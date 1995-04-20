ShadowBandsMT4

📈 Shadow Bands Pro - MT4 说明（中英文）

Descripción en Español (MT4)

Shadow Bands Pro - Sistema avanzado de reversión para MT4

Shadow Bands Pro es un indicador de reversión de tendencia y reversión de medias sin repintado (al cierre de la vela) diseñado para traders que necesitan entradas y salidas claras y basadas en reglas.

Mediante la combinación de una banda de volatilidad dinámica, la lógica de ruptura de entidad y un panel de estadísticas incorporado, le ayuda a ver rápidamente dónde se estira el precio y dónde pueden producirse reversiones de alta probabilidad.

Características principales

No repinta al cierre - las señales permanecen fijas una vez que se cierra la vela

Triple "bandas de sombra": brillo, media y núcleo para zonas precisas de sobrecompra/sobreventa

Lógica de ruptura de entidad para filtrar rupturas falsas y perseguir sólo retrocesos fuertes

Panel de estadísticas integrado: tasa de ganancias, señales positivas / negativas, actualizadas en tiempo real

Líneas TP y SL dinámicas basadas en multiplicadores ATR (TP1/TP2/TP3 & SL1/SL2/SL3)

Enfriamiento inteligente de las señales para evitar el exceso de operaciones en mercados agitados

Etiquetas bilingües (inglés / chino) con cambio de idioma con un solo clic

Gráfico personalizado con velas rojas/verdes optimizado para una mayor claridad visual.

Control total sobre el periodo, el multiplicador, la longitud del ATR y qué niveles TP/SL están activos

Modo de uso

Conecte Shadow Bands Pro a su gráfico MT4 y configure su idioma y perfil de riesgo preferidos. Busque flechas de compra cerca de la banda inferior y flechas de venta cerca de la banda superior. Utilice las líneas TP/SL trazadas automáticamente como un plan de salida estructurado o como referencias visuales para su propia estrategia. Controle el panel de estadísticas para evaluar el rendimiento en cada símbolo y marco temporal.

Nota: Shadow Bands Pro es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no una garantía de beneficios. Combínela siempre con una buena gestión del riesgo y su propio plan de trading.

Cómo configurar las notificaciones push móviles (pasos necesarios)

El código sólo genera el comando de señal. Debe configurar la plataforma MetaTrader 4 (MT4) para que su teléfono reciba realmente estas notificaciones.

Paso 1: En su teléfono móvil

Abra laaplicación MetaTrader 4 en su teléfono. Vaya aAjustes -> Chat y Mensajes. Encuentre suMetaQuotes ID en la parte inferior de la pantalla (es una combinación única de letras y números). Escriba este ID.

Paso 2: En su PC / Escritorio

Abra MT4 en su ordenador. Haga clic enHerramientas en la barra de menú superior -> Opciones ( o utilice el atajo de tecladoCtrl+O). Cambie a la pestaña Notificaciones. Marque la casilla:Activar Notificaciones Push. En el campo MetaQuotes ID, introduzca el ID que obtuvo de su teléfono en el paso 1. Haz clic en el botón Probar. Si la configuración es correcta, su teléfono debería recibir inmediatamente un mensaje de prueba de MT4.

Paso 3: Configuración del Indicador/EA

Cuando adjunte el código/EA a su gráfico, busque la pestaña Entradas. Encuentre la sección etiquetada:=== Notificaciones ===. Asegúrese de que la configuración de Notificación Pushestá entrue.

Resultado:

Una vez completada esta configuración, cada vez que se produzca una señal válida (confirmada después del cierre de la vela), recibirá una alerta emergente en su PC y una notificación push inmediata en su teléfono.