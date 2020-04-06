Trade EURUSD for One Hours per day

Los parámetros de entrada se utilizan para generar automáticamente 2 órdenes limitadas pendientes, tanto alcistas como bajistas.

El DNO genera automáticamente las órdenes subsiguientes basándose en los parámetros por defecto. Cuando el precio active la orden pendiente, el sistema ejecutará una secuencia de órdenes de 1 a n, según defina el operador.

Ratio de toma de beneficios: DNO utiliza una fórmula que combina el precio medio y los puntos de los parámetros para determinar el nivel óptimo de toma de beneficios.

Cuando el mercado tiende en una dirección, DNO activa automáticamente HEDGE para mitigar las pérdidas potenciales y proteger el capital de la cuenta. Los niveles de Take Profit y Stop Loss se configuran en función de parámetros predefinidos.

El número de órdenes DCA puede configurarse mediante parámetros, con ajustes recomendados de 30 ó 50 órdenes.

Experimente la emoción del trading y coseche los frutos de sus esfuerzos.

