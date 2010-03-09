Timeless Trend Trading

Descargo de responsabilidad

Operar implica un riesgo considerable. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
No se garantizan beneficios. Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines informativos y educativos.
Utilícelo sólo con capital que pueda permitirse perder. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida financiera.
Pruebe siempre primero en una cuenta demo y asegúrese de que los nombres de los símbolos, los tamaños de los contratos y los ajustes de apalancamiento de su broker coinciden con sus parámetros.

Concepto básico

Timeless Trend Trading es un sistema totalmente automatizado de seguimiento de tendencias y ruptura de activos múltiples diseñado para identificar y operar con el impulso en diversos mercados globales.
Asigna dinámicamente la exposición a los activos mejor clasificados, centrándose exclusivamente en las oportunidades a largo plazo en las que se alinean la fortaleza macroeconómica y estacional.

El algoritmo evalúa continuamente los principales activos (materias primas, criptomonedas, divisas, acciones individuales e índices) mediante una lógica de filtrado multicapa que capta las tendencias sostenibles al tiempo que evita el ruido y el exceso de operaciones.

En esencia, trata de captar las tendencias más sólidas del mundo, con la sencillez de un único gráfico y la solidez de la lógica institucional.

Inspiración y filosofía

Timeless Trend Trading se inspira en los principios atemporales de muchos operadores y pensadores legendarios, entre ellos Tom Basso, que aparece en la serie Market Wizards de Jack D. Schwager, así como autores como Michael Covel, Nassim Nicholas Taleb, Jesse Livermore, William O'Neil, Mark Minervini, Gary Antonacci, Pim van Vliet y otros expertos en seguimiento sistemático de tendencias y "Marktechnik" como Jochen Schmidt y Michael Voigt.

Temas comunes recorren su trabajo: el respeto por el riesgo, los beneficios asimétricos, los bordes robustos, la ejecución disciplinada y la aceptación de la incertidumbre y los drawdowns como parte del juego.

Este Asesor Experto es un desarrollo independiente y no copia ni se afilia a ninguna estrategia propietaria. Traduce esas ideas atemporales en un marco moderno, multiactivo y de sólo largo plazo.

Cobertura multiactivos

El sistema soporta actualmente un amplio universo de activos en tendencia:

Materias primas

  • Petróleo WTI (WTIUSD)

  • Petróleo Brent (UKOIL)

  • Oro (XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY, XAUAUD, XAUGBP)

  • Plata (XAGUSD, XAGEUR, XAGAUD)

Divisas

  • USDJPY

  • CHFJPY

Índices y criptomonedas

  • USTECH (NASDAQ)

  • BTCUSD (Bitcoin)

  • ETHUSD (Ethereum)

Esta exposición diversificada permite al EA capturar la fuerza relativa donde aparece de forma natural, ya sea en metales, energía, divisas o criptomonedas.

Configuración de símbolos

Variable: Símbolos separados por "|" (máx. 255 caracteres)

  • Dejar vacío → negocia sólo el símbolo del gráfico

  • Poner "Fav24" → activa la lista multiactivos por defecto (compatible con IC Markets: XTIUSD|XBRUSD|XTIUSD|BTCUSD|XAUUSD|XAUAUD|XAUEUR|XAUGBP|XAUJPY|USDJPY|CHFJPY|USTEC|ETHUSD|XAGUSD|XAGEUR|XAGAUD)

  • Introduzca su propia lista → negociación multiactivo personalizada habilitada (por ejemplo, |XBRUSD|XTIUSD|BTCUSD|XAUUSD) y asegúrese de que coincide con los prefijos o sufijos específicos del corredor si procede (por ejemplo, XAUUSD.m o mXAUUSD).

Esto hace que el sistema flexible para los corredores, prop-reglas, y las preferencias personales.

Arquitectura de la estrategia

La EA combina tres pilares complementarios:

1. Reconocimiento del Momento
Un sistema de clasificación adaptativo evalúa continuamente qué símbolos demuestran un fuerte sesgo direccional y fuerza relativa. Sólo los activos mejor clasificados pueden entrar.

2. 2.Confirmación de la tendencia
Los filtros multitemporales confirman que cada operación está alineada con la tendencia dominante en el marco temporal superior. Los filtros macro y estacionales afinan aún más la selección de operaciones.

3. 3.Lógica de salida por niveles
Las posiciones se eliminan en varias etapas: las salidas parciales permiten obtener beneficios tempranos, mientras que los lotes restantes siguen las tendencias prolongadas. De este modo, se garantiza la flexibilidad entre periodos cortos de impulso y periodos largos.

Transparencia y señales de la cartera en tiempo real

Puede seguir el rendimiento en vivo de una cartera de mis propios EAs aquí: https: //www.mql5.com/en/signals/2341388

Contexto importante: La señal en vivo es una cartera diversificada que actualmente ejecuta ~15 Asesores Expertos en paralelo. Este EA (Timeless Trend Trading) es un componente central de esa cartera.

  • Las operaciones visibles en la señal pueden proceder de otros sistemas de la cartera.

  • Es normal que este EA muestre periodos sin operaciones hasta que los filtros de momentum y tendencia se alineen.

  • Si desea un seguimiento del rendimiento por EA, ejecute este EA en una subcuenta dedicada (o filtre por su Número Mágico en el análisis de su terminal/cuenta).

La ventaja de la señal de cartera: refleja cuántos usuarios utilizan realmente el sistema, como parte de una pila sólida de estrategias múltiples.

Características principales

  • Sistema de tendencia multiactivo totalmente automatizado

  • Diseño exclusivamente a largo plazo: sin martingala, sin rejilla, sin promedios

  • Clasificación del momento en materias primas, divisas, criptomonedas e índices

  • Filtros macro y estacionales para evitar entornos débiles

  • Gestión adaptativa de salidas parciales para suavizar la curva de la renta variable

  • Funcionamiento con un solo gráfico: el EA gestiona internamente todos los símbolos

Configuración en 3 pasos

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico principal (por ejemplo, XAUUSD H1) y ajuste la Lista de Símbolos como se sugiere

  2. Active la negociación automática y cargue el archivo de configuración predeterminado.

  3. Ajuste el nivel de riesgo y la lista de símbolos (si es necesario) - ¡listo!

Filosofía de Trading

El objetivo de Timeless Trend Trading no es operar con frecuencia, sino con inteligencia.

El sistema opera sólo cuando sus filtros multicapa se alinean con el fuerte impulso del mercado.

Los periodos de inactividad son un signo de disciplina, no de mal funcionamiento.

Las pruebas retrospectivas muestran un comportamiento fluido en todos los regímenes de mercado, con un comportamiento coherente en las fases de expansión y contracción de la volatilidad.

Notas importantes

  • Cada operación está protegida por un Stop Loss predefinido y Trailling Stops dinámicos.

  • No hay martingala, ni rejilla, ni promedios.

  • El rendimiento debe evaluarse a lo largo de años completos de negociación, no de muestras cortas.

  • Las pausas ocasionales son normales cuando los filtros detectan un comportamiento anormal.

Filosofía detrás del nombre

La palabra Timeless (atemporal ) refleja el principio perdurable de las operaciones de tendencia y de impulso, un método que ha funcionado durante décadas en todas las clases de activos.
Este EA simplemente aplica esa lógica atemporal al mundo multiactivo de hoy en día.

Política de precios

Para garantizar la exclusividad y proteger a los usuarios activos, el número de copias es limitado.
El precio aumentará gradualmente con el tiempo a medida que se acumulen los resultados en vivo.
Los primeros en adoptarlo se beneficiarán de la ventaja de ser los primeros y de acceso de por vida a todas las actualizaciones futuras.
