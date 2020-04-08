🔶 Gold Market Regime Filter - Indicador profesional de tendencia y condiciones de mercado para XAUUSD

Gold Market Regime Filter es un indicador de trading profesional diseñado para identificar condiciones de mercado de alta calidad en XAUUSD, ayudando a los traders a evitar operaciones de baja probabilidad y centrarse sólo en entornos de tendencia favorables.

Este indicador no genera señales de compra o venta.

Su propósito es filtrar el mercado, permitiendo a los operadores y Asesores Expertos operar sólo cuando las condiciones del mercado son óptimas.

🎯 Qué hace este indicador

Gold Market Regime Filter analiza el mercado del oro utilizando:

Detección de tendencias a largo plazo

Medición de la fortaleza del mercado

Confirmación de la volatilidad y el impulso

En base a estas condiciones, clasifica el mercado en estados claros:

🟢 MODO COMERCIO - Condiciones de tendencia favorables

🔴 NO TRADE MODE - Mercado variable, débil o incierto

Esto ayuda a los operadores a

Reducir las pérdidas innecesarias

Mejorar la tasa global de ganancias

Evitar el exceso de operaciones

Operar con disciplina y estructura

⚙️ Optimizado para Oro (XAUUSD)

Este indicador está optimizado específicamente para XAUUSD y funciona mejor en:

M5

M15

H1

Se puede utilizar para:

Trading manual

Filtrado de EA

Confirmación de estrategias

Reducción de riesgos

🧩 Para principiantes y listo para usar

Sin configuración compleja

Señales visuales claras

Fácil de entender

Adecuado para principiantes y traders avanzados

Plug & play - listo fuera de la caja

👉 Los parámetros por defecto ya están optimizados y recomendados.

⚠️ Aviso importante sobre riesgos

El comercio implica riesgos y las pérdidas del mercado son parte de la actividad comercial.

Este indicador

No predice el futuro

No garantiza beneficios

Opera basado en el comportamiento histórico del mercado

Siempre:

Utilice una gestión monetaria adecuada

Realice su propio backtesting

Nunca opere más de lo que pueda permitirse perder

El autor no se hace responsable de las pérdidas de trading o del uso inadecuado de este indicador.

✅ Por qué los traders eligen Gold Market Regime Filter

✔ Enfoque profesional y realista

✔ Sin falsas promesas

✔ Diseñado para condiciones reales de trading

✔ Compañero perfecto para cualquier estrategia de oro

✔ Filtro ideal para Asesores Expertos.