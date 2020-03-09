AdvCopyTraders PRO es un potente y ultra-rápido copiador de operaciones diseñado para traders que manejan múltiples cuentas MT4. Duplica todas las operaciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas al instante - incluyendo entradas, salidas, modificaciones, actualizaciones SL/TP y cierres parciales.

Tanto si eres un proveedor de señales, gestor de fondos, o utilizas múltiples brokers, este copiador garantiza una sincronización perfecta y un retardo de ejecución cero en el mismo PC/VPS.

✔ Copia instantánea (0-1ms)

Reflejo a la velocidad del rayo de las actualizaciones de compra, venta, modificación, cierre o SL/TP.

✔ MT4 → Copia local MT4

Funciona entre:

Mismo broker

Diferentes brokers

Cuentas diferentes

Cuentas ilimitadas

✔ Control del tamaño del lote

Lote fijo

Multiplicador (0,01x - 50x)

Capital o saldo proporcional

✔ Modo de negociación inversa

Copia operaciones contrarias automáticamente:

COMPRA → VENTA

VENTA → COMPRA

Perfecto para cobertura o replicación de estrategias opuestas.

✔ Copia selectiva

Filtrar operaciones por:

Símbolo

Número mágico

Dirección (sólo compra, sólo venta)

Tamaño de lote mínimo/máximo

✔ Sistema de reconexión automática

Si un terminal se desconecta o se congela, la copiadora restablece automáticamente la sincronización.

✔ Gestión completa de pedidos

Copias:

Entrada

SL/TP

Modificaciones

Trailing stop

Punto de equilibrio

Cierres parciales

✔ Sin DLL - Sin bibliotecas externas

100% puro MQL4 - seguro y aceptado por todos los brokers.

Proveedores de señales

Gestores de cuentas / administradores de dinero

Traders que utilizan múltiples cuentas MT4

Traders que dividen el riesgo entre varias cuentas

Configuraciones de diversificación de la firma de prop

Fácil configuración de 2 archivos:

Coloque AdvCopyTraders_Master en la cuenta principal

Coloque AdvCopyTraders_Slave en la cuenta receptora

La copia comienza al instante.

Entornos VPS

Configuraciones locales de PC

Copia rápida entre cuentas sin retrasos de internet

Operar con divisas y CFD conlleva riesgos. Utilice esta herramienta con una gestión adecuada del riesgo.