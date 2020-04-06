🔹 MG Multi Strategy - Un Sistema de Operación de Filtrado de Señales Multi-Estrategia. EA para operar XAUUSD en el marco de tiempo M15.

MG Multi Strategy es un Asesor Experto profesional diseñado principalmente para operar con dinero real, con un fuerte énfasis en la gestión de riesgos, la consistencia y la supervivencia a largo plazo.

Este EA no está optimizado para un backtesting llamativo.

En su lugar, cada componente se construye y mejora a través de la lógica de negociación práctica, con el objetivo de un rendimiento consistente en diversas condiciones de mercado.





Conceptos Básicos de Operación

MG Multi Strategy integra la puntuación de señales multi-estrategia, detección de tendencias y condiciones, y un mecanismo de salida profesional para adaptarse dinámicamente al mercado.

El sistema analiza el comportamiento de los precios a través de múltiples marcos de tiempo, filtra las operaciones basándose en la fuerza de la tendencia y la volatilidad, y sólo entra en operaciones cuando la evidencia suficiente lo apoya.





⚙️ Sistema de Salida Avanzado

Uno de los puntos más fuertes de MG Multi Strategy es su lógica de diseño híbrido, filtrando estrategias diseñadas para proteger el capital mientras permite que las ganancias crezcan.

- Puntos de stop-loss ajustables basados en el ATR y las condiciones del mercado.

- Puntos de toma de beneficios híbridos (basados en ATR + estructura del mercado).

- Puntos de toma de beneficios parciales para preservar los beneficios anticipadamente.

- Punto de equilibrio con colchón. Para proteger las operaciones rentables:

- Puntos de stop-loss basados en ATR (Runner) para capturar movimientos a largo plazo.





Este método garantiza :

- Las pérdidas están controladas.

- Los beneficios no se liberan fácilmente.

- Las tendencias fuertes pueden continuar.





🛡️ Manejo de Riesgo Primero

MG Multi Strategy se construye con "la preservación del capital como máxima prioridad".

1. Dimensionamiento dinámico de las posiciones (fijo o basado en el riesgo).

2. Límites diarios de negociación y protección del período de enfriamiento.

3. Filtro de volatilidad (condición ATR).

4. Protección de negociación en viernes y periodos de noticias.

5. Control de máxima seguridad para minimizar las pérdidas.

6. Opciones lógicas de rejilla basadas en ATR con límites estrictos.

Estas protecciones hacen que el EA sea adecuado para el comercio real a largo plazo, no sólo para pruebas a corto plazo.





🌍 Mercados y Aplicaciones

La Estrategia MG Multi es adecuada para XAUUSD (Oro)

Marco de tiempo recomendado: M15

Depósito : A partir de $1000+ Cuenta : Raw Spread / ECN / STANDARD / Cent





🎯 ¿Para quién es adecuado este EA?

✔ Traders que priorizan la consistencia sobre las tendencias.

✔ Traders que buscan... Trading automatizado a largo plazo.

✔ Inversores que buscan pérdidas controladas y crecimiento estable.

✔ Usuarios que planean ampliar capital y posteriormente desplegar el sistema comercialmente.





⚠️ Nota Importante

MG Multi Strategy no es un sistema para hacerse rico rápidamente.

Es una herramienta de trading profesional diseñada para el crecimiento estable y responsable del capital a largo plazo.





✅ Resumen

MG Multi Strategy es un EA de operación híbrido meticulosamente diseñado para manejar las condiciones del mundo real.