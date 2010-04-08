HYTradePanel MT4
- Utilidades
- Hai Yang Wu
- Versión: 1.10
- Actualizado: 27 noviembre 2025
🚀 ProTrade Panel - Velocidad, Precisión, Profesionalidad
Domina los mercados con el asistente MT4 definitivo.
Estás cansado de la lenta y torpe ejecución por defecto en MT4?
Te cuesta gestionar múltiples órdenes en momentos de alta volatilidad?
ProTrade Panel está diseñado para operadores manuales serios. Combina One-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing y Visual Risk Management en una interfaz elegante y flotante.
Características principales
-
Arrastrar y soltar inteligente:
-
Mantenga pulsada la cabecera para mover el panel a cualquier lugar. El gráfico se bloquea automáticamente mientras se arrastra, lo que garantiza una experiencia fluida sin desplazar las velas.
-
-
Trading de ruptura instantáneo:
-
Nunca se pierda un pico de volatilidad. Establezca su distancia y haga clic en "Buy Stop" o "Sell Stop" para colocar instantáneamente órdenes pendientes con SL/TP precalculados.
-
-
Control de precisión:
-
Ajuste con precisión sus Lotes, Take Profit, Stop Loss y Distancia Pendiente utilizando los cómodos botones + y -. No hay necesidad de escribir manualmente cada vez.
-
-
Gestión avanzada de órdenes:
-
Cierre órdenes por tipo (Compra/Venta), por resultado ( Cerrar Ganancias/Cerrar Pérdidas), o aplane todo con Cerrar Todo.
-
-
Experiencia de usuario Premium:
-
Soporte bilingüe: Cambie entre inglés y chino instantáneamente en los ajustes.
-
Interfaz de usuario interactiva: Los botones se iluminan en "turquesa oscuro" al pasar el ratón por encima, lo que le da confianza en cada clic.
-
Totalmente personalizable: Ajusta el tamaño, los colores y los valores predeterminados para adaptarlos a tu estilo de trading.
-
Guía de interfaz
El panel está organizado en zonas lógicas para una máxima eficiencia:
1. Zona de Ajustes (Arriba)
-
Cabecera: Haga clic para Contraer/Expandir. Mantenga pulsado para arrastrar.
-
Lotes: Establezca su volumen de negociación.
-
TP / SL: Establezca por defecto el Take Profit y el Stop Loss en puntos.
-
Consejo: Utilice los botones laterales para realizar ajustes rápidos.
2. Zona de ruptura (Órdenes pendientes)
-
Dist (Distancia): La distancia (en puntos) desde el precio actual para las órdenes pendientes.
-
Buy Stop: Coloca una orden Buy Stop en (Ask + Distancia).
-
Sell Stop: Coloca una orden Sell Stop en (Bid - Distancia).
-
Ideal para: Negociación de noticias y rupturas de soporte/resistencia.
3. Zona de Ejecución de Mercado
-
Compra / Venta: Entrada instantánea en el mercado a los precios actuales con su SL y TP preestablecidos.
4. Zona de Gestión
-
Cerrar Compra/Venta: Cierra todas las posiciones abiertas de compra o venta para el símbolo actual.
-
Cerrar Ganancias/Pérdidas: Cierra inteligentemente sólo las operaciones rentables (asegura ganancias) o perdedoras (corta pérdidas).
5. Zona de Emergencia
-
Cerrar Todo: Cierra inmediatamente TODAS las posiciones abiertas y borra TODAS las órdenes pendientes para el símbolo actual.
⚙️ Parámetros de Entrada
Puede personalizar la herramienta al adjuntarla al gráfico:
-
Inp_Language: Elija su idioma preferido (Inglés / Chino).
-
UI_Width / UI_RowHeight: Cambie el tamaño del panel para ajustarlo a su pantalla.
-
Def_LotSize: Su tamaño de lote inicial preferido.
-
Def_TP / Def_SL: Configuración predeterminada de riesgo/recompensa en puntos.
-
Def_PendingDist: Distancia por defecto para órdenes de ruptura.