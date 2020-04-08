Auto Fib SR

Superposición automática de niveles Fibonacci concontrol manual de sobrescritura.

Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci, anclados de mecha a mecha, sin reajustes manuales.

Sobreescritura manual incluida: ajuste los anclajes Fibonacci en cualquier momento para un control total.
Obtenga la flexibilidad de las herramientas Fibonacci manuales con la consistencia de la automatización.


Cómo usar Auto Fib:

Auto Fib SR detecta automáticamente el movimiento de impulso más reciente y aplica los niveles de Fibonacci a esa tendencia. A medida que el precio se extiende, los niveles se actualizan automáticamente para seguir siendo precisos.

Cuando los niveles de Fibonacci se necesitan en un movimiento de precios diferentes, basta con arrastrar la línea V hasta el inicio de la pierna impulso para ser analizados. Los niveles de Fibonacci se aplican al instante.

Al arrastrar la Línea-V, la herramienta cambia a modo manual. El modo automático puede restaurarse en cualquier momento pulsando el botón Fib Back.


Características principales:

Detección automática de la tendencia con anulación manual
Los niveles de Fibonacci se aplican automáticamente a la tendencia activa, mientras que la selección manual de la tendencia a través de la línea V proporciona un control total al analizar otros movimientos del precio.

Niveles de Fibonaccide actualización automática
Los niveles se ajustan automáticamente a medida que se extiende la tendencia, eliminando el reposicionamiento constante y manteniendo la precisión del análisis tanto en modo automático como manual.

Niveles de expansión deFibonacci para la planificación de objetivos
Los niveles de expansión opcionales ayudan a planificar objetivos de movimientos medidos, zonas de continuación y objetivos de precios proyectados sin añadir herramientas adicionales al gráfico.

Soporte y resistencia de Fibonacci en todo el gráfico
Amplíe los niveles de Fibonacci a todo el gráfico para revelar la estructura de plazos superiores y los niveles clave de soporte y resistencia de un vistazo.


Expansión de Fibonacci

Auto Fib SR incluye niveles opcionales de Expansión Fibonacci, que pueden activarse en los ajustes de entrada. Estos niveles son útiles para identificar movimientos medidos, simetría AB=CD, objetivos de continuación y áreas de proyección institucional.

Los niveles de expansión se dibujan sólo después de que el precio retrocede al menos hasta el nivel de Fibonacci 0,382 o más profundo. Esto ayuda a que las proyecciones sean fiables y estructuralmente válidas.


Niveles de soporte y resistencia de gráfico completo

Cuando se activa la opción deAncho de Gráfico Completo en las entradas, todos los niveles de Fibonacci se extienden por todo el gráfico.

Al arrastrar la línea V, Auto Fib SR se transforma instantáneamente en una superposición de soporte y resistencia de todo el gráfico, lo que facilita la identificación de la estructura más amplia y de los niveles clave.


Función Mostrar/Ocultar

Al arrastrar la línea V a la derecha de la acción del precio, se ocultan todos los niveles de Fibonacci. Haga clic en el botón Fib Back para restaurarlos.


Pruébelo en el Probador de Estrategias

Auto Fib SR se ejecuta en el Probador de Estrategias; sin embargo, el arrastre de la línea V está desactivado debido a las limitaciones del Probador de Estrategias.




Productos recomendados
Support and Resistance ACPG
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Indicador Support And Resistance ACPG  El indicador Support And Resistance ACPG   (desarrollado por Grok by xAI) es una herramienta avanzada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5) diseñada para identificar y visualizar zonas de soporte y resistencia en un gráfico de precios. A diferencia de los indicadores tradicionales de soportes y resistencias, el método ACPG combina un enfoque dinámico basado en puntos de giro (swings), análisis de volatilidad mediante el indicador ATR (Average True Range)
FREE
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Rocket Trend está en tendencia. El indicador dibuja puntos de dos colores conectados por líneas a lo largo del gráfico. Este es un indicador de tendencia, es un indicador algorítmico. Es fácil de trabajar y entender cuando aparece un círculo azul, hay que comprar, cuando aparece uno rojo, vender. El indicador se utiliza para scalping y pipsing, y ha demostrado su eficacia. Rocket Trend está disponible para analizar la dirección de la tendencia durante un periodo de tiempo específic
KT Auto Trendline MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Auto Trendline dibuja las líneas de tendencia superior e inferior automáticamente utilizando los dos últimos máximos/mínimos significativos. Los puntos de anclaje de la línea de tendencia se encuentran trazando el ZigZag sobre X número de barras. Características No requiere conjeturas. Dibuja instantáneamente las líneas de tendencia notables sin ninguna incertidumbre. Cada línea de tendencia se extiende con sus rayos correspondientes, lo que ayuda a determinar el área de ruptura/reversión. P
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indicadores
Ventajas del indicador Tabla de Surf : Señales de entrada sin repintadoSi una señal aparece y se confirma, NO desaparece más, a diferencia de los indicadores con repintado, que conducen a grandes pérdidas financieras porque pueden mostrar una señal y luego eliminarla. Apertura perfecta de operacionesLos algoritmos del indicador permiten encontrar la posición de Pico y suelo para entrar en una operación (comprar o vender un activo), lo que aumenta la tasa de éxito de todos y cada uno de los trad
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Neuro Future
Sergey Rozhnov
Indicadores
Indicador de red neuronal       con aprendizaje incorporado. Este es un sistema de inteligencia artificial autónomo real,   impulsado por un perceptrón personalizable multinivel y configuraciones de entrenamiento avanzadas para predecir futuras fluctuaciones de precios. Puede entrenar el indicador usted mismo con cualquier símbolo financiero; no necesita conocimientos especiales de aprendizaje automático; todo lo que necesita está recopilado en esta herramienta y se implementa fácilmente con el
RSI multi timeframes lines builder
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador dibuja niveles de acuerdo con los valores de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI. Recopila el número necesario de tales extremos de precio y de ellos selecciona los niveles más cercanos al precio actual. Todos los marcos temporales están disponibles. Puede activarse y desactivarse en cualquier combinación. Activado por defecto: MN1, W1, D1, H4, H1, M5. Tipo de línea personalizable: Horizontal (sólido) Tendencia a la derecha (desde el precio de detección del extremo del RSI)
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Herramienta de análisis técnico que dibuja automáticamente niveles de Fibonacci para sesiones de 4H, Diaria, Semanal y Mensual. RETROCESOS FIBONACCI AUTOMÁTICOS (7 NIVELES CLÁSICOS): - 0.0% (Mínimo de sesión anterior - nivel de soporte) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - nivel de entrada temprana) - 38.2% (Nivel de retroceso fuerte) - 50.0% (Nivel pivote destacado en AMARILLO - equilibrio de mercado) - 61.8% (Golden Ratio principal - nivel crítico de decis
Updown v9
Guner Koca
Indicadores
el indicador no es repaint trend indicator.for mt5 cuando las estrellas blancas hasta el histograma rojo que es probablemente el final de las operaciones largas. Cuando las estrellas blancas hasta el histograma azul que es probablemente el final de las operaciones a la baja. indicador puede utilizar todos los pares y menor que los gráficos semanales, para usar graficos semanales necesita al menos 500 barras de datos en la espalda. y bajar el valor de procesamiento 500. tambien es adecuado para g
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
Fibonacci Retracements and Extensions
Gary E Joe
Indicadores
Este indicador permite medir los retrocesos del precio entre dos puntos cualesquiera en cualquier dirección. Muestra los puntos de precio, porcentajes y también muestra los niveles de extensión. El usuario puede Modificar y Añadir niveles de adición y extensiones". El usuario también puede Añadir múltiples indicadores de Fibonacci en el gráfico y cambiar sus colores, estilo y tamaños. Se puede utilizar en cualquier marco temporal. Esta es la única Herramienta Fibonacci que necesitará para me
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indicadores
Pivot Points MT5 es un indicador universal a color multidivisa/multisímbolo de los sistemas de niveles Pivot Points . Puede seleccionar una de sus tres versiones: Estándar Antiguo, Estándar Nuevo y Fibo . Traza los niveles de pivote para los instrumentos financieros en una ventana separada . El sistema calculará automáticamente el Punto Pivote en función de los datos de mercado del día anterior (PERIOD_D1 ) y del sistema de niveles de soporte y resistencia, tres en cada caso. El usuario puede el
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicadores
Precio de bienvenida: 35 USD El patrón   Cabeza y Hombros   es ideal para traders que buscan reconocimiento confiable de patrones, incluyendo formaciones alcistas y bajistas de Cabeza y Hombros, con niveles integrados de Fibonacci, detección de ruptura de línea de cuello y técnicas de predicción temprana. Una poderosa herramienta para MT5 para quienes valoran el análisis técnico y la precisión en la identificación de estructuras gráficas y reversiones de tendencia. Métodos Duales de Detección Mé
Support And Resistance Levels MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia que puede mostrar niveles y zonas redondas. Los muestra directamente en el gráfico, proporcionando una ayuda fácil cuando se quiere establecer stop-loss o take-profit nivel, o cuando se quiere ver el próximo objetivo de mercado . Si el precio de un activo se mueve hacia abajo y rebota hacia arriba, el nivel se denomina soporte (piense: precio mínimo). Si el precio de un activo está subiendo y alcanza un nivel en el que revierte a la baja, se denomina resistenci
Royal Wave Pro M5
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (4)
Indicadores
Royal Wave es un oscilador Trend-Power que ha sido programado para localizar y señalar zonas de entrada y salida de bajo riesgo. Su algoritmo central analiza estadísticamente el mercado y genera señales de trading para zonas de sobrecompra, sobreventa y baja volatilidad. Mediante el uso de un sistema de alertas bien diseñado, este indicador facilita la toma de decisiones adecuadas con respecto a dónde entrar y dónde salir de las operaciones. Características Algoritmo Trend-Power Zonas de Entrada
Swing and liquidity sweep finder
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Swing and Liquidity Sweep Finder es una potente herramienta diseñada para detectar automáticamente puntos de oscilación y barridos de liquidez en su gráfico. Ayuda a los operadores a identificar dónde es probable que el mercado acapare liquidez antes de invertirse, mostrando zonas de liquidez internas y externas con gran precisión. Este indicador es ideal para los operadores de TIC y del Concepto de Dinero Inteligente que confían en la estructura de oscilación y en la manipulación de la liquidez
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
Después de trabajar durante muchos meses, con la ayuda de Redes Neuronales, hemos perfeccionado la herramienta definitiva que va a necesitar para identificar niveles de precios clave (Soportes y Resistencias) y zonas de Oferta y Demanda. Perfectamente adecuado para activar sus operaciones, establecer sus acciones futuras, decidir sus niveles de Take Profit y Stop Loss, y confirmar la dirección del mercado. El precio siempre se moverá entre esos niveles, rebotando o rompiendo; de una zona a otra,
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Smart Trend Pullback PRO MT5 Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 E
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
Este indicador traza automáticamente líneas de tendencia, niveles de Fibonacci, zonas de soporte y resistencia, e identifica patrones BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter) en el gráfico. Con sólo colocarlo en el gráfico, se encarga de las tareas de análisis técnico esenciales para los operadores, proporcionando una herramienta de trading ágil y eficaz.
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifica la formación pin bar que es un tipo de patrón de acción de precios que representa una señal de reversión o rechazo de la tendencia. Cuando se combina con soporte y resistencia, BRN y otros niveles significativos, el patrón Pin Bar demostró ser una señal muy fuerte de reversión. Básicamente, una pin bar se caracteriza por un cuerpo pequeño en relación con la longitud de la barra que se cierra en la parte superior o inferior del 50% de su longitud. Tienen mechas muy grandes
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicadores
"Hunttern harmonic pattern finder" basado en el zigzag dinámico con el modo de notificación y predicción Esta versión del indicador identifica 11 patrones armónicos y los predice en tiempo real antes de que estén completamente formados. Ofrece la posibilidad de calcular la tasa de error de los patrones de zigzag en función de un umbral de riesgo. Además, envía una notificación una vez que el patrón se ha completado. Los patrones soportados : ABCD BAT BAT ALT MARIPOSA GARTLEY CRAB CANGREJO DE
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indicadores
Los patrones armónicos son series características de movimientos de precios con respecto a los niveles de Fibonacci, que estadísticamente preceden a los retrocesos de precios. Este indicador busca patrones armónicos. Es capaz de reconocer 26 patrones armónicos clásicos y no clásicos : Clásico Gartley Mariposa Mariposa alternativa Murciélago Murciélago alterno Cangrejo Cangrejo Profundo Tres impulsores No clásico Tiburón Tiburón alternativo Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Mariposa Anti Mariposa Alte
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indicadores
El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione. Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar área
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente,
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indicadores
Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter. Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos. Cómo funciona: Compruebe el
FREE
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indicadores
El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores. Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día. Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios. Al separar vis
FREE
MiniWatch FX28
Part-time Day Trader
4 (1)
Indicadores
Vea la acción del precio de hasta 28 símbolos de Market Watch a la vez , ideal para detectar patrones gráficos negociables como banderas, triángulos y canales sin distracciones. Nuevo: Ahora puede añadir indicadores a todos los minigráficos para mejorar el análisis. Características principales: 28 Símbolos en una Vista - Escanee instantáneamente múltiples mercados para detectar configuraciones comerciales más rápido. Soporte de Indicadores - Añada su indicador favorito de manera uniforme a todos
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual. Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puede vencerlos, únase a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y
Entry Confirm
Part-time Day Trader
Indicadores
Deje de adivinar entradas. Confírmelas. Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra. Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas. Métodos de confirmaci
