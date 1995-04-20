ShadowBandsMT4
- Indicadores
- Hai Yang Wu
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
📈 Shadow Bands Pro - MT4 说明（中英文）
Descripción en Español (MT4)
Shadow Bands Pro - Sistema avanzado de reversión para MT4
Shadow Bands Pro es un indicador de reversión de tendencia y reversión de medias sin repintado (al cierre de la vela) diseñado para traders que necesitan entradas y salidas claras y basadas en reglas.
Mediante la combinación de una banda de volatilidad dinámica, la lógica de ruptura de entidad y un panel de estadísticas incorporado, le ayuda a ver rápidamente dónde se estira el precio y dónde pueden producirse reversiones de alta probabilidad.
Características principales
-
No repinta al cierre - las señales permanecen fijas una vez que se cierra la vela
-
Triple "bandas de sombra": brillo, media y núcleo para zonas precisas de sobrecompra/sobreventa
-
Lógica de ruptura de entidad para filtrar rupturas falsas y perseguir sólo retrocesos fuertes
-
Panel de estadísticas integrado: tasa de ganancias, señales positivas / negativas, actualizadas en tiempo real
-
Líneas TP y SL dinámicas basadas en multiplicadores ATR (TP1/TP2/TP3 & SL1/SL2/SL3)
-
Enfriamiento inteligente de las señales para evitar el exceso de operaciones en mercados agitados
-
Etiquetas bilingües (inglés / chino) con cambio de idioma con un solo clic
-
Gráfico personalizado con velas rojas/verdes optimizado para una mayor claridad visual.
-
Control total sobre el periodo, el multiplicador, la longitud del ATR y qué niveles TP/SL están activos
Modo de uso
-
Conecte Shadow Bands Pro a su gráfico MT4 y configure su idioma y perfil de riesgo preferidos.
-
Busque flechas de compra cerca de la banda inferior y flechas de venta cerca de la banda superior.
-
Utilice las líneas TP/SL trazadas automáticamente como un plan de salida estructurado o como referencias visuales para su propia estrategia.
-
Controle el panel de estadísticas para evaluar el rendimiento en cada símbolo y marco temporal.
Nota: Shadow Bands Pro es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no una garantía de beneficios. Combínela siempre con una buena gestión del riesgo y su propio plan de trading.
【Update】
Cómo configurar las notificaciones push móviles (pasos necesarios)
El código sólo genera el comando de señal. Debe configurar la plataforma MetaTrader 4 (MT4) para que su teléfono reciba realmente estas notificaciones.
Paso 1: En su teléfono móvil
-
Abra laaplicación MetaTrader 4 en su teléfono.
-
Vaya aAjustes -> Chat y Mensajes.
-
Encuentre suMetaQuotes ID en la parte inferior de la pantalla (es una combinación única de letras y números). Escriba este ID.
Paso 2: En su PC / Escritorio
-
Abra MT4 en su ordenador.
-
Haga clic enHerramientas en la barra de menú superior -> Opciones ( o utilice el atajo de tecladoCtrl+O).
-
Cambie a la pestaña Notificaciones.
-
Marque la casilla:Activar Notificaciones Push.
-
En el campo MetaQuotes ID, introduzca el ID que obtuvo de su teléfono en el paso 1.
-
Haz clic en el botón Probar. Si la configuración es correcta, su teléfono debería recibir inmediatamente un mensaje de prueba de MT4.
Paso 3: Configuración del Indicador/EA
-
Cuando adjunte el código/EA a su gráfico, busque la pestaña Entradas.
-
Encuentre la sección etiquetada:=== Notificaciones ===.
-
Asegúrese de que la configuración de Notificación Pushestá entrue.
Resultado:
Una vez completada esta configuración, cada vez que se produzca una señal válida (confirmada después del cierre de la vela), recibirá una alerta emergente en su PC y una notificación push inmediata en su teléfono.