Adaptive Trend Line

Este indicador es un Filtro de Régimen de Tendencia que cambia de estado según la fuerza interna del mercado.

Opciones de Trading Automático:

Deje de adivinar la tendencia. Utilice nuestros algoritmos oficiales:

CÓMO FUNCIONA

Combina una EMA con el RSI para filtrar el ruido del mercado.

Lógica de Colores:

Verde: Alcista. Compradores en control.

Rojo: Bajista. Vendedores dominan.

Gris: Neutral. Indica consolidación (evitar operar).