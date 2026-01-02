- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|6
|GBPCAD.r
|3
|EURUSD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|25
|GBPCAD.r
|3
|EURUSD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|1.1K
|GBPCAD.r
|467
|EURUSD.r
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
SVX AI SYSTEMS | Inteligencia Adaptativa de Alto Rendimiento
Desarrollado por SVX Strategies (ForexBrokerChoose)
SVX AI Systems es una colección de motores de trading impulsados por IA diseñados para adaptarse a condiciones de mercado dinámicas. A diferencia de las estrategias estáticas, este sistema utiliza modelos adaptativos para capturar oportunidades tanto en Forex como en Materias Primas (Oro).
LA LÓGICA: INTELIGENCIA ADAPTATIVA
El sistema realiza un análisis en múltiples marcos temporales de la volatilidad, el momentum y el sentimiento del mercado. Identifica cambios estructurales para desplegar la estrategia óptima según el régimen actual del mercado.
COBERTURA DE ACTIVOS (Multi-Activo)
Exposición diversificada para reducir el riesgo de correlación, operando en:
- Pares Mayores FX: EUR, USD, GBP, JPY.
- Pares Cruzados: Cruces de AUD, CAD, NZD.
- Materias Primas: XAUUSD (Oro).
GESTIÓN DE RIESGOS (Crecimiento Controlado)
- Exposición Adaptativa: Utiliza mecanismos de reentrada inteligentes para optimizar las salidas de las operaciones.
- Límites Estrictos: El riesgo está matemáticamente limitado. NO hay Martingala incontrolada ni Rejillas (Grids) infinitas. Cada conjunto de operaciones tiene un punto de salida definido.
- Enfoque a Corto Plazo: Posiciones optimizadas para la estabilidad, evitando largos periodos de flotante negativo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Tipo: Algoritmo 100% Automatizado impulsado por IA.
- Objetivo: Crecimiento estable con adaptación dinámica.
- Broker: Optimizado para entornos Raw Spread/ECN (Actualmente operando en FP Markets).
Recomendado: Utilice un VPS de baja latencia y un broker con spreads bajos (Raw/ECN) para igualar nuestra precisión de ejecución.
