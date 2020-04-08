PhotonAurum Beam

PhotonAurum Beam - Indicador de pulso de precio patentado.

📌 Descripciones

PhotonAurum Beam revela el ritmo silencioso del precio - un sistema patentado de inteligencia visual desarrollado por Bob's Channel para traders de élite que ven lo que otros pasan por alto. ¡¡¡98% de precisión!!!

Olvídese de indicadores rezagados y alertas ruidosas. PhotonAurum Beam escanea silenciosamente el mercado en tiempo real y marca las zonas críticas de giro en el momento en que se forman - con precisión quirúrgica y cero repintado.

No es una herramienta de señales más. Es su copiloto visual, diseñado para resaltar los cambios de impulso ocultos antes de que exploten.

🔥 Características principales:

🔹F lechas dinámicas de dos colores

  • Pulso alcista: Azul claro ↑ aparece justo debajo de las zonas de soporte clave.
  • Pulso bajista: rojo cálido ↓ aparece justo por encima de zonas clave de resistencia
  • Cada flecha está anclada a la vela exacta donde cambia el impulso

🔹 Visualización de inteligencia efímera™.

  • Cuando se detecta un nuevo impulso, aparece una insignia de información minimalista en la esquina superior derecha durante 5 segundos:

    Pulso alcista | XAUUSD | @16:30

  • Sin ventanas emergentes. Sin sonidos. Sin desorden gráfico. Puro conocimiento de la situación.

Adaptable a todos los mercados

  • Optimizado para el oro (XAUUSD), pero igualmente potente en forex, índices y cripto.
  • Sensibilidad ajustable ( Lookback ) para adaptarse a su ritmo de negociación

Creado para la velocidad y la claridad

  • Zero repaint - lo que ves es lo que obtienes
  • Cero lag - reacciona al cierre de la barra
  • Cero distracciones - sólo muestra lo que importa

🎯 ¿Para quién?

  • Traders que confían en el precio, no en las promesas
  • Especialistas en oro que buscan una confirmación limpia y visual de los retrocesos
  • Scalpers & swing traders que actúan rápido y se mantienen limpios
  • Creadores de contenidos que exigen visuales listos para su difusión

⚙️ Cómo funciona:

  1. Aplíquelo a su gráfico
  2. Observe cómo se formanpulsos azules bajo las zonas de acumulación
  3. Observe cómo se formanpulsos rojos por encima de las zonas de agotamiento
  4. Utilice los pulsos como puntos de activación para entradas, salidas o confirmaciones.
  5. Opere con confianza - el ritmo oculto del mercado es ahora visible

💡 Pro Insight: En XAUUSD H1, un pulso azul después de una fuerte caída a menudo marca el nacimiento de un nuevo rally.

📦 Lo que obtienes:

  • PhotonAurum_Beam.ex5 ( listo para usar)
  • Código fuente completo ( mq5 ) - transparente y modificable
  • Acceso de por vida, sin suscripciones

Por qué es diferente:

"Mientras que otros repintan o complican en exceso, PhotonAurum Beam ofrece una cosa: claridad. No predice, sino que revela. Y en el trading, ver primero es ganar primero"
- Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP

🔐 Compatibilidad:

  • MetaTrader 5 (todas las versiones)
  • Todos los símbolos y marcos temporales
  • Sin dependencias externas

🚀 Vea el mercado antes de que se mueva

Añada PhotonAurum Beam a su arsenal - y opere con los ojos de un lector de pulso.

© Bob's Channel - Where Innovation Meets Execution
Señal oficial: t.me/BobsGoldCrusherVIP


Otros productos de este autor
GoldCrusher V1
Bob Sulaiman
Asesores Expertos
GoldCrusher V1: El último experto en volatilidad GoldCrusher V1.02 es un Asesor Experto (EA) robusto y de alto rendimiento diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). Este EA destaca en la identificación de tendencias utilizando una estricta confluencia de señales y emplea un avanzado algoritmo adaptativo para la gestión del riesgo basado en la volatilidad del mercado en tiempo real. Su principal fortaleza radica en su protección de beneficios agresiva y a prueba de fallos proporci
GoldCrusher V2
Bob Sulaiman
Asesores Expertos
GoldCrusher V2 : Asesor experto para el dominio de ruptura XAUUSD ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE RENDIMIENTO SIN IGUAL MÉTRICO ÚLTIMO RESULTADO (V2.47) COMENTARIO Factor de beneficio (FP) 3.51 ¡Excepcional! Indica una eficiencia de beneficios muy alta en relación con las pérdidas. Reducción máxima (DD) 2.14% Alta estabilidad del capital. Mínima exposición al riesgo gracias a una gestión estricta. Operaciones ganadoras 77.14% Alta tasa de ganancias confirmada por el sistema de Doble Filtro. Obj
Nebula Gold Strike
Bob Sulaiman
Indicadores
Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector Versión 1.3 | Copyright 2025 Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP "Vea el mercado en ticks - no en barras". Lo que obtienes en 1 minuto - Mapa de calor híbrido: El color en tiempo real muestra **dirección + nivel de ruido** (verde = alcista limpio, rojo oscuro = caos bajista). - Tick Anomaly Dot: Alerta amarilla **en el momento** en que llega un tick estadísticamente extraño - sin retardo de cierr
