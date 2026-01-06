Apex TPGrid

ApexTPGrid es una potente utilidad de gestión de operaciones diseñada para profesionalizar sus estrategias de rejilla y promediado. Tanto si opera manualmente como si utiliza otros EAs, esta utilidad toma el control de su "cesta" abierta de órdenes para gestionarlas hasta una salida segura.

La característica más destacada es la Lógica Swap-Aware. Todos conocemos el dolor de mantener una cuadrícula durante semanas, sólo para cerrar en "punto de equilibrio" y darse cuenta de swaps negativos comido su capital. ApexTPGrid lo soluciona calculando automáticamente todos los costes acumulados (Swap + Comisiones) y desplazando el nivel de Take Profit para garantizar un Beneficio Neto.

Características principales:

Swap-Aware TP: Ajusta dinámicamente el precio de Take Profit para asegurar que su "Breakeven" es un verdadero punto de equilibrio, cubriendo todos los costes del broker.

Recuperación Inteligente de la Red: Añade automáticamente capas de promediación a sus posiciones existentes en función de su configuración (Multiplicadores/Adiciones).

Filtros de Seguridad: Utiliza ATR y MACD para evitar añadir nuevas capas durante picos peligrosos del mercado (protección "falling knife").

Garantía de Beneficio Neto: Define un beneficio mínimo en divisa (por ejemplo, 5$) que debe asegurarse antes de cerrar la cesta.

Cómo utilizarlo: Basta con arrastrar la utilidad a un gráfico. Detectará las operaciones con el Número Mágico especificado (o las operaciones manuales si están configuradas) y aplicará inmediatamente la lógica TP, los trailing stops y las capas de promediación.