King Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Presentamos King Venom - ¡El robot de trading definitivo para BTCUSD, XAUUSD y más! Entre en el mundo del trading de precisión con King Venom, el bot de trading automatizado de última generación diseñado para dominar los mercados. Si usted está apuntando a la alta volatilidad de BTCUSD, la fuerza atemporal de XAUUSD, u otros pares de divisas importantes, King Venom ejecuta operaciones con una precisión y velocidad sin igual. Por qué los operadores eligen King Venom: Perfect Timing: Los algori
SureFire Hedging System
Fai Ngai
1 (1)
Asesores Expertos
Título : Surefire Hedging Expert Advisor para MT5 Descripción : Presentamos el Surefire Hedging Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5 , un sofisticado algoritmo diseñado para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios en el mercado Forex. Este EA es perfecto para los traders que buscan una solución fiable, robusta y fácil de usar para mejorar su experiencia de trading. Características principales : Estrategia avanzada de cobertura Surefire : El EA emplea una estrategia probada Surefire Hedg
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Uso en EURUSD; Uso en M5. Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Ichimoku y Alligator (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador). Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trab
Ussr Fris
Yriy Doronin
Asesores Expertos
¡Saludos a todos los amigos! Les presento un asesor y un indicador en un solo proyecto. La configuración del asesor se muestra en las pantallas presentadas en el mercado. Usted mismo elige el principio básico de diseño. Lo primero que debe hacer es establecer un precio específico en el que el asesor comenzará a calcular y dibujar la zona de negociación, el rango también es establecido por usted. El asesor opera según el principio de ruptura de la zona anterior o futura.
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Asesores Expertos
Este EA diseñado para pasar el desafío propfirm especialmente para FTMO con cuenta swing. Este EA usa un máximo de 3 operaciones y un máximo de 2 entradas en 1 día (se abrirá al día siguiente si todavía tiene un saldo negativo). usar con el marco de tiempo XAUUSD M1. Ajuste el saldo según sus propias necesidades, normalmente un tamaño de lote de 0,1 para una cuenta de $10.000. Úselo bajo su propio riesgo, no garantizo la pérdida de su cuenta.
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Asesores Expertos
BollingerPro - Su Solución Completa para Aprovechar las Bandas de Bollinger y el Volumen BollingerPro es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que quieren sacar provecho de las Bandas de Bollinger, el volumen y el ATR (Average True Range). Este robot es ideal para los operadores que buscan utilizar una estrategia automatizada basada en señales de reversión, incorporando indicadores técnicos probados para maximizar las ganancias potenciales mientras se controla el riesgo
Engulfing Candle Hunter MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
The Game-Changing Engulfing Candle Hunter - Su Guía para Operar con Tendencias Rentables Entre en el reino de las posibilidades de trading con nuestro revolucionario producto - El Cazador de Velas Envolventes. Diseñado por operadores para operadores, este indicador dinámico combina la potencia de los patrones de velas envolventes y la versatilidad de un sistema propio de detección de tendencias, ofreciendo una ventaja de trading como ningún otro. Los patrones de velas envolventes siempre han si
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
MT5 Trade Manager
Anthony Dewayne Wasome
Utilidades
MT5 Trade Manager - Panel de control multipágina Panel de operaciones profesional con gestión avanzada del riesgo Transforme su experiencia de trading en MetaTrader 5 con este completo sistema de gestión de operaciones que cuenta con un elegante panel de control multipágina que le ofrece un control total al tiempo que mantiene la máxima visibilidad de los gráficos. Características principales 6 Páginas Interactivas CUADRO DE M ANDOS - Visión rápida con el saldo en tiempo real, la equidad, el mar
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario