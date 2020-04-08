PhotonAurum Beam
- Indicadores
- Bob Sulaiman
- Versión: 3.4
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
PhotonAurum Beam - Indicador de pulso de precio patentado.
📌 Descripciones
PhotonAurum Beam revela el ritmo silencioso del precio - un sistema patentado de inteligencia visual desarrollado por Bob's Channel para traders de élite que ven lo que otros pasan por alto. ¡¡¡98% de precisión!!!
Olvídese de indicadores rezagados y alertas ruidosas. PhotonAurum Beam escanea silenciosamente el mercado en tiempo real y marca las zonas críticas de giro en el momento en que se forman - con precisión quirúrgica y cero repintado.
No es una herramienta de señales más. Es su copiloto visual, diseñado para resaltar los cambios de impulso ocultos antes de que exploten.
🔥 Características principales:
🔹F lechas dinámicas de dos colores
- Pulso alcista: Azul claro ↑ aparece justo debajo de las zonas de soporte clave.
- Pulso bajista: rojo cálido ↓ aparece justo por encima de zonas clave de resistencia
- Cada flecha está anclada a la vela exacta donde cambia el impulso
🔹 Visualización de inteligencia efímera™.
- Cuando se detecta un nuevo impulso, aparece una insignia de información minimalista en la esquina superior derecha durante 5 segundos:
Pulso alcista | XAUUSD | @16:30
- Sin ventanas emergentes. Sin sonidos. Sin desorden gráfico. Puro conocimiento de la situación.
Adaptable a todos los mercados
- Optimizado para el oro (XAUUSD), pero igualmente potente en forex, índices y cripto.
- Sensibilidad ajustable ( Lookback ) para adaptarse a su ritmo de negociación
Creado para la velocidad y la claridad
- Zero repaint - lo que ves es lo que obtienes
- Cero lag - reacciona al cierre de la barra
- Cero distracciones - sólo muestra lo que importa
🎯 ¿Para quién?
- Traders que confían en el precio, no en las promesas
- Especialistas en oro que buscan una confirmación limpia y visual de los retrocesos
- Scalpers & swing traders que actúan rápido y se mantienen limpios
- Creadores de contenidos que exigen visuales listos para su difusión
⚙️ Cómo funciona:
- Aplíquelo a su gráfico
- Observe cómo se formanpulsos azules bajo las zonas de acumulación
- Observe cómo se formanpulsos rojos por encima de las zonas de agotamiento
- Utilice los pulsos como puntos de activación para entradas, salidas o confirmaciones.
- Opere con confianza - el ritmo oculto del mercado es ahora visible
💡 Pro Insight: En XAUUSD H1, un pulso azul después de una fuerte caída a menudo marca el nacimiento de un nuevo rally.
📦 Lo que obtienes:
- PhotonAurum_Beam.ex5 ( listo para usar)
- Código fuente completo ( mq5 ) - transparente y modificable
- Acceso de por vida, sin suscripciones
✨ Por qué es diferente:
"Mientras que otros repintan o complican en exceso, PhotonAurum Beam ofrece una cosa: claridad. No predice, sino que revela. Y en el trading, ver primero es ganar primero"
- Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP
🔐 Compatibilidad:
- MetaTrader 5 (todas las versiones)
- Todos los símbolos y marcos temporales
- Sin dependencias externas
🚀 Vea el mercado antes de que se mueva
Añada PhotonAurum Beam a su arsenal - y opere con los ojos de un lector de pulso.
© Bob's Channel - Where Innovation Meets Execution
Señal oficial: t.me/BobsGoldCrusherVIP