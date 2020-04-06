Sp500 Ema Smart Trader

📌 Descripción del producto

SP500 EMA EA con Smart TSL & RSI

Un Asesor Experto profesional y totalmente automatizado diseñado específicamente para la negociación de índices SP500 de alta precisión.

Construido por Peter Dimitrov, este EA combina un fiable sistema de cruce EMA, dimensionamiento dinámico de posiciones basado en el riesgo, filtrado RSI, lógica avanzada de trailing stop inteligente y sesiones de trading totalmente configurables.



🔍 Visión general de la estrategia

Este Asesor Experto utiliza una robusta lógica de seguimiento de tendencia basada en el cruce de dos EMAs (21 & 200 por defecto), combinada con el filtrado RSI para evitar entrar durante condiciones de mercado sobreextendidas.

Cuando aparece una señal válida, el EA calcula el mínimo reciente del mercado, determina una distancia de stop-loss adaptable y ajusta automáticamente el tamaño del lote en función del ajuste del % de riesgo máximo del operador. Esto garantiza una gestión del riesgo controlada y coherente en cada operación.

El mecanismo Smart Trailing Stop (TSL) integrado sigue dinámicamente los picos de precios y ajusta el stop-loss sólo cuando las condiciones son óptimas, garantizando la protección de las operaciones tendenciales sin reducir el potencial de beneficios.



📈 Símbolo y marco temporal recomendados

Símbolo: SP500 / US500 / S&P 500 CFDs o futuros

Marco temporal: M30 (por defecto)

Tipos de cuenta: ECN, Raw Spread, se recomiendan cuentas con bajo spread.





Características principales

✔Estrategia de tendencia de cruce de EMA

Entrada activada cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta.

Utiliza valores de barras anteriores para evitar repintados.

Adecuado para SP500 (US500) y otros índices importantes.

✔Filtro RSI

Previene la compra en condiciones de sobrecompra.

Periodo y umbral totalmente configurables.

✔Smart Trailing Stop (TSL)

Mueve el stop-loss sólo cuando se forman nuevos picos.

Respeta los niveles de stop del broker y la precisión del precio.

Evita micromodificaciones con umbral de movimiento mínimo incorporado.

✔Gestión Dinámica del Riesgo

El riesgo por operación se calcula automáticamente a partir de:

Volatilidad reciente del mercado

Distancia Stop-loss

Entrada MaxRiskPercent

El tamaño del lote se ajusta para asegurar una exposición consistente al riesgo.

✔Sesiones de negociación configurables

Opere sólo durante horas específicas (hora del servidor).

Ayuda a evitar períodos de baja liquidez y alta dispersión.

✔Código limpio, optimizado y listo para el mercado

Utiliza la librería de operaciones MQL5 OOP.

Maneja todos los controles de seguridad: indicadores, margen, valor de tick, niveles de stop.

Incluye protección para datos inválidos y condiciones anormales.



Parámetros de entrada

Parámetro Descripción FastEMAPeriod Periodo EMA rápido (detección de tendencia) SlowEMAPeriod Periodo EMA lento Periodo RSIPeriod Periodo RSI Umbral RSIT Evitar entradas cuando el RSI está por encima del umbral MaxRiskPercent Cálculo automático del lote por operación (porcentaje del saldo de la cuenta) RecentLowBars Número de barras para buscar mínimos recientes MultiplicadorTp Toma de beneficios basada en la distancia del stop-loss Mágico Número mágico para el seguimiento de la posición TimeFrame Marco temporal del indicador HoraInicio / HoraFin Ventana de tiempo de negociación (horas del servidor) IsTsl Activar/desactivar Smart Trailing Stop MaxSpreadPoints Máximo diferencial permitido en puntos (adaptable por símbolo, por ejemplo, mayor para SP500) NearCloseMinutes Minutos antes del final de la sesión para bloquear nuevas entradas MaxModifyRetries Reintentos máximos para modificar/cerrar por entrada dentro de RetryWindowSec RetryWindowSec Ventana de tiempo (segundos) para contar los reintentos





🧩 Cómo funciona

Detecta el cruce de EMA (rápido ↑ lento) utilizando datos históricos confirmados.

Comprueba el RSI para evitar condiciones de sobrecompra.

Determina el mínimo más reciente y calcula la distancia de stop-loss.

Calcula el tamaño de lote óptimo en función del porcentaje de riesgo.

Coloca una orden de COMPRA a mercado con SL & TP.

Monitoriza la operación y actualiza dinámicamente el stop-loss utilizando Smart TSL.

Cierra la posición si aparece el cruce inverso de EMA.

🔒Funciones de Seguridad Incorporadas

Validación de SL/TP contra los niveles de stop del broker

Comprobaciones de margen y margen libre

Fallbacks de tamaño de tick y valor de tick

Normalización automática del tamaño de lote

Validación de preparación de indicadores

Protección de fin de semana y sesiones de baja liquidez.

📌 Notas



Para obtener mejores resultados, utilice un broker con spreads bajos sobre el índice SP500.

La optimización se puede hacer en periodos EMA, umbral RSI y horas de sesión.

Para obtener los mejores resultados, puede comprobar la configuración de entrada en las capturas de pantalla.