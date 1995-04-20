Auto Fib SR MT4

Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura.

Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual.

Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total.
Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización.


Cómo usar Auto Fib:

Auto Fib SR detecta automáticamente el movimiento de impulso más reciente y aplica los niveles de Fibonacci a esa tendencia. A medida que el precio se extiende, los niveles se actualizan automáticamente para seguir siendo precisos.

Cuando los niveles de Fibonacci se necesitan en un movimiento de precios diferentes, basta con arrastrar la línea V hasta el inicio de la pierna impulso para ser analizados. Los niveles de Fibonacci se aplican al instante.

Al arrastrar la Línea-V, la herramienta cambia a modo manual. El modo automático puede restaurarse en cualquier momento pulsando el botón Fib Back.


Características principales:

Detección automática de la tendencia con anulación manual
Los niveles de Fibonacci se aplican automáticamente a la tendencia activa, mientras que la selección manual de la tendencia a través de la línea V proporciona un control total al analizar otros movimientos del precio.

Niveles de Fibonaccide actualización automática
Los niveles se ajustan automáticamente a medida que se extiende la tendencia, eliminando el reposicionamiento constante y manteniendo la precisión del análisis tanto en modo automático como manual.

Niveles de expansión deFibonacci para la planificación de objetivos
Los niveles de expansión opcionales ayudan a planificar objetivos de movimientos medidos, zonas de continuación y objetivos de precios proyectados sin añadir herramientas adicionales al gráfico.

Soporte y resistencia de Fibonacci en todo el gráfico
Amplíe los niveles de Fibonacci a todo el gráfico para revelar la estructura de plazos superiores y los niveles clave de soporte y resistencia de un vistazo.


Expansión de Fibonacci

Auto Fib SR incluye niveles opcionales de Expansión Fibonacci, que pueden activarse en los ajustes de entrada. Estos niveles son útiles para identificar movimientos medidos, simetría AB=CD, objetivos de continuación y áreas de proyección institucional.

Los niveles de expansión se dibujan sólo después de que el precio retrocede al menos hasta el nivel de Fibonacci 0,382 o más profundo. Esto ayuda a que las proyecciones sean fiables y estructuralmente válidas.


Niveles de soporte y resistencia de gráfico completo

Cuando se activa la opción de Ancho de Gráfico Completo en las entradas, todos los niveles de Fibonacci se extienden por todo el gráfico.

Al arrastrar la línea V, Auto Fib SR se transforma instantáneamente en una superposición de soporte y resistencia de todo el gráfico, lo que facilita la identificación de la estructura más amplia y de los niveles clave.


Función Mostrar/Ocultar

Al arrastrar la línea V a la derecha de la acción del precio, se ocultan todos los niveles de Fibonacci. Haga clic en el botón Fib Back para restaurarlos.


Pruébelo en el Probador de Estrategias

Auto Fib SR se ejecuta en el Probador de Estrategias; sin embargo, el arrastre de la línea V está desactivado debido a las limitaciones del Probador de Estrategias.



