Adaptive Trend Line

Este indicador es un Filtro de Régimen de Tendencia que cambia de estado según la fuerza interna del mercado.

Opciones de Trading Automático:
Deje de adivinar la tendencia. Utilice nuestros algoritmos oficiales:

CÓMO FUNCIONA
Combina una EMA con el RSI para filtrar el ruido del mercado.

Lógica de Colores:

  • Verde: Alcista. Compradores en control.
  • Rojo: Bajista. Vendedores dominan.
  • Gris: Neutral. Indica consolidación (evitar operar).

SVX Strategies | Chief Investment Officer: Alberto Boada

Aviso: Herramienta educativa. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


