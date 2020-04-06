ThemisEA MT5
- Asesores Expertos
- Jakub Zach
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
ThemisEA - Sistema de Trading de Cuadrícula de Cartera
Este EA implementa una cartera de 13 estrategias de cuadrícula independientes a través de tres pares de divisas: EURUSD, USDCAD, y USDJPY. Todas las estrategias fueron generadas usando mi propio generador de estrategias.
Características principales:
- Cada posición tiene un stop loss, por lo que es adecuado para las cuentas de la firma prop y reducir el riesgo de liquidación de la cuenta
- Sistema de rejilla avanzado con espaciado de posiciones dinámico
- Posiciones máximas por estrategia: 12-18 posiciones (cuadrícula no infinita - riesgo controlado)
- Cuenta mínima recomendada: $2000 USD
- Factor de beneficios realista con periodos de pérdidas visibles en la curva de renta variable
Fácil instalación:
- Simplemente conecte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD H1) - el EA se encarga de todo automáticamente
- Cada posición tiene un comentario único que muestra a qué estrategia pertenece
- Los nombres de los símbolos se pueden ajustar en las entradas si su broker utiliza una nomenclatura ligeramente diferente (por ejemplo, "EURUSD.m" en lugar de "EURUSD")
Aviso importante:
- Esto NO es un bot de IA o un sistema sobre-optimizado
- Es normal que se produzcan caídas y periodos de pérdidas.
- El comercio basado en la cuadrícula conlleva riesgos inherentes - utilícelo bajo su propio riesgo
- Todas las estrategias optimizadas desde 2012 hasta la actualidad utilizando 1/2 período fuera de la muestra
- Sólo se han seleccionado las estrategias que también funcionaban antes de 2012
Metodología de prueba:
- Cada estrategia se volvió a probar manualmente en tres conjuntos de datos: Roboforex, Darwinex, y Pepperstone
- Centrado en la solidez y la diversificación a través de diferentes condiciones de mercado
Recomendaciones:
- Utilice brokers con la zona horaria clásica GMT+2/GMT+3 para obtener mejores resultados.
- Comience con un tamaño de lote mínimo
- Ajuste el tamaño del lote en función de sus propios resultados de backtest y de su tolerancia al riesgo
- Pruebe las condiciones de su broker antes de operar en vivo
Para aquellos interesados en sistemas sin rejilla, consulte mi AthenaEA que tiene resultados de cuenta real temprana (aunque todavía corto período de prueba).