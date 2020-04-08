Renko Atr Envelope Pro PlusMT4

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (No Repintado)

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ es un indicador de filtro de tendencia limpio que combina un histograma escalonado estilo Renko con una envolvente de tendencia basada en ATR. Destaca la dirección de la tendencia, la expansión/contracción de la volatilidad y las inversiones de tendencia con flechas y alertas opcionales.

Esta herramienta es ideal para:

  • Estrategias de seguimiento de tendencias

  • Confirmación de rupturas

  • Filtrar entradas falsas durante mercados agitados

  • Visualizar la volatilidad mediante envolventes ATR

Características principales.

Histograma de estilo Renko (con fuerza de gradiente)

  • Histograma basado en pasos refleja la dirección Renko.

  • Coloración de gradiente opcional muestra fuerza de impulso (distancia desde Renko mid).

Envolvente de tendencia ATR (adaptable a la volatilidad)

  • La envolvente superior/inferior se calcula utilizando ATR * multiplicador.

  • Ayuda a identificar fases de tendencia y zonas de pullback.

Flechas de cambio de tendencia

  • Flecha aparece sólo cuando cambia el estado de la tendencia.

Alertas (Opcional)

  • Alerta emergente

  • Notificación push (el terminal MT4 debe estar configurado)

  • Alerta sonora

✅ S in repintado

  • Las señales de cambio de tendencia y las alertas se confirman en velas cerradas (sin repintado / sin desplazamiento).

Entradas / Parámetros

  • Renko brick size (InpSize): tamaño del paso en puntos (por ejemplo, 20-50 en Forex, mayor en Oro/Cripto)

  • Periodo ATR (InpAtrPeriod): Suavizado del ATR (14 es un buen valor por defecto)

  • Multiplicador ATR (InpDeviation): amplitud de la envolvente (1,2-2,0 típico)

  • Gradiente (InpGradientOn, InpGradPower): activar/ajustar el efecto de intensidad del histograma

  • Banda de relleno (InpFillOn, InpFillAlpha): banda de tendencia de fondo y transparencia

  • Alertas (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): activar las notificaciones deseadas

Ajustes recomendados

Divisas (M15-H1)

  • InpSize: 20-40

  • InpAtrPeriod: 14

  • DesviaciónInp: 1.3-1.8

Oro / Índices

  • InpSize: 80-200 (depende de los dígitos del símbolo y de la volatilidad)

  • InpAtrPeriod: 14-21

  • InpDeviation: 1.5-2.2

Cripto

  • InpSize: 100-500+

  • InpAtrPeriod: 14-21

  • DesviaciónInp: 1.6-2.5

Consejo: Si observa demasiados retrocesos, aumente InpDeviation. Si las señales son demasiado lentas, disminuya InpDeviation o reduzca InpAtrPeriod.

Notas importantes

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.

  • Las señales se generan en velas cerradas para evitar el repintado.

  • Las notificaciones push requieren que las notificaciones de MetaTrader 4 estén habilitadas en la configuración del terminal.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta analítica y no proporciona asesoramiento financiero. Operar implica riesgos. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.


Productos recomendados
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Indicadores
El Renko_Bars_3in1 está diseñado para trazar 3 tipos de gráficos Renko fuera de línea. Barra Renko Estándar (la barra de inversión es el doble del tamaño de la barra). Renko Range Bar (el tamaño de todas las barras es el mismo). Barras Renko con la capacidad de ajustar el tamaño de la barra de inversión. Atención : La versión demo para revisión y prueba puede descargarse aquí . Nota . Es necesario un gráfico con el periodo M1 para construir un gráfico offline. Cuando el indicador se adjunta a un
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Porque HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader 4. Us
Smart algoritmik destek direnc kanal indikatoru
Omer Turkmen
Indicadores
Teknolojide ki yüksek gelişim, üretim, e ticaret, lojistik vb tüm sektörlerde kullanıma başlandığı gibi artık finansal piyasalarda da " yapay zeka ve algoritma" kullanılmaya başlandı. Smart Algoritma indikatörü; kaynak kodu içinde yer alan algoritma ve yapay zekası ile hiçbir analize ihtiyaç duyulmadan gün içi bütün forex enstrümanları için size buy ve sell sinyalleri yanında hedef kanal (gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler) verir. İndikatör texti aşağıda ki bölümlerden oluşur ve herkesin a
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Renko Scalping M1
Andrey Kozak
Indicadores
El indicador Renko es una herramienta de análisis técnico utilizada en el mercado de divisas para visualizar los movimientos y tendencias de los precios eliminando el "ruido" del mercado. A diferencia de los gráficos tradicionales de velas o barras, Renko se construye basándose en los cambios de precio de un número específico de puntos, llamado "tamaño del ladrillo". Cuando el precio se mueve esta cantidad de puntos, se añade un nuevo "ladrillo" al gráfico. Este indicador ignora el tiempo y el v
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicadores
Este indicador muestra los gaps en el gráfico actual con una forma de rectángulo e indica cuando el gap se rellena cerrando la forma. Los gaps se consideran sobre las sombras. Permite enviar alertas por correo electrónico o notificaciones push cuando se encuentra un gap. Parámetros SizeGAP - Tamaño del hueco que se quiere indicar; HGcolor1 - Color del hueco en un movimiento ascendente; HGcolor2 - Color del hueco en un movimiento descendente; HGstyle - Estilo del rectángulo a dibujar; StartCalcu
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.  Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Before predice el movimiento más probable del precio a corto plazo basándose en cálculos matemáticos complejos. La mayoría de los indicadores estándar utilizados habitualmente en las estrategias de negociación se basan en cálculos bastante sencillos. Esto no significa que no hubiera matemáticos destacados en el mundo en el momento de su creación. Lo que ocurre es que en aquella época aún no existían los ordenadores, o su potencia no era suficiente para la ejecución secuencial de o
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
¿Qué son las velas Heiken Ashi? Heiken Ashi, derivado del término japonés "Heikin Ashi", se traduce como barras de precio medio. Es un indicador que representa las barras de precios en un gráfico. Fórmula para las velas Heiken As hi: - Precio de apertura Heiken Ashi: (apertura de la vela anterior + precio de cierre) / 2 - Precio de cierre Heiken Ashi: (apertura + máximo + mínimo + cierre) / 4 - Máximo Heiken Ashi: Máximo del precio máximo, de apertura o de cierre - Precio mínimo Heiken Ashi:
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
Indicadores
A través del indicador Savius Zone podrá por fin Definir zonas objetivas en las que centrarse Reducir la discrecionalidad Filtrar sus patrones de negociación Beneficiarse de un método probado Estas son algunas de las funciones del indicador Savius Zone: Zonas de compra y venta El indicador proporciona zonas de compra y venta todos los días después de la apertura del mercado al contado en los siguientes mercados: DAX, S&P500, Nasdaq, Russell2000, Dow Jones Oportunidades diarias Savius Zone prop
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
El CCI Divergence es un indicador razonablemente útil en sí mismo, pero es aún más eficaz cuando se utiliza con el comercio de patrones de divergencia. La señal del indicador CCI Divergence es una de las señales más potentes entre los indicadores que existen en el mercado. Aquí está la nueva versión del Indicador de Divergencia usando el método CCI, con más mejoras. Las divergencias indican un potencial punto de inversión porque el momento direccional no confirma el precio. Una divergencia alci
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Instantaneous cycle identifier
Mahmoud Helmy Sedik Mohamed Mansour
Indicadores
Esta es la primera versión pública del código del detector titulado "Enhanced Instantaneous Cycle Period" para PSv4.0 que construí hace muchos meses. Esté prevenido, esto no es un indicador, esto es un detector para ser usado por desarrolladores AVANZADOS para construir indicadores futuristas en Pine. Los orígenes de este script provienen de un documento del Dr . John Ehlers titulado "CONCEPTOS DE ANÁLISIS DE SEÑALES". Puedes encontrarlo usando las "gafas" del buscador inverso de la NSA, como yo
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicadores
Bot UT avanzado e indicador HTS Este indicador es una herramienta avanzada de análisis técnico que combina dos métodos: UT Bot y HTS (Higher Timeframe Smoothing) , para generar señales precisas de compra y venta. 1. Estructura del indicador Funciona dentro de la ventana principal del gráfico y utiliza 11 buffers para almacenar varios puntos de datos, incluyendo flechas (señales de compra/venta) y bandas de los sistemas UT Bot y HTS. Utiliza flechas de colores para representar diferentes condici
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Strategy Tester Rsi Bears Stoch
Harun Celik
Indicadores
El producto Probador de Estrategias es un indicador en el que puede probar y ejecutar estrategias. Hay 64 estrategias en total en este indicador. Utiliza 3 indicadores. Puede probar decenas de miles de estrategias cambiando la configuración de los parámetros de estos indicadores. Puede ejecutar 6 estrategias al mismo tiempo. Con este producto, usted podrá crear sus propias señales. Recomendaciones y características Indicadores utilizados: Rsi, Bears power, Estocástico Funciona en todos los mar
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicadores
El Sextet Scalper Pro es un indicador MT4 que da señales cuando se inician nuevas ondas en una tendencia. Las tendencias se calculan utilizando el método original del indicador " The Sextet ". Usted obtiene un EA gratuito para operar con The Sextet Scalper Pro: EA gratuito . Los ajustes por defecto fueron optimizados en GBPUSD H1 de 2017. EA podría ser probado en la versión demo gratuita de The Sextet Scalper Pro, antes de la compra. Características principales: Utiliza The Sextet Trend Detecti
Channel Tracker Simple MTF v2
Fernando Ribeiro
Indicadores
Los niveles de soporte o resistencia se forman cuando la acción del precio de un mercado se invierte y cambia de dirección, dejando tras de sí un máximo o un mínimo (punto de oscilación) en el mercado. Los niveles de soporte y resistencia pueden crear rangos de negociación. El indicador identifica el Máximo y el Mínimo basándose en el Periodo. Características principales Un concepto clave del análisis técnico es que cuando se rompe un nivel de resistencia o soporte, su función se invierte. Si
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Cluster order flow footprint with volume profile
Abdul Jalil
Indicadores
INDICADOR PROFESIONAL DE GRÁFICO DE HUELLA Un gráfico de huella es una herramienta avanzada de visualización del flujo de órdenes que muestra el volumen negociado en cada nivel de precios dentro de una vela. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, los gráficos de huella revelan la batalla entre compradores y vendedores en cada nivel de precios. CONCEPTO CLAVE: Los gráficos de huella muestran DÓNDE se produjo el volu
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicadores
DETECTOR DE CHOQUES DE LIQUIDEZ (EDICIÓN XAUUSD de 1 minuto) ==================================================== BREVE DESCRIPCIÓN: ----------------------------------- Detecta zonas de liquidez institucional creadas por movimientos repentinos de precios y proporciona análisis de tendencias en múltiples marcos temporales. DESCRIPCIÓN COMPLETA: ----------------- El Detector de Choques de Liquidez identifica movimientos significativos de precios que suelen indicar actividad institucional. Cuan
MBS Trend Flow
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO es un indicador sin repintado que muestra la dirección del mercado. Identifica cambios de tendencia, así como las entradas iniciales y repetidas de los principales participantes del mercado. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Solicita y recibe una guía en PDF detallada con ejemplos de estrategias a tr
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Otros productos de este autor
WizardMT4
Sumeyye Emine Karakas
Indicadores
2MA + BB PRO MTF - Indicador avanzado de confirmación de tendencias 2MA + BB PRO MTF es un indicador profesional de confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales diseñado para operadores que desean señales de alta calidad, sin repintado y alineadas con la estructura del mercado en marcos temporales superiores. Este indicador combina la lógica de media móvil dual , la confirmación de tendencia de marco de tiempo superior , el contexto de volatilidad de las Bandas de Bollinger y el fil
Trade Assistant Pro Multi
Sumeyye Emine Karakas
Indicadores
Trade Assistant PRO Multi (MT4) es un avanzado cuadro de mandos de puntuación multi-marco de tiempo que convierte 16+ señales técnicas en una clara puntuación de 0-100 y una simple decisión: COMPRA ≥ 70 | VENTA ≤ 30 | ESPERA . Combina osciladores clásicos y herramientas de tendencia con un régimen dinámico TREND/RANGE , puerta de sesgo H4/D1 , bono de divergencia RSI y filtros de seguridad inteligentes como protección contra picos de volatilidad spread y ATR . Trade Assistant PRO Multi (M
WizardMT5
Sumeyye Emine Karakas
Indicadores
2MA + BB PRO MTF - Indicador avanzado de confirmación de tendencias 2MA + BB PRO MTF es un indicador profesional de confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales diseñado para operadores que desean señales de alta calidad, sin repintado y alineadas con la estructura del mercado en marcos temporales superiores. Este indicador combina la lógica de media móvil dual , la confirmación de tendencia de marco de tiempo superior , el contexto de volatilidad de las Bandas de Bollinger y el fil
Renko Atr Envelope Pro PlusMT5
Sumeyye Emine Karakas
Indicadores
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (No Repintado) Renko + ATR Trend Envelope PRO+ es un indicador de filtro de tendencia limpio que combina un histograma escalonado estilo Renko con una envolvente de tendencia basada en ATR. Destaca la dirección de la tendencia, la expansión/contracción de la volatilidad y las inversiones de tendencia con flechas y alertas opcionales. Esta herramienta es ideal para: Estrategias de seguimiento de tendencias Confirmación de rupturas Filtrar entradas falsas durante me
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario