Raptor Bot
- Asesores Expertos
- Casey Nkalubo
- Versión: 1.0
Descripción del producto
Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos.
Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con una gestión de riesgos estructurada. El sistema proporciona herramientas y salvaguardas tanto para operadores experimentados como para aquellos que están aprendiendo estrategias de trading automatizado.
Características principales
Compatibilidad Multi-Activos: Funciona a través de pares de divisas incluyendo EURUSD, GBPUSD y materias primas incluyendo XAUUSD, BTCUSD Diseño de scalping: Estructurado para operaciones a corto plazo en plazos inferiores Gestión de riesgos: Incluye límites diarios, disyuntores y controles de tamaño de posición
Componente ML: Filtrado opcional para la validación de señales Estado de las pruebas: Pruebas automatizadas completadas en MT5 Marketplace en múltiples símbolos y plazos Configuración de usuario: Configuración de parámetros con documentación y soporte
Visión general del sistema
Antecedentes de las pruebas
Raptor EA ha completado el proceso de validación de MT5 Marketplace. Este proceso implica pruebas automatizadas a través de múltiples símbolos, plazos y condiciones de mercado. El proceso de validación prueba si el EA puede funcionar en varios escenarios de mercado.
Características de Gestión de Riesgo
El sistema incluye varios componentes de gestión de riesgos diseñados para proteger el capital de negociación:
- Sistema disyuntor que detiene la negociación tras pérdidas consecutivas
- Límites de pérdidas diarias que detienen la negociación cuando se alcanzan
- Dimensionamiento de las posiciones en función del capital de la cuenta
- Mecanismos de punto de equilibrio y trailing stop
- Filtros de spreads y noticias para evitar determinadas condiciones de mercado
Transparencia del sistema
El EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se toman las decisiones de negociación, ajustar los parámetros en función de sus preferencias y observar el enfoque del sistema para el análisis del mercado.
Metodología de negociación
Enfoque principal
Raptor EA utiliza una metodología que combina el análisis del momento con la evaluación de la volatilidad para identificar las señales de entrada. El sistema se adapta a las condiciones actuales del mercado utilizando:
- Análisis del impulso en tiempo real mediante indicadores RSI
- Medición de la volatilidad mediante el Average True Range (ATR)
- Validación de aprendizaje automático opcional para la confirmación de señales
- Ajuste del riesgo en función de las condiciones actuales del mercado
Proceso de funcionamiento
El EA monitoriza el marco temporal elegido y entra en posiciones cuando se cumplen los criterios de confirmación. El proceso incluye
- Escaneo del mercado: Analiza la acción del precio y la volatilidad
- Generación de señales: Identificación de posibles oportunidades de entrada mediante indicadores técnicos
- Validación ML: Capa opcional que valida las señales
- Evaluación del riesgo: Calcula el tamaño de la posición y los niveles de stop
- Ejecución de operaciones: Coloca órdenes cuando se cumplen los criterios
- Gestión de operaciones: Gestiona las salidas mediante objetivos, trailing stops o medidas de protección.
Características de diseño del sistema
El EA aborda los retos habituales de las operaciones mediante:
- Criterios de entrada que filtran las oportunidades de negociación
- Gestión del riesgo en la que el tamaño de las posiciones y los stops se ajustan a la volatilidad actual
- Múltiples niveles de protección
- Evaluación del estado del mercado que afecta a las decisiones de negociación
Configuración de parámetros
Comprender estos parámetros es importante para configurar el Raptor EA para requisitos específicos de negociación. Cada parámetro ha sido seleccionado en base a pruebas y experiencia de mercado.
Parámetros de la estrategia de negociación
RiskPerTrade (Predeterminado: 0.3) Controla qué porcentaje del capital de la cuenta se arriesga en cada operación. La configuración conservadora del 0,3% puede ajustarse en función de las preferencias del usuario y del tamaño de la cuenta.
RSIPeriod (Predeterminado: 14) Periodo para el cálculo del impulso. El 14 por defecto funciona con la mayoría de los pares de divisas y marcos temporales. Los periodos más cortos (10-12) aumentan la sensibilidad del sistema, mientras que los periodos más largos (16-20) lo hacen más conservador.
ATRPeriod (Por defecto: 14) Se utiliza para medir la volatilidad. Se recomienda alinearlo con RSIPeriod por coherencia. Este valor afecta a la forma en que el EA se adapta a los cambios de volatilidad del mercado.
RSIOverbought / RSIOversold (Por defecto: 75/25) Define los umbrales de impulso para la entrada de operaciones. Los niveles de sobrecompra más altos (70-80) y los niveles de sobreventa más bajos (20-30) crean operaciones más selectivas.
Multiplicadores ATR Estos parámetros controlan la gestión de las operaciones:
- Multiplicador ATRSl (2,5): Controla la distancia de stop-loss
- Multiplicador ATRTp (4.0): Establece los objetivos de toma de beneficios
- ATRBreakevenMultiplier (1,5): Activa la protección del punto de equilibrio tras movimientos favorables
- ATRTrailingMultiplier (1,0): Distancia para trailing stops
- ATRTrailingTriggerMultiplier (2.0): Umbral de beneficio para activar el trailing
Ajustes de aprendizaje automático
MLConfidenceThreshold (Predeterminado: 0.501) Nivel mínimo de confianza requerido para la validación de operaciones. Los valores más altos (0,6-0,7) crean operaciones más selectivas. El modelo incorporado ha sido optimizado para patrones XAUUSD.
UseMlFilter (Predeterminado: true) Habilita la confirmación de señales de aprendizaje automático. Recomendado para operaciones con XAUUSD. Puede probarse con otros símbolos.
Parámetros de Gestión de Riesgo
MaxDailyLossPct (Por defecto: 5.0) El EA deja de operar durante el día si las pérdidas alcanzan este porcentaje. Puede establecerse entre 2-5% basado en las preferencias del tamaño de la cuenta.
DailyProfitTargetPct (Predeterminado: 3.0) Cuando las ganancias diarias alcanzan este nivel, el EA deja de operar. Esto ayuda a prevenir la devolución de beneficios debido a un exceso de operaciones.
CooldownAfterLossMinutes (Predeterminado: 60) Período de pausa después de operaciones perdedoras. Aumenta con las pérdidas consecutivas.
Ajustes del Disyuntor
- UseCircuitBreaker: Se recomienda mantener activado
- MaxConsecutiveLosses (3): Detiene la negociación tras pérdidas consecutivas
- CooldownIncreaseMinutes (60): Tiempo adicional de enfriamiento por pérdida
Controles de tiempo de negociación
AvoidOvernight (Por defecto: true) Evita mantener posiciones durante la noche. Recomendado para estrategias de scalping.
TradingStartHour / TradingEndHour (Por defecto: 8/21) Define las horas de negociación activas en tiempo de broker. Puede alinearse con los solapamientos de las sesiones principales.
WeekendTrading (Por defecto: false) Controla la negociación en fin de semana, cuando los spreads pueden ser mayores y la liquidez menor.
Filtros de noticias y mercados
UseNewsFilter (Por defecto: true) Evita la negociación en torno a noticias de gran impacto.
NewsBufferMinutes (Predeterminado: 30) Crea una pausa de negociación antes y después de las noticias.
MaxSpreadPips (Por defecto: 150.0) Impide operar cuando los spreads exceden este umbral. Puede ajustarse en función de los diferenciales del corredor.
Recomendaciones para la configuración de activos
Oro (XAUUSD)
El modelo ML incrustado ha sido entrenado en patrones de oro:
- Marco temporal: M1 a M5
- Riesgo por operación: 0,3-0,5%.
- UseMlFilter: Recomendado
- Sesiones: Los periodos de Londres y Nueva York se solapan
- Multiplicadores ATR: Ajustes por defecto o ajustados a la volatilidad
Divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Estos pares pueden funcionar con la configuración estándar:
- Marco de tiempo: M1 a M5
- RiskPerTrade: 0,3-0,7%.
- UseMlFilter: Puede probarse activado y desactivado
- Centrarse en los principales solapamientos de sesión
Criptodivisas (BTCUSD)
Las operaciones con criptodivisas requieren tener en cuenta la volatilidad:
- Marco temporal: M1 recomendado
- RiskPerTrade: 0.2-0.4% (ajustado a la volatilidad)
- UseMlFilter: A menudo desactivado
- Supervisar los diferenciales con regularidad
Instalación y configuración
Requisitos previos
Antes de instalar Raptor EA, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
- Plataforma MT5: Descargar desde un broker de confianza
- Tipo de cuenta: ECN o cuenta de bajo spread recomendada para scalping
- Capital mínimo: 500 $ para cuentas cent, 5000 $ para cuentas estándar
- Conexión a Internet: Conexión estable para una ejecución consistente
- VPS: Recomendado para un funcionamiento continuo
Pasos de instalación
Descargar e instalar
- Compre el EA Raptor en el MT5 Marketplace
- El archivo se descarga automáticamente en la carpeta Experts
- Reinicie MT5 para asegurar una carga correcta
Configuración Inicial
- Abra el gráfico del símbolo elegido
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Asesores Expertos
- Busque el EA Raptor y adjúntelo al gráfico
- Activar AutoTrading
- Permitir la importación de DLL si se utiliza el filtro de noticias
Configuración de parámetros
- Empezar con parámetros por defecto
- Ajustar RiskPerTrade en función del tamaño de la cuenta
- Configurar el horario de negociación según la zona horaria
- Establecer límites diarios adecuados
Fase de prueba de demostración
- Ejecutar en cuenta demo durante al menos una semana
- Supervise las estadísticas del panel de control
- Compruebe que las operaciones se ajustan a las expectativas
- Documente las métricas de rendimiento
Lista de comprobación
- Plataforma MT5 actualizada a la última versión
- AutoTrading habilitado en los ajustes de la plataforma
- Raptor EA correctamente instalado y visible
- Cuenta demo con saldo virtual adecuado
- Parámetros configurados según recomendaciones
- Horario de negociación ajustado correctamente a la zona horaria
- Filtro de noticias activado y probado
- El panel de control se muestra correctamente
Configuración del rendimiento
Enfoques de configuración
Enfoque conservador
- Riesgo por operación: 0,2%.
- MaxPérdidasConsecutivas: 2
- Porcentaje de objetivo de beneficio diario: 2,0%.
- Multiplicadores ATR más altos para stops más amplios
Enfoque equilibrado
- Utilizar la configuración por defecto
- Seguimiento durante 2-3 semanas
- Realice ajustes graduales en función de los resultados
Enfoque activo (usuarios experimentados)
- Riesgo por operación: 0,5-0,7%.
- Umbral de confianza ML más bajo
- Horario de negociación ampliado
- Mayores objetivos de beneficios diarios
Notas de configuración
- Evite la sobreoptimización basada en datos limitados
- Mantenga activadas las funciones de seguridad
- Pruebe en condiciones reales los parámetros que funcionaron en las pruebas retrospectivas
- Realice los cambios gradualmente
- Tenga en cuenta el diferencial y el deslizamiento en las pruebas retrospectivas
Solución de problemas
No se realizan operaciones
Posibles causas:
- Los márgenes exceden el ajuste MaxSpreadPips
- Filtro de noticias activo durante eventos
- Umbral de confianza del filtro ML demasiado alto
- Negociación fuera del horario configurado
Solución:
- Supervise las condiciones de los diferenciales durante las horas de negociación
- Desactivar temporalmente el filtro de noticias para probar
- Reducir el umbral de confianza de ML
- Compruebe que el horario de negociación coincide con el del corredor
Stop-Outs frecuentes
Posibles causas:
- Multiplicadores ATR demasiado ajustados para la volatilidad actual
- Problemas de ejecución del broker
- Entorno de alto deslizamiento
Soluciones:
- Aumentar los multiplicadores de stop-loss
- Pruebe con otro broker si la ejecución es mala
- Utilice una cuenta ECN para obtener mejores precios
Filtro ML Bloqueo de operaciones
Posibles causas:
- Modelo no optimizado para el símbolo elegido
- Umbral de confianza demasiado alto
- Condiciones del mercado ajenas a los datos de entrenamiento
Soluciones:
- Prueba con UseMlFilter desactivado
- Considere XAUUSD para el rendimiento ML
Problemas de rendimiento
Posibles causas:
- Combinación subóptima de símbolo/marco temporal
- Condiciones del mercado
- Ajustes de parámetros
- Problemas de ejecución del broker
Soluciones:
- Probar múltiples símbolos y plazos
- Revise las condiciones del mercado y la volatilidad
- Vuelva a los parámetros por defecto y ajústelos gradualmente
- Considerar diferentes corredores
Gestión del riesgo
Factores de riesgo
Operar con sistemas automatizados implica riesgos que los usuarios deben comprender:
Riesgo de mercado: Los picos de volatilidad pueden provocar pérdidas mayores de las esperadas, incluso con los stops colocados.
Riesgotécnico: los fallos de la plataforma, las desconexiones de Internet o los problemas del bróker pueden afectar a la ejecución de las operaciones.
Riesgo de modelo: el componente de aprendizaje automático puede funcionar de forma diferente en distintas condiciones de mercado.
Riesgo de ejecución: los desvíos y las recotizaciones pueden afectar a los resultados reales frente a los esperados.
Características de seguridad
Raptor EA incluye múltiples capas de protección:
- Límites de pérdidas diarias: Detiene las operaciones cuando las pérdidas diarias alcanzan el umbral
- Disyuntores: Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas
- Controles de tamaño de posición: Limita el riesgo por operación en función del capital de la cuenta
- Filtros de diferencial: Evita la negociación en condiciones de mercado desfavorables
- Evitar noticias: Evita la negociación en torno a acontecimientos de gran repercusión
- Filtros horarios: Restringe la negociación a las horas de mercado configuradas
Prácticas de negociación
Gestión del riesgo: Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. La negociación automatizada no proporciona seguridad de ingresos.
Escalado gradual: Comience con posiciones mínimas y auméntelas sólo después de observar un rendimiento constante.
Supervisión periódica: Los sistemas automatizados requieren supervisión. Compruebe el rendimiento a diario y esté preparado para intervenir en caso necesario.
Funciones deseguridad: Mantenga activados los disyuntores, los límites diarios y otras funciones de protección.
Diversificación: Evite poner todo el capital de negociación en un EA o estrategia. La diversificación ayuda a gestionar el riesgo global.
Conocimiento del mercado: Manténgase informado sobre las noticias del mercado y los acontecimientos económicos que puedan afectar a los instrumentos de negociación.
Primeros pasos
Semana 1: Pruebas de demostración
- Instale el EA Raptor en una cuenta demo
- Utilice los parámetros por defecto con el símbolo preferido
- Supervisar el rendimiento y familiarizarse con el panel de control
- Documente todas las operaciones y resultados
Semana 2: Ajuste de parámetros
- Analizar los resultados de la demostración de la semana 1
- Realizar ajustes conservadores de los parámetros
- Centrarse en los ajustes de riesgo y las horas de negociación
- Continúe operando en la demo con los nuevos ajustes
Semana 3: Preparación para operar en directo
- Si los resultados de la demostración son satisfactorios, prepárese para operar en vivo
- Comience con una cuenta mínima (cuenta de 500 centavos de dólar)
- Utilice una configuración de riesgo conservadora
- Establezca una supervisión y unas alertas adecuadas
Semana 4 y siguientes: Operaciones en vivo
- Comience a operar con cautela
- Supervise de cerca cada operación durante la primera semana
- Compare los resultados reales con los de la demostración
- Realice ajustes graduales en función de las condiciones reales del mercado
Lista de comprobación del usuario
- Abra una cuenta demo con el broker recomendado
- Instale y configure el EA Raptor
- Establezca RiskPerTrade en 0,2% para las pruebas iniciales
- Habilite todas las funciones de seguridad
- Ejecutar durante una semana completa sin cambios
- Documente y analice los resultados
- Realice ajustes conservadores si es necesario
- Considere la posibilidad de operar en vivo sólo después de un rendimiento demo consistente
Asistencia y recursos
Obtener ayuda
Los usuarios de Raptor EA disponen de asistencia técnica:
Asistencia directa: Envíe un correo electrónico a kuntahkays@gmail.com para cuestiones técnicas, preguntas sobre parámetros u orientación general. El tiempo de respuesta suele ser de 24-48 horas.
Asistencia por WhatsApp: Póngase en contacto con +256_727337989 para obtener asistencia inmediata.
Documentación: Esta guía cubre la mayoría de los escenarios, pero las preguntas adicionales son bienvenidas.
Actualizaciones: Las actualizaciones se proporcionan a través del MT5 Marketplace. Los usuarios son notificados cuando las actualizaciones están disponibles.
Comunidad: Conéctese con otros usuarios de Raptor EA a través de los foros de MT5 y las comunidades de trading.
Recursos Adicionales
- Guía del usuario de MT5 para preguntas específicas sobre la plataforma
- Documentación MQL5 para usuarios que deseen entender el código
- Calendarios económicos para conocer las noticias
- Guías de comparación de brokers para conocer la calidad de ejecución
Qué incluye
- Sistema completo Raptor EA
- Documentación completa
- Actualizaciones a través de MT5 Marketplace
- Soporte por email y WhatsApp
- Acceso a guías de optimización
- Actualizaciones de recomendaciones de parámetros
Características del sistema
Transparencia
Raptor EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se seleccionan, gestionan y cierran las operaciones. Esta transparencia permite a los usuarios:
- Tomar decisiones informadas sobre los parámetros
- Entender por qué se tomaron ciertas operaciones
- Aprender del enfoque de análisis de mercado del EA
- Modificar los parámetros en función de la tolerancia al riesgo
Componente educativo
Raptor EA funciona como herramienta de trading y como plataforma de aprendizaje. Al observar su proceso de toma de decisiones, los usuarios pueden obtener información sobre:
- Técnicas de gestión del riesgo
- El momento de entrada en el mercado y la selección de entradas
- La importancia de múltiples señales de confirmación
- Enfoques profesionales del scalping
Enfoque de calidad
El EA prioriza las operaciones de calidad que cumplen criterios específicos. Este enfoque puede conducir a:
- Mejores relaciones riesgo-recompensa
- Rendimiento más constante
- Menores costes de transacción
- Reducción del estrés comercial
Desarrollo continuo
El sistema Raptor EA continúa desarrollándose basándose en:
- Comentarios y sugerencias de los usuarios
- Cambios en las condiciones del mercado
- Análisis de rendimiento
- Avances tecnológicos
Las actualizaciones garantizan a los usuarios el acceso a las mejoras sin coste adicional.
Consideraciones para los usuarios
Evaluación del sistema
Los usuarios que consideren Raptor EA deben evaluar:
- Interés en un enfoque transparente y educativo del trading automatizado
- Valoración de la gestión del riesgo frente al potencial de beneficios
- Disposición a empezar de forma conservadora y optimizar gradualmente
- Comprensión de que ningún sistema de negociación proporciona certeza de rendimiento
- Disposición a supervisar el rendimiento de los EA y aprender de él
Pasos de la aplicación
- Formación: Leer detenidamente la documentación y comprender todos los parámetros
- Pruebas de demostración: Completar la fase de prueba de demostración independientemente del nivel de experiencia
- Inicio conservador: Comience con ajustes de bajo riesgo y auméntelos gradualmente a medida que aumente la confianza.
- Monitorización y aprendizaje: Utilice el EA Raptor como herramienta de aprendizaje junto con el trading
- Expectativas realistas: Mantener expectativas razonables y centrarse en un rendimiento constante a largo plazo
Resumen
Raptor EA representa un enfoque estructurado para el scalping automatizado. El sistema ha sido probado y refinado para proporcionar a los usuarios herramientas para el éxito en el trading. Combinado con una educación adecuada, expectativas realistas y una gestión disciplinada del riesgo, Raptor EA puede servir como una herramienta útil en un enfoque de trading.
El éxito en el trading requiere paciencia y disciplina. Raptor EA está diseñado para usuarios que entienden este principio y están comprometidos con enfoques de trading consistentes y disciplinados.
Se anima a los usuarios a probar el sistema primero en demo, aprender de su enfoque y evaluar si se alinea con sus objetivos de trading. Siguiendo las directrices de esta documentación y manteniendo una adecuada gestión del riesgo, los usuarios pueden encontrar en Raptor EA una valiosa herramienta de trading.
Operar implica riesgo. Los usuarios deben comenzar con pruebas de demostración, continuar con una cuidadosa implementación en vivo, y ver si Raptor EA cumple con sus requisitos para la asistencia de trading automatizado.
Descargo de responsabilidad: Operar con divisas, materias primas y criptodivisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Este EA se proporciona como una herramienta para ayudar en las decisiones comerciales, pero todas las operaciones conllevan un riesgo. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.
Información de contacto: Email : kuntahkays@gmail.com WhatsApp: +256_727337989