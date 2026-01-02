SeñalesSecciones
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.46 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
31.01 USD (1 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.08 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (31.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.01 USD (10)
Ratio de Sharpe:
1.51
Actividad comercial:
36.63%
Carga máxima del depósito:
4.18%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
166.28
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
28.71
Beneficio Esperado:
3.10 USD
Beneficio medio:
3.10 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
0.18 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.06 USD)
De fondos:
4.38% (29.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 6
GBPCAD.r 3
EURUSD.r 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 25
GBPCAD.r 3
EURUSD.r 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 1.1K
GBPCAD.r 467
EURUSD.r 174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

SVX AI SYSTEMS | Inteligencia Adaptativa de Alto Rendimiento

Desarrollado por SVX Strategies (ForexBrokerChoose)

SVX AI Systems es una colección de motores de trading impulsados por IA diseñados para adaptarse a condiciones de mercado dinámicas. A diferencia de las estrategias estáticas, este sistema utiliza modelos adaptativos para capturar oportunidades tanto en Forex como en Materias Primas (Oro).

LA LÓGICA: INTELIGENCIA ADAPTATIVA
El sistema realiza un análisis en múltiples marcos temporales de la volatilidad, el momentum y el sentimiento del mercado. Identifica cambios estructurales para desplegar la estrategia óptima según el régimen actual del mercado.

COBERTURA DE ACTIVOS (Multi-Activo)
Exposición diversificada para reducir el riesgo de correlación, operando en:

  • Pares Mayores FX: EUR, USD, GBP, JPY.
  • Pares Cruzados: Cruces de AUD, CAD, NZD.
  • Materias Primas: XAUUSD (Oro).

GESTIÓN DE RIESGOS (Crecimiento Controlado)

  • Exposición Adaptativa: Utiliza mecanismos de reentrada inteligentes para optimizar las salidas de las operaciones.
  • Límites Estrictos: El riesgo está matemáticamente limitado. NO hay Martingala incontrolada ni Rejillas (Grids) infinitas. Cada conjunto de operaciones tiene un punto de salida definido.
  • Enfoque a Corto Plazo: Posiciones optimizadas para la estabilidad, evitando largos periodos de flotante negativo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Tipo: Algoritmo 100% Automatizado impulsado por IA.
  • Objetivo: Crecimiento estable con adaptación dinámica.
  • Broker: Optimizado para entornos Raw Spread/ECN (Actualmente operando en FP Markets).

Recomendado: Utilice un VPS de baja latencia y un broker con spreads bajos (Raw/ECN) para igualar nuestra precisión de ejecución.

No hay comentarios
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
