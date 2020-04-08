Smart Trend Pullback PRO MT5

Título : Smart Trend Pullback PRO MT5


Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido.

S mart Trend Pullback PRO v1.0
✅ Funciona enForex + Índices
✅ Lógica adaptativa (poco común en MQL5)
✅ Sin repintado, señales históricas
✅ Limpio, comprensible, profesional.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO:

  • UseHTFTrend = true

  • UseVolumeFilter = false

  • EMA rápido = 20

  • EMA lento = 50Tiempos recomendables:

  • Forex →H1

  • Índices →M15 / H1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Se requiere una gestión adecuada del riesgo."


