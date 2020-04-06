Sp500 Ema Smart Trader
📌 Produkt-Beschreibung
SP500 EMA EA mit Smart TSL & RSI
Ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den hochpräzisen SP500-Indexhandel entwickelt wurde.
Dieser EA wurde von Peter Dimitrov entwickelt und kombiniert ein zuverlässiges EMA-Crossover-System, dynamische risikobasierte Positionsgröße, RSI-Filterung, fortschrittliche intelligente Trailing-Stop-Logik und vollständig konfigurierbare Handelssitzungen.
🔍Strategieübersicht
Dieser Expert Advisor verwendet eine robuste Trendfolgelogik, die auf dem Crossover von zwei EMAs (standardmäßig 21 & 200) basiert, kombiniert mit RSI-Filterung, um einen Einstieg während überzogener Marktbedingungen zu vermeiden.
Wenn ein gültiges Signal erscheint, berechnet der EA das jüngste Markttief, bestimmt einen adaptiven Stop-Loss-Abstand und passt die Losgröße automatisch auf der Grundlage der Max Risk %-Einstellung des Händlers an. Dies gewährleistet ein kontrolliertes und konsistentes Risikomanagement bei jedem Handel.
Der integrierte Smart Trailing Stop (TSL) -Mechanismus folgt dynamisch den Kursspitzen und passt den Stop-Loss nur dann an, wenn die Bedingungen optimal sind - so werden Trendtrades geschützt, ohne das Gewinnpotenzial zu verringern.
📈 Empfohlenes Symbol & Zeitrahmen
Symbol: SP500 / US500 / S&P 500 CFDs oder Futures
Zeitrahmen: M30 (Standard)
Kontotypen: ECN, Raw Spread, Low-Spread-Konten empfohlen
✨ Hauptmerkmale
✔EMA-Crossover-Trend-Strategie
Einstieg wird ausgelöst, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt.
Verwendet frühere Bar-Werte, um ein erneutes Malen zu vermeiden.
Geeignet für SP500 (US500) und andere wichtige Indizes.
✔RSI-Filter
Verhindert Käufe bei überkauften Bedingungen.
Vollständig konfigurierbarer Zeitraum und Schwellenwert.
✔Smart Trailing Stop (TSL)
Bewegt den Stop-Loss nur, wenn sich neue Spitzen bilden.
Respektiert die Stop-Levels der Broker und die Preispräzision.
Vermeidet Mikromodifikationen mit eingebauter minimaler Bewegungsschwelle.
✔Dynamisches Risikomanagement
Das Risiko pro Handel wird automatisch berechnet aus:
Jüngste Marktvolatilität
Stop-Loss-Abstand
MaxRiskPercent-Eingabe
Die Losgröße wird angepasst, um ein konsistentes Risiko zu gewährleisten.
✔Konfigurierbare Handelssitzungen
Handeln Sie nur zu bestimmten Zeiten (Serverzeit).
Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität und hoher Streuung.
✔Sauberer, optimierter, marktgerechter Code
Verwendet die MQL5 OOP-Handelsbibliothek.
Erledigt alle Sicherheitsprüfungen: Indikatoren, Margin, Tick-Wert, Stop-Levels.
Beinhaltet Schutz für ungültige Daten und abnormale Bedingungen.
⚙ Eingabeparameter
|Parameter
|Beschreibung
|FastEMAPeriode
|Schnelle EMA-Periode (Trenderkennung)
|LangsameEMAPeriode
|Langsame EMA-Periode
|RSIPeriode
|RSI-Periode
|RSIThreshold
|Einträge vermeiden, wenn der RSI über dem Schwellenwert liegt
|MaxRiskPercent
|Automatische Lotberechnung pro Trade (Prozent des Kontostandes)
|LetzteTiefststände
|Anzahl der Bars, die auf neue Tiefststände untersucht werden
|TpMultiplikator
|Gewinnmitnahme basierend auf dem Stop-Loss-Abstand
|Magische
|Magische Zahl für die Positionsverfolgung
|Zeitrahmen
|Zeitrahmen des Indikators
|StartStunde/EndStunde
|Handelszeitfenster (Serverstunden)
|IstTsl
|Aktivieren/Deaktivieren des Smart Trailing Stop
|MaxSpreadPoints
|Maximal zulässiger Spread in Punkten (anpassbar pro Symbol, z. B. höher für SP500)
|FastSchlussMinuten
|Minuten vor Sitzungsende, um neue Einträge zu blockieren
|MaxModifyRetries
|Maximale Wiederholungsversuche für das Ändern/Schließen pro Ticket innerhalb von RetryWindowSec
|RetryWindowSec
|Zeitfenster (Sekunden) für die Zählung der Wiederholungsversuche
🧩Funktionsweise
Erkennt EMA-Kreuzung (schnell ↑ langsam) anhand bestätigter historischer Daten.
Prüft RSI, um überkaufte Bedingungen zu vermeiden.
Ermittelt das letzte Tief und berechnet den Stop-Loss-Abstand.
Berechnet die optimale Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes.
Platziert eine Market-BUY-Order mit SL & TP.
Überwacht den Handel und aktualisiert den Stop-Loss dynamisch mit Smart TSL.
Schließt die Position, wenn die umgekehrte EMA-Kreuzung erscheint.
🔒 Eingebaute Sicherheitsfunktionen
SL/TP-Validierung gegen Broker-Stop-Levels
Margin- und Free-Margin-Kontrollen
Tick-Größe und Tick-Wert-Fallbacks
Automatische Normalisierung der Lot-Größe
Indikator-Bereitschaftsvalidierung
Wochenend- & Low-Liquidity-Session-Schutz
📌 Hinweise
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie einen Broker mit niedrigen Spreads für den SP500-Index verwenden.
- Die Optimierung kann anhand von EMA-Perioden, RSI-Schwellenwerten und Sitzungszeiten erfolgen.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Eingabeeinstellungen in den Screenshots überprüfen.
- Dieser Expert Advisor bietet keine Garantie für zukünftige Gewinne.
- Die Standard-Eingabeeinstellungen beruhen ausschließlich auf historischen Tests und müssen möglicherweise vom Benutzer regelmäßig angepasst werden, wenn sich die Marktbedingungen ändern.