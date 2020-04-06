Sp500 Ema Smart Trader

📌 Produkt-Beschreibung

SP500 EMA EA mit Smart TSL & RSI

Ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den hochpräzisen SP500-Indexhandel entwickelt wurde.

Dieser EA wurde von Peter Dimitrov entwickelt und kombiniert ein zuverlässiges EMA-Crossover-System, dynamische risikobasierte Positionsgröße, RSI-Filterung, fortschrittliche intelligente Trailing-Stop-Logik und vollständig konfigurierbare Handelssitzungen.



🔍Strategieübersicht

Dieser Expert Advisor verwendet eine robuste Trendfolgelogik, die auf dem Crossover von zwei EMAs (standardmäßig 21 & 200) basiert, kombiniert mit RSI-Filterung, um einen Einstieg während überzogener Marktbedingungen zu vermeiden.

Wenn ein gültiges Signal erscheint, berechnet der EA das jüngste Markttief, bestimmt einen adaptiven Stop-Loss-Abstand und passt die Losgröße automatisch auf der Grundlage der Max Risk %-Einstellung des Händlers an. Dies gewährleistet ein kontrolliertes und konsistentes Risikomanagement bei jedem Handel.

Der integrierte Smart Trailing Stop (TSL) -Mechanismus folgt dynamisch den Kursspitzen und passt den Stop-Loss nur dann an, wenn die Bedingungen optimal sind - so werden Trendtrades geschützt, ohne das Gewinnpotenzial zu verringern.



📈 Empfohlenes Symbol & Zeitrahmen

Symbol: SP500 / US500 / S&P 500 CFDs oder Futures

Zeitrahmen: M30 (Standard)

Kontotypen: ECN, Raw Spread, Low-Spread-Konten empfohlen





✨ Hauptmerkmale

✔EMA-Crossover-Trend-Strategie

Einstieg wird ausgelöst, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt.

Verwendet frühere Bar-Werte, um ein erneutes Malen zu vermeiden.

Geeignet für SP500 (US500) und andere wichtige Indizes.

✔RSI-Filter

Verhindert Käufe bei überkauften Bedingungen.

Vollständig konfigurierbarer Zeitraum und Schwellenwert.

✔Smart Trailing Stop (TSL)

Bewegt den Stop-Loss nur, wenn sich neue Spitzen bilden.

Respektiert die Stop-Levels der Broker und die Preispräzision.

Vermeidet Mikromodifikationen mit eingebauter minimaler Bewegungsschwelle.

✔Dynamisches Risikomanagement

Das Risiko pro Handel wird automatisch berechnet aus:

Jüngste Marktvolatilität

Stop-Loss-Abstand

MaxRiskPercent-Eingabe

Die Losgröße wird angepasst, um ein konsistentes Risiko zu gewährleisten.

✔Konfigurierbare Handelssitzungen

Handeln Sie nur zu bestimmten Zeiten (Serverzeit).

Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität und hoher Streuung.

✔Sauberer, optimierter, marktgerechter Code

Verwendet die MQL5 OOP-Handelsbibliothek.

Erledigt alle Sicherheitsprüfungen: Indikatoren, Margin, Tick-Wert, Stop-Levels.

Beinhaltet Schutz für ungültige Daten und abnormale Bedingungen.



⚙ Eingabeparameter

Parameter Beschreibung FastEMAPeriode Schnelle EMA-Periode (Trenderkennung) LangsameEMAPeriode Langsame EMA-Periode RSIPeriode RSI-Periode RSIThreshold Einträge vermeiden, wenn der RSI über dem Schwellenwert liegt MaxRiskPercent Automatische Lotberechnung pro Trade (Prozent des Kontostandes) LetzteTiefststände Anzahl der Bars, die auf neue Tiefststände untersucht werden TpMultiplikator Gewinnmitnahme basierend auf dem Stop-Loss-Abstand Magische Magische Zahl für die Positionsverfolgung Zeitrahmen Zeitrahmen des Indikators StartStunde/EndStunde Handelszeitfenster (Serverstunden) IstTsl Aktivieren/Deaktivieren des Smart Trailing Stop MaxSpreadPoints Maximal zulässiger Spread in Punkten (anpassbar pro Symbol, z. B. höher für SP500) FastSchlussMinuten Minuten vor Sitzungsende, um neue Einträge zu blockieren MaxModifyRetries Maximale Wiederholungsversuche für das Ändern/Schließen pro Ticket innerhalb von RetryWindowSec RetryWindowSec Zeitfenster (Sekunden) für die Zählung der Wiederholungsversuche





🧩Funktionsweise

Erkennt EMA-Kreuzung (schnell ↑ langsam) anhand bestätigter historischer Daten.

Prüft RSI, um überkaufte Bedingungen zu vermeiden.

Ermittelt das letzte Tief und berechnet den Stop-Loss-Abstand.

Berechnet die optimale Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes.

Platziert eine Market-BUY-Order mit SL & TP.

Überwacht den Handel und aktualisiert den Stop-Loss dynamisch mit Smart TSL.

Schließt die Position, wenn die umgekehrte EMA-Kreuzung erscheint.

🔒 Eingebaute Sicherheitsfunktionen

SL/TP-Validierung gegen Broker-Stop-Levels

Margin- und Free-Margin-Kontrollen

Tick-Größe und Tick-Wert-Fallbacks

Automatische Normalisierung der Lot-Größe

Indikator-Bereitschaftsvalidierung

Wochenend- & Low-Liquidity-Session-Schutz

📌 Hinweise



Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie einen Broker mit niedrigen Spreads für den SP500-Index verwenden.

Die Optimierung kann anhand von EMA-Perioden, RSI-Schwellenwerten und Sitzungszeiten erfolgen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Eingabeeinstellungen in den Screenshots überprüfen.