Gold Market Regime Filter
- Indicadores
- Steven Pitacco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🔶 Gold Market Regime Filter - Indicador profesional de tendencia y condiciones de mercado para XAUUSD
Gold Market Regime Filter es un indicador de trading profesional diseñado para identificar condiciones de mercado de alta calidad en XAUUSD, ayudando a los traders a evitar operaciones de baja probabilidad y centrarse sólo en entornos de tendencia favorables.
Este indicador no genera señales de compra o venta.
Su propósito es filtrar el mercado, permitiendo a los operadores y Asesores Expertos operar sólo cuando las condiciones del mercado son óptimas.
🎯 Qué hace este indicador
Gold Market Regime Filter analiza el mercado del oro utilizando:
-
Detección de tendencias a largo plazo
-
Medición de la fortaleza del mercado
-
Confirmación de la volatilidad y el impulso
En base a estas condiciones, clasifica el mercado en estados claros:
-
🟢 MODO COMERCIO - Condiciones de tendencia favorables
-
🔴 NO TRADE MODE - Mercado variable, débil o incierto
Esto ayuda a los operadores a
-
Reducir las pérdidas innecesarias
-
Mejorar la tasa global de ganancias
-
Evitar el exceso de operaciones
-
Operar con disciplina y estructura
⚙️ Optimizado para Oro (XAUUSD)
Este indicador está optimizado específicamente para XAUUSD y funciona mejor en:
-
M5
-
M15
-
H1
Se puede utilizar para:
-
Trading manual
-
Filtrado de EA
-
Confirmación de estrategias
-
Reducción de riesgos
🧩 Para principiantes y listo para usar
-
Sin configuración compleja
-
Señales visuales claras
-
Fácil de entender
-
Adecuado para principiantes y traders avanzados
-
Plug & play - listo fuera de la caja
👉 Los parámetros por defecto ya están optimizados y recomendados.
⚠️ Aviso importante sobre riesgos
El comercio implica riesgos y las pérdidas del mercado son parte de la actividad comercial.
Este indicador
-
No predice el futuro
-
No garantiza beneficios
-
Opera basado en el comportamiento histórico del mercado
Siempre:
-
Utilice una gestión monetaria adecuada
-
Realice su propio backtesting
-
Nunca opere más de lo que pueda permitirse perder
El autor no se hace responsable de las pérdidas de trading o del uso inadecuado de este indicador.
✅ Por qué los traders eligen Gold Market Regime Filter
✔ Enfoque profesional y realista
✔ Sin falsas promesas
✔ Diseñado para condiciones reales de trading
✔ Compañero perfecto para cualquier estrategia de oro
✔ Filtro ideal para Asesores Expertos.