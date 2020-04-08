Smart Trend Pullback PRO MT5
- Indicadores
- Freddy Amado Soto Javier
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido.
✅ S mart Trend Pullback PRO v1.0
✅ Funciona enForex + Índices
✅ Lógica adaptativa (poco común en MQL5)
✅ Sin repintado, señales históricas
✅ Limpio, comprensible, profesional.
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO:
-
UseHTFTrend = true
-
UseVolumeFilter = false
-
EMA rápido = 20
-
EMA lento = 50Tiempos recomendables:
-
Forex →H1
-
Índices →M15 / H1