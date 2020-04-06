MGH ZigZag Momentum ATR Pro

MGH ZigZag Momentum ATR Pro - Versión 1.6
MGH ZigZag Momentum ATR Pro es un sistema de comercio totalmente automatizado diseñado para el oro (XAUUSD se ejecuta en el marco de tiempo M15). Integra Mapeo de Estructura ZigZag interno, filtros de momentum multicapa y un sistema híbrido de stop-loss para ofrecer un rendimiento estable a largo plazo con gestión de riesgo.

La versión 1.5 añade una función para escanear estrategias con 3 marcos temporales, filtrando las órdenes abiertas con mayor precisión y ajustando las horas de apertura y cierre de las operaciones en función de las noticias diarias para minimizar las pérdidas. Cerrar las operaciones los viernes (para evitar que el EA opere los viernes) o cerrar el EA durante eventos noticiosos importantes puede ser muy beneficioso.

Versión 1.7 Este EA incluye un Motor de Noticias Híbrido con modos Manual, Archivo e Indicador. Existen herramientas gratuitas opcionales para el filtrado automatizado de noticias.

Los nombres M-G-H representan:
- M - Mutelu : Energía positiva, confianza y suerte
- G - Oro : Un activo seguro de gran liquidez
- H - Hybrid Stop-Loss : Un sistema de trailing stop diseñado para proteger los beneficios y minimizar las pérdidas.

¿Por qué este EA es diferente?
La mayoría de los EAs utilizan sólo indicadores comunes.
MGH ZigZag Momentum ATR Pro va más allá mediante el uso de la estructura del mercado y la fuerza del impulso. y el control adaptativo de la volatilidad.

Mecanismo Interno ZigZag
- Detecta verdaderos puntos de giro, retrocesos y patrones de continuación

Marco de tendencia EMA ( plazos de 30 y 150, M15)
- Confirma la tendencia direccional
- Elimina las señales falsas en condiciones de mercado bajistas

Nivel de fuerza del impulso (RSI + ADX)
- Filtra las tendencias débiles o debilitadas

Control de volatilidad basado en ATR
- SL y TP se ajustan automáticamente a la volatilidad del oro
- Reduce las paradas prematuras
- Estabiliza los resultados a largo plazo

Lógica clave de la estrategia
Entrada interna en zigzag
El EA analiza la estructura de oscilación interna para identificar
- Máximos más altos y mínimos más bajos
- Puntos de ruptura
- Zonas de agotamiento de la reversión
- Señales de continuación de tendencia
El EA sólo opera cuando la estructura, la tendencia y el impulso están perfectamente alineados.

Confirmación de tendencia con múltiples EMA
El sistema multi-EMA reduce las señales falsas y evita el exceso de operaciones
Para garantizar que cada posición esté respaldada por la estructura de tendencia a medio y largo plazo

Comprobación del impulso
Antes de entrar en cualquier operación, el EA comprueba
- El sesgo del impulso RSI
- La fuerza de la tendencia ADX
- La fuerza y el volumen de las velas
Sólo se permiten condiciones de mercado de alta confianza

Control de riesgo adaptativo basado en ATR
El oro es muy volátil.
El EA ajusta su stop-loss, take-profit, stop-loss y puntos de equilibrio basándose en la volatilidad actual del ATR, aumentando la consistencia y reduciendo pérdidas innecesarias.

Características principales
- EA profesional totalmente automatizado
- Mapeo interno de patrones ZigZag
- Filtrado de tendencia, momento y volatilidad
- Sin Martingala
- Sin cuadrícula
- Sin promedios
- SL, TP y Trailing Stop ajustados al ATR
- Diseñado específicamente para XAUUSD en M15
- Baja carga del sistema
- Ideal para cuentas a largo plazo y operaciones de Prop-Firm

Recomendaciones para backtesting
Para backtesting $1,000:
minlot = 0.01
maxlot = 0,01

Los resultados son coherentes con el rendimiento mostrado.

Acerca del desarrollador

El equipo de desarrollo de software está formado por licenciados en informática con más de una década de experiencia en programación, junto con una amplia experiencia en el mercado Forex, especialmente en oro y criptodivisas.

Este EA está diseñado para cuentas reales y se basa en la filosofía de que el tiempo es el activo más valioso - deje que el sistema trabaje para usted.

