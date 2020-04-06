📌 MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6

- Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro).

- Diseñado para el trading M15

El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias.

La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustables para las noticias de cada día. Para reducir el drawdown, cerrar las operaciones los viernes (Stop EA from trading on Friday = true) o cerrar el EA durante los eventos de noticias importantes ayudará significativamente. Versión 1.7 Este EA incluye un Motor de Noticias Híbrido con modos Manual, Archivo e Indicador. Existen herramientas gratuitas opcionales para el filtrado automatizado de noticias.

Los nombres M-G-H representan:

- M - Mutelu: Confianza, Disciplina y Energía Positiva

- G - Oro: Un mercado seguro y muy líquido

H - Hybrid StopLoss: Un sistema de Stop-Loss





🔥 ¿Por qué el MGH SuperTrend Scan Module EA es la elección correcta para los traders? Porque tenemos herramientas clave que hacen que este sistema sea diferente.

🧠 Herramienta SuperTrend incorporada (Versión Mejorada)

- Detecta el verdadero sesgo direccional a través de la volatilidad suavizada

- Identifica los cambios de tendencia más rápido que los típicos filtros MA

- Evita falsas rupturas y zonas de volatilidad

- Funciona a la perfección con múltiples marcos temporales (H1/D1)





🎯 Strategy Scanner Engine tiene 3 niveles y 3 marcos temporales. Este EA es un escáner multi timeframe que puede detectar diferentes comportamientos del mercado.

2.1 Primer marco temporal - Rupturas M1 consecutivas

2.2 Segundo marco temporal - Retrocesos M5 consecutivos

2.3 Tercer marco temporal - Micro-retrocesos → Retrocesos de tendencia

- Detecta patrones de mecha de agotamiento, envolvente y martillo

- Reversiones de volumen confirmadas

- Ideal para reuniones con tendencias fuertes

El escáner sólo funciona cuando la SuperTendencia + EMA Tendencia + Momento + Estructura se alinean. Esto reduce el ruido y aumenta significativamente la tasa de ganancias.





📌 C onfirmación de tendencia con múltiples EMAs (M15 + H1 + D1).

Las operaciones se ejecutan sólo cuando el precio se mueve en diferentes marcos temporales, proporcionando un filtrado direccional a nivel institucional.





⚡ Capa de filtrado del impulso (RSI + ADX).

Antes de entrar en una posición, el impulso debe cumplir:

- RSI dirección

- Criterios de fortaleza de la tendencia ADX

- Confirmación de velas/volumen del escáner interno.

Este método elimina las tendencias débiles o que se desvanecen.





📊 ATR - Control Adaptativo del Riesgo

El oro es altamente volátil - los niveles fijos de stop-loss/retracement (SL/TP) son ineficaces.

Este EA utiliza el dimensionamiento dinámico ATR:

- ATR Stop-Loss

- ATR Take-Profit

- Sistema ATR Trailing

- Sistema ATR Break-Even

- Sistema de seguimiento híbrido multinivel (Personalizador)

Este sistema ajusta de forma inteligente sus niveles de stop-loss y retroceso para reflejar el entorno de volatilidad actual.





🛡 Motor de StopLoss Híbrido

Sistema multietapa de nivel institucional:

- Punto de equilibrio con compensación

- ATR Soft-Trailing

- Step-Trailing

- Sistema de corrección Stop-Stop (Evita correcciones excesivas entre señales).

Resultado → Protege los beneficios al no cortar la tendencia demasiado pronto





📘 Visión general de la lógica principal de negociación

El módulo MGH SuperTrend Scan entrará en una operación sólo cuando:

1. La dirección de la SuperTrend = confirma el sesgo de la tendencia

2. Confirma que la EMA (H1, D1) cruza la línea de tendencia TF

3. Confirma que el momentum (RSI + ADX) es positivo

4. Confirma la estructura por el Escáner de Estrategia

Este "sistema de confirmación de 4 capas" garantiza que el EA solo utilice configuraciones de alta calidad y coherentes con la tendencia.





Características principales

- Sistema de trading totalmente automatizado

- Sistema de detección de tendencias SuperTrend integrado

- Ajuste de tendencia en múltiples marcos temporales (M15/H1/D1)

- Sistema avanzado de exploración de estrategias con 3 estrategias

- Sistema de filtrado del momento (RSI + ADX)

- Sistema de SL, TP y Trailing basado en ATR

- Sin Martingala

- No Grid

- Sin promedios

- Bajo consumo de recursos del sistema

- Diseñado para XAUUSD (Oro), M15

- Adecuado para el comercio Prop-firm y cuentas a largo plazo





Recomendaciones para Backtesting

Para una orden de prueba de 1.000 $, el lote mínimo = 0,01, el lote máximo = 0,01.

Consistente con el modelo de riesgo utilizado en la captura de pantalla.





👨‍💻 Acerca del desarrollador

Este sistema ha sido desarrollado por un equipo de experimentados ingenieros informáticos especializados en el desarrollo de MQL5 y el trading. Incorporan conocimientos sobre la estructura del mercado, patrones gráficos, patrones QM, varias técnicas de Fibonacci, identificación de puntos de compra y venta utilizando perfiles de volumen, estrategias de toma de beneficios utilizando el análisis de Ondas de Elliott, y técnicas precisas de trading de reversión como divergencia y trading de oferta-demanda. Estos elementos se combinan con indicadores de negociación para crear un Asesor Experto (EA), un completo sistema de negociación automatizado.

Este sistema se basa en la filosofía de que "la disciplina, la estructura y la automatización" son más eficaces que las emociones humanas. Deje que el algoritmo trabaje por usted, y tendrá libertad de tiempo.