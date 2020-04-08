Adaptive Trend Line
- Indicadores
- Alberto Boada
- Versión: 1.0
Este indicador es un Filtro de Régimen de Tendencia que cambia de estado según la fuerza interna del mercado.
CÓMO FUNCIONA
Combina una EMA con el RSI para filtrar el ruido del mercado.
Lógica de Colores:
- Verde: Alcista. Compradores en control.
- Rojo: Bajista. Vendedores dominan.
- Gris: Neutral. Indica consolidación (evitar operar).
Aviso: Herramienta educativa. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.