AdvCopyTraders

AdvCopyTraders PRO es un potente y ultra-rápido copiador de operaciones diseñado para traders que manejan múltiples cuentas MT4. Duplica todas las operaciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas al instante - incluyendo entradas, salidas, modificaciones, actualizaciones SL/TP y cierres parciales.

Tanto si eres un proveedor de señales, gestor de fondos, o utilizas múltiples brokers, este copiador garantiza una sincronización perfecta y un retardo de ejecución cero en el mismo PC/VPS.

Características principales

Copia instantánea (0-1ms)

Reflejo a la velocidad del rayo de las actualizaciones de compra, venta, modificación, cierre o SL/TP.

MT4 → Copia local MT4

Funciona entre:

  • Mismo broker

  • Diferentes brokers

  • Cuentas diferentes

  • Cuentas ilimitadas

Control del tamaño del lote

  • Lote fijo

  • Multiplicador (0,01x - 50x)

  • Capital o saldo proporcional

Modo de negociación inversa

Copia operaciones contrarias automáticamente:

  • COMPRA → VENTA

  • VENTA → COMPRA

Perfecto para cobertura o replicación de estrategias opuestas.

Copia selectiva

Filtrar operaciones por:

  • Símbolo

  • Número mágico

  • Dirección (sólo compra, sólo venta)

  • Tamaño de lote mínimo/máximo

Sistema de reconexión automática

Si un terminal se desconecta o se congela, la copiadora restablece automáticamente la sincronización.

Gestión completa de pedidos

Copias:

  • Entrada

  • SL/TP

  • Modificaciones

  • Trailing stop

  • Punto de equilibrio

  • Cierres parciales

Sin DLL - Sin bibliotecas externas

100% puro MQL4 - seguro y aceptado por todos los brokers.

¿A quién va dirigido?

  • Proveedores de señales

  • Gestores de cuentas / administradores de dinero

  • Traders que utilizan múltiples cuentas MT4

  • Traders que dividen el riesgo entre varias cuentas

  • Configuraciones de diversificación de la firma de prop

Configuración

Fácil configuración de 2 archivos:

  • Coloque AdvCopyTraders_Master en la cuenta principal

  • Coloque AdvCopyTraders_Slave en la cuenta receptora
    La copia comienza al instante.

Recomendado para

  • Entornos VPS

  • Configuraciones locales de PC

  • Copia rápida entre cuentas sin retrasos de internet

Descargo de responsabilidad

Operar con divisas y CFD conlleva riesgos. Utilice esta herramienta con una gestión adecuada del riesgo.


