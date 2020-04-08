Candle Range Theory CRT

CRT Pro: Sistema de Inversión Multi-Tiempo

Desbloquee las configuraciones de inversión de alta probabilidad con la precisión de la Teoría del Rango de Velas (CRT) combinada con el Análisis de Tendencia DSL Avanzado.

El sistema CRT Multi-Timeframeno es sólo un indicador de señales; es un marco de trading completo diseñado para identificar "Barridos de Liquidez" y falsas rupturas, los momentos exactos en los que el dinero institucional entra en el mercado.

Al filtrar estos potentes patrones de inversión a través de un motor Multi-Timeframe (MTF) personalizable y la detección de tendencias DSL (Línea de Señal Discontinua), este indicador le garantiza que está operando con el flujo de los plazos superiores, no contra él.

Características principales

Reconocimiento automatizado de CRT: Detecta instantáneamente patrones CRT alcistas y bajistas (Fakeouts/Liquidity Sweeps) definidos por relaciones precisas de apertura/cierre de velas relativas a máximos/mínimos recientes.

Filtros de Tendencia DSL Avanzados: Utiliza el sofisticado algoritmo "Línea de Señal Discontinua" para determinar la tendencia del mercado (Alcista Fuerte, Alcista Débil, Neutral, etc.) en lugar de simples Medias Móviles.

Live Smart Dashboard : Un panel profesional en el gráfico que muestra: Dirección de la tendencia para el actual + 3 plazos superiores. Estado de Alineación Multi-Tiempo (Largo/Corto). Volatilidad en tiempo real (%), ATR y métricas de volumen Delta.

Filtrado de confluencia: Sólo genera señales cuando determinados plazos superiores (por ejemplo, H1, H4, D1) se alinean con la dirección de su operación.

Soporte/Resistencia dinámico:Traza automáticamente líneas de reacción proyectadas desde la vela de señal para facilitar la fijación de objetivos.

Cómo funciona

El Patrón: El indicador escanea la acción del precio donde el mercado rompe un reciente Máximo/Mínimo (atrayendo a los operadores de ruptura) pero cierra de nuevo dentro del rango anterior. Este "Fakeout" sugiere que se ha tendido una trampa y que el cambio de tendencia es inminente. El filtro: Antes de dar la señal, el motor comprueba sus plazos superiores definidos (HTF). ¿Es la tendencia H4 alcista? ¿Es la tendencia diaria alcista? La Señal: Usted obtiene una flecha sólo cuando el patrón crea una inversión en la dirección de latendencia HTF (si los filtros están habilitados).

⚙️ Parámetros de entrada

Configuración del patrón:

Barras Entre Patrón: Personaliza la definición del swing.

CRT Timeframe: El marco de tiempo para escanear la señal de entrada (por ejemplo, M5).

Período ATR: Utilizado para la colocación dinámica de stop-loss/flecha.

Tendencia y Filtros:

DSL Ajustes de Tendencia: Ajusta la sensibilidad de la detección de tendencia global.

Plazos: Seleccione hasta 3 marcos temporales superiores (por ejemplo, H1, H4, D1) para supervisar.

Utilizar filtros: Active/desactive el filtrado para cada marco temporal individualmente.

Mínimo de marcos temporales alineados: Elija cuántos plazos deben coincidir para que una señal sea válida (Sensibilidad vs. Cantidad).

Panel y Alertas:

Colores y transparencia totalmente personalizables.

Alertas nativas MT5 y pop-ups incluidos.

💡 Consejos de trading

Scalping: Establezca CRT Analysis Timeframe en M5, y utilice M15, M30, H1 como sus timeframes de filtrado.

Swing: Establecer CRT Análisis Timeframe a H1, y el uso de H4, D1, W1 como sus filtros.

Volumen Delta: Vigile el "Volumen Δ" del Tablero. Una señal acompañada de un gran pico de volumen aumenta la probabilidad.

Obtenga ventaja sobre los operadores minoristas de ruptura. Opere con el flujo institucional usando CRT Multi-Timeframe.