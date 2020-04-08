Renko Atr Envelope Pro PlusMT4

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (No Repintado)

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ es un indicador de filtro de tendencia limpio que combina un histograma escalonado estilo Renko con una envolvente de tendencia basada en ATR. Destaca la dirección de la tendencia, la expansión/contracción de la volatilidad y las inversiones de tendencia con flechas y alertas opcionales.

Esta herramienta es ideal para:

Estrategias de seguimiento de tendencias

Confirmación de rupturas

Filtrar entradas falsas durante mercados agitados

Visualizar la volatilidad mediante envolventes ATR

Características principales.

✅ Histograma de estilo Renko (con fuerza de gradiente)

Histograma basado en pasos refleja la dirección Renko.

Coloración de gradiente opcional muestra fuerza de impulso (distancia desde Renko mid).

✅ Envolvente de tendencia ATR (adaptable a la volatilidad)

La envolvente superior/inferior se calcula utilizando ATR * multiplicador.

Ayuda a identificar fases de tendencia y zonas de pullback.

✅ Flechas de cambio de tendencia

Flecha aparece sólo cuando cambia el estado de la tendencia.

✅ Alertas (Opcional)

Alerta emergente

Notificación push (el terminal MT4 debe estar configurado)

Alerta sonora

✅ S in repintado

Las señales de cambio de tendencia y las alertas se confirman en velas cerradas (sin repintado / sin desplazamiento).

Entradas / Parámetros

Renko brick size (InpSize) : tamaño del paso en puntos (por ejemplo, 20-50 en Forex, mayor en Oro/Cripto)

Periodo ATR (InpAtrPeriod) : Suavizado del ATR (14 es un buen valor por defecto)

Multiplicador ATR (InpDeviation) : amplitud de la envolvente (1,2-2,0 típico)

Gradiente (InpGradientOn, InpGradPower) : activar/ajustar el efecto de intensidad del histograma

Banda de relleno (InpFillOn, InpFillAlpha) : banda de tendencia de fondo y transparencia

Alertas (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): activar las notificaciones deseadas

Ajustes recomendados

Divisas (M15-H1)

InpSize: 20-40

InpAtrPeriod: 14

DesviaciónInp: 1.3-1.8

Oro / Índices

InpSize: 80-200 (depende de los dígitos del símbolo y de la volatilidad)

InpAtrPeriod: 14-21

InpDeviation: 1.5-2.2

Cripto

InpSize: 100-500+

InpAtrPeriod: 14-21

DesviaciónInp: 1.6-2.5

Consejo: Si observa demasiados retrocesos, aumente InpDeviation. Si las señales son demasiado lentas, disminuya InpDeviation o reduzca InpAtrPeriod.

Notas importantes

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.

Las señales se generan en velas cerradas para evitar el repintado.

Las notificaciones push requieren que las notificaciones de MetaTrader 4 estén habilitadas en la configuración del terminal.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta analítica y no proporciona asesoramiento financiero. Operar implica riesgos. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.