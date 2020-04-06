Quantum ICT Concepts

QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- EDICIÓN 4GURUS

QUANTUM ICT CONCEPTS - Automatización de la próxima generación de dinero inteligente
Donde la Inteligencia Institucional se une a la Ejecución de Grado Cuántico Tan Avanzado para Gurús Significativos

OFERTA DE LANZAMIENTO EXCLUSIVA
ESPECIAL VIERNES NEGROS: 299,00 $ (Precio normal: 1.499,00 $) VÁLIDO SÓLO PARA LAS PRÓXIMAS 15 VENTAS - DESPUÉS EL PRECIO SUBE A 1.999,00 $.

Resumen
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA representa la evolución de la automatización del trading institucional. Construido sobre la base de la metodología Inner Circle Trader (ICT), este Asesor Experto trasciende el trading algorítmico tradicional mediante la incorporación de análisis de mercado de nivel cuántico con más de 60 filtros avanzados y 10 estrategias de grado institucional.

Diseñado específicamente para:

- Especialistas de Prop Firm Challenge (FTMO, MyForexFunds, The5ers)

- Entusiastas de la estrategia institucional

- Operadores algorítmicos profesionales

- Profesionales del concepto Smart Money

- Gestores de carteras multimercado

Instrumentos admitidos:

- Divisas principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD

- Metales: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata)

- Índices: US30, NAS100, S&P500, GER40

- Materias primas: Petróleo, gas natural

Qué hace que QUANTUM ICT CONCEPTS sea de élite
1. QUANTUM FILTER MATRIX™ - 60 filtros avanzados
A diferencia de los EAs tradicionales con 5-10 filtros básicos, QUANTUM ICT despliega 60 filtros de grado institucional organizados en 8 categorías inteligentes:

Categoría 1: CORE ICT (Filtros 0-18)
- Ingeniería de liquidez y detección de barridos

- Análisis de la brecha del valor razonable (FVG)

- Validación de bloques de órdenes (OB) con lógica de ruptura

- Entrada Óptima de Operaciones (OTE) Zonas Fibonacci

- Confirmación del desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

- Detección de Desplazamientos y Desequilibrios

Categoría 2: MODELO PREMIUM/DISCOUNT (Filtros 19-21)
- Posicionamiento en Rango Semanal/Diario

- Análisis de Zona de Equilibrio (50% Precio)

- Validación del Momento en Sesión

Categoría 3: COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL (Filtros 22-30)
- Patrones de Absorción

- Detección de Agotamiento (Fatiga Compradora/Vendedora)

- Análisis del perfil de volumen (HVN/LVN)

- Detección de órdenes iceberg

- Reconocimiento de Patrones de Spoofing

- Seguimiento del Ciclo AMD (Acumulación-Manipulación-Distribución)

- Stop Hunt + Patrón BMS

- Identificación de Oscilaciones Fallidas

Categoría 4: ESTRUCTURA Y CONFLUENCIA (Filtros 31-42)
- Alineación Multi-Tiempo HTF/LTF

- Detección de Máximos/Bajos Iguales (EQH/EQL)

- Barridos de máximos/mínimos del día/semana anterior

- Reconocimiento de trampas de dinero inteligente (SMT)

- Confirmación CHOCH (Cambio de Carácter)

- Mapeo de Zonas de Inducción

- Detección de Fase CIPDA (Modelo de Banco Central)

- Análisis de Rango Diario

Categoría 5: FILTROS DE SESIÓN (Filtros 43-45)
- Londres Killzone (08:00-10:00 GMT)

- Nueva York Killzone (13:00-15:00 GMT)

- Sesión asiática (00:00-09:00 GMT)

Categoría 6: REGIMEN/CONTEXTO (Filtros 46-48)
- Filtro Choppy Day (Lógica Inversa)

- Clasificación de días de tendencia ADX

- Detección de días de reversión a la media

Categoría 7: PUNTO DE INTERÉS (Filtros 49-57)
- Convergencia Multi-Cluster POI

- Visibilidad de PDI en Gráfico 15M

- Patrones STB/BTS engullidos

- Formación de PDI con Agarre de Liquidez

- PDI con Despeje de Inducción

- Posicionamiento de PDI con Prima/Descuento

- Historial de interacción de PDI

- PDI de Ruptura de Estructura

- PDI de ruptura extrema

Categoría 8: CRT - TRADING DE RIESGO CALCULADO (Filtros 58-60)
- Patrón de vela de apertura en NY

- Primera configuración de 15 minutos

- Patrón de Reversión de Sopa de Tortuga

2. ORQUESTA DE ESTRATEGIAS UNIFICADAS™ - 10 estrategias de eficacia probada
Despliegue hasta 9 estrategias simultáneamente, cada una con secuencias de filtros independientes:

Estrategias Institucionales Base (0-4)
Estrategia 0: Sólo liquidez

- Barridos de liquidez pura

- Patrones de inversión Stop Hunt

- Aprovechamiento de la liquidez

- Filtros por defecto: 1,13,14

Estrategia 1: Patrón de sopa de tortuga

- Trampas de ruptura fallidas

- Violaciones de máximos y mínimos de 20 barras con inversión

- Operación de rechazo de movimientos en falso

- Filtros por defecto: 1,6,7,46

Estrategia 2: Doble techo/fondo

- Formaciones de inversión clásicas con confirmación TIC

- Convergencia de estructuras oscilantes

- Validación de múltiples toques

- Filtros por defecto: 32,33,1,14

Estrategia 3: Breakout + Retest

- Ruptura de estructura con entradas pullback

- Operación en zona de mitigación

- Patrones de continuación confirmados

- Filtros por defecto: 6,31,50

Estrategia 4: Operativa en niveles clave

- Zonas de soporte/resistencia institucionales

- Rechazo de precios en niveles importantes

- Psicología de números redondos

- Filtros por defecto: 14,50,54

Estrategias Cuánticas Avanzadas (5-9)
Estrategia 5: HTF OB + FVG + OTE

- Configuración de confluencia multi-marco de tiempo

- Bloque de órdenes H4 + H1 Fair Value Gap

- Ejecución de entrada de operación óptima M15

- Filtros por defecto: 1,4,13,17,19,31,38,50

Estrategia 6: Liquidity Sweep Master

- Igualdad de máximos y mínimos

- Confirmación de picos de volumen

- Explotación del barrido PDH/PWH

- Filtros por defecto: 1,32,33,23,24,34,35,52

Estrategia 7: BOS/CHOCH Pullback

- Confirmación de ruptura de estructura

- Validación de cambio de carácter

- Pullback a la entrada POI

- Filtros por defecto: 6,38,39,31,50,54,56,14

Estrategia 8: Patrón CRT (Sesión NY)

- Riesgo calculado Operando en la apertura de NY

- Primera falsa ruptura de 15 minutos

- Sopa de Tortuga con confluencia AMD

- Filtros por defecto: 44,58,59,60,37,28,41,53

Estrategia 9: Alineación HTF

- Sincronización de sesgo semanal + diario + H4

- Todos los plazos alineados

- Seguimiento del flujo institucional

- Filtros por defecto: 19,31,42,47,54,7,12,38

3. SISTEMA DE PLANTILLAS INTELLIGENT™.
10 Plantillas profesionales preconfiguradas (listas para copiar y pegar):

4. SISTEMA ADAPTATIVO DE STOP LOSS™.
Revolucionaria tecnología de SL dinámico:

Problema Tradicional: Los stops fijos basados en porcentajes ignoran la estructura y volatilidad del mercado.

Solución QUANTUM: Stops Adaptativos Multi-Factor

Anclaje a la estructura del mercado

- Máximos/mínimos de oscilación HTF (H1/H4)

- Puntos de precisión LTF (M15/M5)

- Evitación del pool de liquidez

Ajuste de volatilidad (basado en ATR)

- Cálculo de ATR en tiempo real

- Escalado proporcional de la distancia

- Ponderación de la volatilidad de la sesión

Ajuste de precisión

- Alineación de números redondos

- Posicionamiento a nivel de cuarto (.25, .50, .75, .00)

- Desplazamiento institucional de +5 pips

Optimización del riesgo-recompensa

- Mantiene un RR mínimo de 1:2

- Se adapta a la estructura sin comprometer la relación

- Evita la caza de stops institucionales

Ejemplo:

Tradicional: SL fijo de 50 pips independientemente del mercado

QUANTUM: 35 pips (volatilidad baja) a 80 pips (volatilidad alta)

Anclado por debajo de M15 swing low + 5 pips

Alineado en 1,0850 (nivel de 0,50 redondo)

5. PROTECCIÓN DE BENEFICIOS PROFIT FORTRESS™
Sistema de bloqueo de beneficios multicapa:

Capa 1: Cierre automático global
Cierra automáticamente TODAS las posiciones cuando el beneficio flotante total alcanza:

- Objetivo en dólares: por ejemplo, +$500 en todas las operaciones

- Objetivo porcentual: p. ej., +5% de ganancia de renta variable diaria

Nivel 2: Protección de beneficios de la cesta
Supervisa las ganancias y pérdidas combinadas de las posiciones en la misma dirección:

- Agrupa las operaciones de COMPRA por separado de las de VENTA.

- Cierra automáticamente la cesta cuando se alcanza el objetivo del grupo

- Evita que una sola operación reduzca los beneficios del grupo

Capa 3: Bloqueo del suelo de beneficios
Una vez alcanzado el máximo diario, bloquea el 70% como "suelo intocable":

Máximo beneficio diario: +$800

Suelo bloqueado: +$560 (70%)

Si la renta variable retrocede a +$550 → Salida automática de todas las posiciones

Capa 4: Consistencia del beneficio diario
Realiza un seguimiento de los beneficios en relación con el valor de apertura de la sesión:

- Bloquea automáticamente el porcentaje de beneficios máximos

- Evita nuevas operaciones después del objetivo diario

- Seguimiento basado en la renta variable (no sólo operaciones cerradas)

Resultado: Nunca devuelva grandes ganancias. Banco de beneficios de forma sistemática.

6. PROP FIRM COMPLIANCE ENGINE™
Gestión del DrawDown de grado militar:

Nivel de agua de reajuste diario

- Seguimiento independiente del riesgo de cada día

- Se restablece a medianoche del corredor o al cierre de NY (configurable)

- Evita pérdidas en cascada de varios días

Disposición máxima de fondos

- Ajusta la DD máxima en función del crecimiento del saldo/patrimonio neto

- Ejemplo: Comienzo $10K con 6% max DD ($600)

- La cuenta crece hasta 12.000 $ → DD máxima ahora 720 $.

- Protección de beneficios bloqueada

Reajuste personalizado de zonas horarias

- Alineado con la hora del servidor del broker

- Compatible con el cierre de NY (17:00 EST)

- Opciones de reinicio de la sesión europea

Preajustes específicos para cada reto Preconfigurados para las principales empresas de apuntalamiento:

- FTMO: 5% diario / 10% total

- MyForexFunds: 4% diario / 8% total

- The5ers: 5% diario / 6% total

- Personalizados: Límites definidos por el usuario

Resultado: Supera los retos de puntales de forma consistente. Escala a cuentas de 6 cifras de forma segura.

7. MOTOR DE EJECUCIÓN QUANTUM™
Gestión de órdenes con precisión de milisegundos:

Triple sistema de toma de beneficios
- TP1 (1.5R): 40% cierre de posición - Bloqueo rápido de beneficios

- TP2 (3R): cierre de posición del 35% - Objetivo principal

- TP3 (5R): 25% cierre de posición - Objetivo corredor

Punto de equilibrio inteligente
- Se activa al 30% de beneficio (configurable)

- Mueve el SL a la entrada +5 pips

- Evita que las operaciones rentables se conviertan en perdedoras

Trailing Stop basado en ATR
- Se activa al 130% de beneficio

- Se mueve en incrementos del 15

- Se adapta a la volatilidad en tiempo real

Lógica Anti-Clustering
- Distancia mínima de 80 pips entre operaciones

- Evita la concentración de posiciones

- Reparte el riesgo entre niveles de precios


Matriz Símbolo/Tiempo óptimo

Lista de comprobación previa al despliegue

Antes de la puesta en marcha:

- [ ] Ejecutar Probador de Estrategias en M15 (mínimo 2 años de datos)

- Validar la compatibilidad del corredor mediante el comprobador

- [ ] Pruebe en demo durante 3-4 semanas como mínimo

- [ ] Configurar las zonas muertas al offset GMT del broker

- [ ] Ajustar el porcentaje de riesgo a la tolerancia

- [ ] Habilitar sistema de stop loss adaptativo

- [ ] Configurar capas de protección de beneficios

- [ ] Configurar los límites de DD de la firma de puntales (si procede)

- [ ] Probar los controles manuales (Comprar/Vender/Cerrar todo)

- [ ] Revisar las 10 plantillas de estrategia

- [ ] Seleccionar la plantilla adecuada o filtros personalizados

- [ ] Habilitar sólo 2-3 estrategias inicialmente

- [ ] Supervisar durante 1 semana antes de añadir más

