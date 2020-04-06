Euro Compounder Alpha

Euro Compounder Alpha

Euro Compounder Alpha es un Expert Advisor de EUR/USD creado para traders que priorizan sobrevivir a los drawdowns y cumplir reglas antes que perseguir retornos llamativos.

Opera un solo par y ejecuta varias estrategias independientes en conjunto. La mayoría de las estrategias están descorrelacionadas y no dependen de martingala ni de recuperación por grid. La idea es simple: distribuir el riesgo entre distintas lógicas de entrada para que la cuenta no dependa de un único comportamiento del mercado.

Este EA fue diseñado teniendo en cuenta restricciones típicas de prop firms.

Cómo opera

• Solo EUR/USD, gráfico 1H
• Múltiples estrategias funcionando en conjunto
• Operaciones frecuentes con riesgo pequeño y controlado
• Sin grid, sin martingala, sin stacking de recuperación

La mayoría de las operaciones son ganancias modestas o pérdidas pequeñas. El sistema no intenta ser “ingenioso”; intenta ser consistente.
Si buscás un EA que duplique una cuenta rápidamente asumiendo riesgos extremos, este no es.

Sobre drawdown y riesgo

El control del drawdown es la prioridad.

El EA corta pérdidas temprano y no promedia en contra. El riesgo por trade se mantiene bajo, lo que naturalmente conduce a:
• mayores tasas de acierto
• curvas de equity más suaves
• crecimiento más lento pero más confiable

Este es el tipo de comportamiento que prop firms y evaluaciones estilo Darwin suelen premiar.

Testing y uso en vivo

Antes de ser publicado, este EA fue:
• probado con walk-forward testing
• testeado con datos out-of-sample
stress-tested en ejecución y slippage
incubado en una señal real

Los resultados en vivo no son perfectos ni están “cherry-picked”. Hay semanas negativas. Eso es normal.
Lo importante es cómo se comporta el sistema cuando cambian las condiciones.

Podés revisar la señal en vivo acá:
https://www.mql5.com/es/signals/2250716?source=Site+Profile

Para quién es este EA

Este EA está diseñado para:
• traders con cuentas pequeñas a medianas
• trading de prop firm o evaluaciones
• traders de portafolio que buscan un componente EUR/USD estable

No es adecuado para:
• objetivos de crecimiento muy agresivos
• personas que apagan sistemas tras unos pocos días negativos
• traders que esperan drawdown cero

Soporte y uso

  • Se incluye una guía breve de usuario con configuraciones recomendadas.

  • También hay un canal opcional de Discord para usuarios que quieran discutir settings, actualizaciones o uso en portafolio. El acceso se habilita tras la compra. Enviá el comprobante y te damos acceso dentro de 1 día hábil.

Nota final

Ningún EA está libre de riesgo.
Este está diseñado para perder poco, operar seguido y capitalizar lentamente.

Si este enfoque tiene sentido para vos, Euro Compounder Alpha puede ser una buena opción.


