Automatic Transmission

La transmisión automática es para los operadores a los que les molesta tener que poner constantemente take profit y stop loss manuales. Esto tomará parte de la carga para usted. Todo lo que necesitas es un ordenador portátil / PC en casa o un VPS, de modo que usted puede presionar comprar o vender en su teléfono y todo se hará automáticamente para usted. echa un vistazo a los parámetros de abajo.





¿Desea más características? tal vez usted me puede disparar un mensaje.



Esta utilidad es para todos los símbolos que usted puede conseguir sus manos pulg



Parámetros de transmisión automática



Al cambiar cualquier parámetro, mientras que digamos tp se aplica, que va a cambiar a la nueva configuración. así que si usted cometió un error se ajustará automáticamente.

Take profit: Take Profit (pips, 0 = desactivado)

Stop Loss: Stop Loss (pips, 0 = desactivado)

Trailing Stop: Trailing Stop (pips, 0 = desactivado)

Trailing Step: Trailing Step (pips, 0 = desactivado)

Pip Decimal: Los precios de diferentes pares o brokers pueden tener diferentes decimales, por lo que ajustará los pips cuando el precio se mueva a cierta distancia. 100 pips en un par forex de 5 dígitos es diferente a 100 pips en el mismo par forex con 4 decimales, por lo que puede cambiarlo y probarlo.



Ajustartodas las operaciones [SI]/[NO]: Ajustar todas las operaciones de todos los gráficos, esto significa que si tengo un gráfico eurusd y un gráfico gbpusd con ambos teniendo una operación activa, entonces se aplicará automáticamente la configuración de ambos.

Administrar número mágico: Administrar el número mágico de un robot diferente, que tal vez no tiene tp o sl o poco fiable decidir lo que quiere hacer y por lo que establecerá el tp y sl de esta utilidad en el comercio del número mágico administrado.