Fractal Support Resistance Champion Pro MT5

Título : Soporte Fractal Resistencia Campeón Pro MT5


Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido.

Fractal Support Resistance Champion Pro MT 5
✅ Funciona enForex + Índices + Crypto
✅ Lógica adaptativa (poco común en MQL5)
✅ Sin repintado, señales históricas
✅ Limpio, comprensible, profesional, sin Ruido.

✅ Multi-Timeframe


CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA:

  • Forex → Cualquier timeframe desde M15+

  • Índices →Cualquier marco temporal a partir de M15+.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Se requiere una gestión adecuada del riesgo."


