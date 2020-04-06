🌟 MG_BB_Swing - Swing Trading System para XAUUSD, exclusivamente en el marco de tiempo M15.

Para el mercado de divisas (AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF), descargue este archivo Forex.set.

🚀 Aspectos destacados del sistema

✔ 1. Inversión de las Bandas de Bollinger

Detecta expansiones y contracciones de precios para identificar con precisión zonas de sobrecompra/sobreventa. Ideal para mercados con oscilaciones significativas.

✔ 2. Detección Profesional de Swings (Integrado)

Un algoritmo especial de swing detecta verdaderos retrocesos. No requiere indicadores externos.

- Soporta alta volatilidad.

- Funciona bien con XAUUSD.

✔ 3. Filtro detendencia E MA(Media Móvil Exponencial ) con EMA para detectar tendencias laterales solamente.

✔ 4. Filtro de Volatilidad ATR

Utiliza ATR para detectar volatilidad y evitar entrar en operaciones durante condiciones de mercado volátiles o inusuales.

✔ 5. Confirmación RSI

RSI filtra el impulso y se utiliza para confirmar retrocesos o rupturas en la dirección correcta.

🧠 Lógica de entrada de órdenes : La principal estrategia de entrada y salida es la estrategia de entrada y salida. (Promedio de Reversión al Rango)

Para Comprar :

1. Un swing trade profesional muestra un swing low fuerte (los valores de los indicadores negativos son superiores al nivel).

2. El precio se acerca o atraviesa la banda inferior de Bollinger según las condiciones.

3. Pasa el filtro de tendencia EMA para detectar sólo mercados laterales.

4. No hay órdenes activas.

Abra una orden de compra calculando el SL a partir de los parámetros Swing High + ATR + SL.

Para vender :

A la inversa, el Swing High + toca o rompe el rango superior, entonces vende de nuevo a la media.

Hay tres niveles lógicos de salida principales :

1. Cierre con Bandas de Bollinger

2. Cierre con RSI (sólo beneficios)

3. Stop Loss

💼 Gestión de Riesgos

* Stop Loss basado en ATR

* Take Profit con Swing Target

* Punto de equilibrio (BE)

* Dos tipos de opciones de venta: El precio alcanza un nivel especificado Filtrar por Volumen

* Evitar órdenes duplicadas

📊 Marco temporal y símbolo

Recomendado sólo para el timeframe M15

Adecuado para: XAUUSD, XAUUSD.s, XAUUSD.sc

Mercado de divisas para : AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF

Soporta todos los brokers (4/5 dígitos)

🛠 Las características incluyen :

* Indicadores de swing profesionales incorporados (no se requieren indicadores adicionales).

* Bandas de Bollinger

* ATR Volatilidad

* RSI Momentum

* Número Mágico Automático

* Personalización flexible de los parámetros

⭐ Adecuado para aquellos que quieren :

* EA de swing estable y fácil de usar.

* Un sistema que priorice la calidad de la señal sobre el volumen

* Trading de alta probabilidad

* Reducir las pérdidas y aumentar las tasas de ganancias

* Totalmente automatizado

📈 ¡Sigue luchando! ¡El poder de EA!

¡El mercado Forex es un verdadero campo de batalla! Para aquellos que ejecutan EAs, recuerden que la "consistencia" es la clave. No se desanime por las pequeñas fluctuaciones. ¡Ten fe en tu estrategia y deja que el sistema haga su magia! ¡Le esperan beneficios sostenibles!