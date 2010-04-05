AuricSkeeterOpenSource

AuricSkeeter [OPEN-SOURCE] - EA de ruptura profesional

Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Detección Inteligente deRupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos.
  • Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durante eventos económicos de alto impacto usando el Calendario Económico MQL5
  • Gestión avanzada del riesgo - BreakEven, Trailing Stop
  • Totalmente personalizable - Ajuste todos los parámetros para adaptarlos a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo
  • Set & Forget - Una vez configurado, funciona completamente manos libres 24/5

FUNCIONES DE PROTECCIÓN

  • Filtro automático de diferenciales que impide operar en condiciones desfavorables
  • El filtro de noticias detiene la negociación antes/después de anuncios importantes
  • El punto de equilibrio bloquea automáticamente los beneficios

RECOMENDACIONES

  • Pares: XAUUSD (Oro)
  • Plazos: M30
  • Depósito mínimo: $100 (recomendado $200+)
  • Apalancamiento: 1 :100 o superior

/Póngase en contacto conmigo después de la compra para recibir el código fuente del programa.

FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Asesores Expertos
FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex . Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones. Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia. Su diferenciador clave es el sistema Au
FREE
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Asesores Expertos
Tesla Robot nació de la unión de tecnología, disciplina y visión de futuro. No es sólo un software, sino un socio estratégico para quienes buscan acercarse al mundo de la inversión de una forma innovadora, inteligente y alineada con los cambios del mercado financiero global. Vivimos en una era marcada por la velocidad de la información y la evolución constante de la tecnología. Procesos que antes requerían horas de estudio, cálculos complejos y ejecución manual, ahora pueden optimizarse con sist
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Asesores Expertos
GBot es un Asesor Experto (EA) que utiliza sofisticados algoritmos para operar sobre tendencias o invertir tendencias en el mercado de divisas. Con cuatro algoritmos diferentes para elegir, los operadores tienen la flexibilidad de personalizar la estrategia a sus necesidades y preferencias específicas. Una de las características más destacadas de GBot es su capacidad para trabajar con múltiples pares de negociación, por lo que es una herramienta versátil para los operadores que buscan diversific
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Asesores Expertos
Este EA es una poderosa herramienta de trading en forma de grilla que utiliza un algoritmo sofisticado para calcular las posiciones de entrada de cada operación individual. No se ajusta excesivamente a los datos históricos, en su lugar utiliza la volatilidad del mercado para optimizarse a sí mismo. Al utilizar la volatilidad del mercado, el algoritmo es capaz de adaptarse rápidamente y eficientemente a los cambios en el mercado. Esto significa que puede aprovechar las oportunidades del mercado
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
