AdvCopyTraders
- Utilidades
- Chukwudi Joshua Obiekwe
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
AdvCopyTraders PRO es un potente y ultra-rápido copiador de operaciones diseñado para traders que manejan múltiples cuentas MT4. Duplica todas las operaciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas al instante - incluyendo entradas, salidas, modificaciones, actualizaciones SL/TP y cierres parciales.
Tanto si eres un proveedor de señales, gestor de fondos, o utilizas múltiples brokers, este copiador garantiza una sincronización perfecta y un retardo de ejecución cero en el mismo PC/VPS.Características principales
✔ Copia instantánea (0-1ms)
Reflejo a la velocidad del rayo de las actualizaciones de compra, venta, modificación, cierre o SL/TP.
✔ MT4 → Copia local MT4
Funciona entre:
-
Mismo broker
-
Diferentes brokers
-
Cuentas diferentes
-
Cuentas ilimitadas
✔ Control del tamaño del lote
-
Lote fijo
-
Multiplicador (0,01x - 50x)
-
Capital o saldo proporcional
✔ Modo de negociación inversa
Copia operaciones contrarias automáticamente:
-
COMPRA → VENTA
-
VENTA → COMPRA
Perfecto para cobertura o replicación de estrategias opuestas.
✔ Copia selectiva
Filtrar operaciones por:
-
Símbolo
-
Número mágico
-
Dirección (sólo compra, sólo venta)
-
Tamaño de lote mínimo/máximo
✔ Sistema de reconexión automática
Si un terminal se desconecta o se congela, la copiadora restablece automáticamente la sincronización.
✔ Gestión completa de pedidos
Copias:
-
Entrada
-
SL/TP
-
Modificaciones
-
Trailing stop
-
Punto de equilibrio
-
Cierres parciales
✔ Sin DLL - Sin bibliotecas externas
100% puro MQL4 - seguro y aceptado por todos los brokers.⭐ ¿A quién va dirigido?
-
Proveedores de señales
-
Gestores de cuentas / administradores de dinero
-
Traders que utilizan múltiples cuentas MT4
-
Traders que dividen el riesgo entre varias cuentas
-
Configuraciones de diversificación de la firma de prop
Fácil configuración de 2 archivos:
-
Coloque AdvCopyTraders_Master en la cuenta principal
-
Coloque AdvCopyTraders_Slave en la cuenta receptora
La copia comienza al instante.
-
Entornos VPS
-
Configuraciones locales de PC
-
Copia rápida entre cuentas sin retrasos de internet
Operar con divisas y CFD conlleva riesgos. Utilice esta herramienta con una gestión adecuada del riesgo.