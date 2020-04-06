Raptor Bot

Raptor EA - Sistema Algorítmico de Trading

Descripción del producto

Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos.

Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con una gestión de riesgos estructurada. El sistema proporciona herramientas y salvaguardas tanto para operadores experimentados como para aquellos que están aprendiendo estrategias de trading automatizado.

Características principales

Compatibilidad Multi-Activos: Funciona a través de pares de divisas incluyendo EURUSD, GBPUSD y materias primas incluyendo XAUUSD, BTCUSD Diseño de scalping: Estructurado para operaciones a corto plazo en plazos inferiores Gestión de riesgos: Incluye límites diarios, disyuntores y controles de tamaño de posición
Componente ML: Filtrado opcional para la validación de señales Estado de las pruebas: Pruebas automatizadas completadas en MT5 Marketplace en múltiples símbolos y plazos Configuración de usuario: Configuración de parámetros con documentación y soporte

Visión general del sistema

Antecedentes de las pruebas

Raptor EA ha completado el proceso de validación de MT5 Marketplace. Este proceso implica pruebas automatizadas a través de múltiples símbolos, plazos y condiciones de mercado. El proceso de validación prueba si el EA puede funcionar en varios escenarios de mercado.

Características de Gestión de Riesgo

El sistema incluye varios componentes de gestión de riesgos diseñados para proteger el capital de negociación:

  • Sistema disyuntor que detiene la negociación tras pérdidas consecutivas
  • Límites de pérdidas diarias que detienen la negociación cuando se alcanzan
  • Dimensionamiento de las posiciones en función del capital de la cuenta
  • Mecanismos de punto de equilibrio y trailing stop
  • Filtros de spreads y noticias para evitar determinadas condiciones de mercado

Transparencia del sistema

El EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se toman las decisiones de negociación, ajustar los parámetros en función de sus preferencias y observar el enfoque del sistema para el análisis del mercado.

Metodología de negociación

Enfoque principal

Raptor EA utiliza una metodología que combina el análisis del momento con la evaluación de la volatilidad para identificar las señales de entrada. El sistema se adapta a las condiciones actuales del mercado utilizando:

  • Análisis del impulso en tiempo real mediante indicadores RSI
  • Medición de la volatilidad mediante el Average True Range (ATR)
  • Validación de aprendizaje automático opcional para la confirmación de señales
  • Ajuste del riesgo en función de las condiciones actuales del mercado

Proceso de funcionamiento

El EA monitoriza el marco temporal elegido y entra en posiciones cuando se cumplen los criterios de confirmación. El proceso incluye

  1. Escaneo del mercado: Analiza la acción del precio y la volatilidad
  2. Generación de señales: Identificación de posibles oportunidades de entrada mediante indicadores técnicos
  3. Validación ML: Capa opcional que valida las señales
  4. Evaluación del riesgo: Calcula el tamaño de la posición y los niveles de stop
  5. Ejecución de operaciones: Coloca órdenes cuando se cumplen los criterios
  6. Gestión de operaciones: Gestiona las salidas mediante objetivos, trailing stops o medidas de protección.

Características de diseño del sistema

El EA aborda los retos habituales de las operaciones mediante:

  • Criterios de entrada que filtran las oportunidades de negociación
  • Gestión del riesgo en la que el tamaño de las posiciones y los stops se ajustan a la volatilidad actual
  • Múltiples niveles de protección
  • Evaluación del estado del mercado que afecta a las decisiones de negociación

Configuración de parámetros

Comprender estos parámetros es importante para configurar el Raptor EA para requisitos específicos de negociación. Cada parámetro ha sido seleccionado en base a pruebas y experiencia de mercado.

Parámetros de la estrategia de negociación

RiskPerTrade (Predeterminado: 0.3) Controla qué porcentaje del capital de la cuenta se arriesga en cada operación. La configuración conservadora del 0,3% puede ajustarse en función de las preferencias del usuario y del tamaño de la cuenta.

RSIPeriod (Predeterminado: 14) Periodo para el cálculo del impulso. El 14 por defecto funciona con la mayoría de los pares de divisas y marcos temporales. Los periodos más cortos (10-12) aumentan la sensibilidad del sistema, mientras que los periodos más largos (16-20) lo hacen más conservador.

ATRPeriod (Por defecto: 14) Se utiliza para medir la volatilidad. Se recomienda alinearlo con RSIPeriod por coherencia. Este valor afecta a la forma en que el EA se adapta a los cambios de volatilidad del mercado.

RSIOverbought / RSIOversold (Por defecto: 75/25) Define los umbrales de impulso para la entrada de operaciones. Los niveles de sobrecompra más altos (70-80) y los niveles de sobreventa más bajos (20-30) crean operaciones más selectivas.

Multiplicadores ATR Estos parámetros controlan la gestión de las operaciones:

  • Multiplicador ATRSl (2,5): Controla la distancia de stop-loss
  • Multiplicador ATRTp (4.0): Establece los objetivos de toma de beneficios
  • ATRBreakevenMultiplier (1,5): Activa la protección del punto de equilibrio tras movimientos favorables
  • ATRTrailingMultiplier (1,0): Distancia para trailing stops
  • ATRTrailingTriggerMultiplier (2.0): Umbral de beneficio para activar el trailing

Ajustes de aprendizaje automático

MLConfidenceThreshold (Predeterminado: 0.501) Nivel mínimo de confianza requerido para la validación de operaciones. Los valores más altos (0,6-0,7) crean operaciones más selectivas. El modelo incorporado ha sido optimizado para patrones XAUUSD.

UseMlFilter (Predeterminado: true) Habilita la confirmación de señales de aprendizaje automático. Recomendado para operaciones con XAUUSD. Puede probarse con otros símbolos.

Parámetros de Gestión de Riesgo

MaxDailyLossPct (Por defecto: 5.0) El EA deja de operar durante el día si las pérdidas alcanzan este porcentaje. Puede establecerse entre 2-5% basado en las preferencias del tamaño de la cuenta.

DailyProfitTargetPct (Predeterminado: 3.0) Cuando las ganancias diarias alcanzan este nivel, el EA deja de operar. Esto ayuda a prevenir la devolución de beneficios debido a un exceso de operaciones.

CooldownAfterLossMinutes (Predeterminado: 60) Período de pausa después de operaciones perdedoras. Aumenta con las pérdidas consecutivas.

Ajustes del Disyuntor

  • UseCircuitBreaker: Se recomienda mantener activado
  • MaxConsecutiveLosses (3): Detiene la negociación tras pérdidas consecutivas
  • CooldownIncreaseMinutes (60): Tiempo adicional de enfriamiento por pérdida

Controles de tiempo de negociación

AvoidOvernight (Por defecto: true) Evita mantener posiciones durante la noche. Recomendado para estrategias de scalping.

TradingStartHour / TradingEndHour (Por defecto: 8/21) Define las horas de negociación activas en tiempo de broker. Puede alinearse con los solapamientos de las sesiones principales.

WeekendTrading (Por defecto: false) Controla la negociación en fin de semana, cuando los spreads pueden ser mayores y la liquidez menor.

Filtros de noticias y mercados

UseNewsFilter (Por defecto: true) Evita la negociación en torno a noticias de gran impacto.

NewsBufferMinutes (Predeterminado: 30) Crea una pausa de negociación antes y después de las noticias.

MaxSpreadPips (Por defecto: 150.0) Impide operar cuando los spreads exceden este umbral. Puede ajustarse en función de los diferenciales del corredor.

Recomendaciones para la configuración de activos

Oro (XAUUSD)

El modelo ML incrustado ha sido entrenado en patrones de oro:

  • Marco temporal: M1 a M5
  • Riesgo por operación: 0,3-0,5%.
  • UseMlFilter: Recomendado
  • Sesiones: Los periodos de Londres y Nueva York se solapan
  • Multiplicadores ATR: Ajustes por defecto o ajustados a la volatilidad

Divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Estos pares pueden funcionar con la configuración estándar:

  • Marco de tiempo: M1 a M5
  • RiskPerTrade: 0,3-0,7%.
  • UseMlFilter: Puede probarse activado y desactivado
  • Centrarse en los principales solapamientos de sesión

Criptodivisas (BTCUSD)

Las operaciones con criptodivisas requieren tener en cuenta la volatilidad:

  • Marco temporal: M1 recomendado
  • RiskPerTrade: 0.2-0.4% (ajustado a la volatilidad)
  • UseMlFilter: A menudo desactivado
  • Supervisar los diferenciales con regularidad

Instalación y configuración

Requisitos previos

Antes de instalar Raptor EA, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

  • Plataforma MT5: Descargar desde un broker de confianza
  • Tipo de cuenta: ECN o cuenta de bajo spread recomendada para scalping
  • Capital mínimo: 500 $ para cuentas cent, 5000 $ para cuentas estándar
  • Conexión a Internet: Conexión estable para una ejecución consistente
  • VPS: Recomendado para un funcionamiento continuo

Pasos de instalación

Descargar e instalar

  • Compre el EA Raptor en el MT5 Marketplace
  • El archivo se descarga automáticamente en la carpeta Experts
  • Reinicie MT5 para asegurar una carga correcta

Configuración Inicial

  • Abra el gráfico del símbolo elegido
  • Haga clic con el botón derecho y seleccione Asesores Expertos
  • Busque el EA Raptor y adjúntelo al gráfico
  • Activar AutoTrading
  • Permitir la importación de DLL si se utiliza el filtro de noticias

Configuración de parámetros

  • Empezar con parámetros por defecto
  • Ajustar RiskPerTrade en función del tamaño de la cuenta
  • Configurar el horario de negociación según la zona horaria
  • Establecer límites diarios adecuados

Fase de prueba de demostración

  • Ejecutar en cuenta demo durante al menos una semana
  • Supervise las estadísticas del panel de control
  • Compruebe que las operaciones se ajustan a las expectativas
  • Documente las métricas de rendimiento

Lista de comprobación

  • Plataforma MT5 actualizada a la última versión
  • AutoTrading habilitado en los ajustes de la plataforma
  • Raptor EA correctamente instalado y visible
  • Cuenta demo con saldo virtual adecuado
  • Parámetros configurados según recomendaciones
  • Horario de negociación ajustado correctamente a la zona horaria
  • Filtro de noticias activado y probado
  • El panel de control se muestra correctamente

Configuración del rendimiento

Enfoques de configuración

Enfoque conservador

  • Riesgo por operación: 0,2%.
  • MaxPérdidasConsecutivas: 2
  • Porcentaje de objetivo de beneficio diario: 2,0%.
  • Multiplicadores ATR más altos para stops más amplios

Enfoque equilibrado

  • Utilizar la configuración por defecto
  • Seguimiento durante 2-3 semanas
  • Realice ajustes graduales en función de los resultados

Enfoque activo (usuarios experimentados)

  • Riesgo por operación: 0,5-0,7%.
  • Umbral de confianza ML más bajo
  • Horario de negociación ampliado
  • Mayores objetivos de beneficios diarios

Notas de configuración

  • Evite la sobreoptimización basada en datos limitados
  • Mantenga activadas las funciones de seguridad
  • Pruebe en condiciones reales los parámetros que funcionaron en las pruebas retrospectivas
  • Realice los cambios gradualmente
  • Tenga en cuenta el diferencial y el deslizamiento en las pruebas retrospectivas

Solución de problemas

No se realizan operaciones

Posibles causas:

  • Los márgenes exceden el ajuste MaxSpreadPips
  • Filtro de noticias activo durante eventos
  • Umbral de confianza del filtro ML demasiado alto
  • Negociación fuera del horario configurado

Solución:

  • Supervise las condiciones de los diferenciales durante las horas de negociación
  • Desactivar temporalmente el filtro de noticias para probar
  • Reducir el umbral de confianza de ML
  • Compruebe que el horario de negociación coincide con el del corredor

Stop-Outs frecuentes

Posibles causas:

  • Multiplicadores ATR demasiado ajustados para la volatilidad actual
  • Problemas de ejecución del broker
  • Entorno de alto deslizamiento

Soluciones:

  • Aumentar los multiplicadores de stop-loss
  • Pruebe con otro broker si la ejecución es mala
  • Utilice una cuenta ECN para obtener mejores precios

Filtro ML Bloqueo de operaciones

Posibles causas:

  • Modelo no optimizado para el símbolo elegido
  • Umbral de confianza demasiado alto
  • Condiciones del mercado ajenas a los datos de entrenamiento

Soluciones:

  • Prueba con UseMlFilter desactivado
  • Considere XAUUSD para el rendimiento ML

Problemas de rendimiento

Posibles causas:

  • Combinación subóptima de símbolo/marco temporal
  • Condiciones del mercado
  • Ajustes de parámetros
  • Problemas de ejecución del broker

Soluciones:

  • Probar múltiples símbolos y plazos
  • Revise las condiciones del mercado y la volatilidad
  • Vuelva a los parámetros por defecto y ajústelos gradualmente
  • Considerar diferentes corredores

Gestión del riesgo

Factores de riesgo

Operar con sistemas automatizados implica riesgos que los usuarios deben comprender:

Riesgo de mercado: Los picos de volatilidad pueden provocar pérdidas mayores de las esperadas, incluso con los stops colocados.

Riesgotécnico: los fallos de la plataforma, las desconexiones de Internet o los problemas del bróker pueden afectar a la ejecución de las operaciones.

Riesgo de modelo: el componente de aprendizaje automático puede funcionar de forma diferente en distintas condiciones de mercado.

Riesgo de ejecución: los desvíos y las recotizaciones pueden afectar a los resultados reales frente a los esperados.

Características de seguridad

Raptor EA incluye múltiples capas de protección:

  • Límites de pérdidas diarias: Detiene las operaciones cuando las pérdidas diarias alcanzan el umbral
  • Disyuntores: Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas
  • Controles de tamaño de posición: Limita el riesgo por operación en función del capital de la cuenta
  • Filtros de diferencial: Evita la negociación en condiciones de mercado desfavorables
  • Evitar noticias: Evita la negociación en torno a acontecimientos de gran repercusión
  • Filtros horarios: Restringe la negociación a las horas de mercado configuradas

Prácticas de negociación

Gestión del riesgo: Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. La negociación automatizada no proporciona seguridad de ingresos.

Escalado gradual: Comience con posiciones mínimas y auméntelas sólo después de observar un rendimiento constante.

Supervisión periódica: Los sistemas automatizados requieren supervisión. Compruebe el rendimiento a diario y esté preparado para intervenir en caso necesario.

Funciones deseguridad: Mantenga activados los disyuntores, los límites diarios y otras funciones de protección.

Diversificación: Evite poner todo el capital de negociación en un EA o estrategia. La diversificación ayuda a gestionar el riesgo global.

Conocimiento del mercado: Manténgase informado sobre las noticias del mercado y los acontecimientos económicos que puedan afectar a los instrumentos de negociación.

Primeros pasos

Semana 1: Pruebas de demostración

  • Instale el EA Raptor en una cuenta demo
  • Utilice los parámetros por defecto con el símbolo preferido
  • Supervisar el rendimiento y familiarizarse con el panel de control
  • Documente todas las operaciones y resultados

Semana 2: Ajuste de parámetros

  • Analizar los resultados de la demostración de la semana 1
  • Realizar ajustes conservadores de los parámetros
  • Centrarse en los ajustes de riesgo y las horas de negociación
  • Continúe operando en la demo con los nuevos ajustes

Semana 3: Preparación para operar en directo

  • Si los resultados de la demostración son satisfactorios, prepárese para operar en vivo
  • Comience con una cuenta mínima (cuenta de 500 centavos de dólar)
  • Utilice una configuración de riesgo conservadora
  • Establezca una supervisión y unas alertas adecuadas

Semana 4 y siguientes: Operaciones en vivo

  • Comience a operar con cautela
  • Supervise de cerca cada operación durante la primera semana
  • Compare los resultados reales con los de la demostración
  • Realice ajustes graduales en función de las condiciones reales del mercado

Lista de comprobación del usuario

  • Abra una cuenta demo con el broker recomendado
  • Instale y configure el EA Raptor
  • Establezca RiskPerTrade en 0,2% para las pruebas iniciales
  • Habilite todas las funciones de seguridad
  • Ejecutar durante una semana completa sin cambios
  • Documente y analice los resultados
  • Realice ajustes conservadores si es necesario
  • Considere la posibilidad de operar en vivo sólo después de un rendimiento demo consistente

Asistencia y recursos

Obtener ayuda

Los usuarios de Raptor EA disponen de asistencia técnica:

Asistencia directa: Envíe un correo electrónico a kuntahkays@gmail.com para cuestiones técnicas, preguntas sobre parámetros u orientación general. El tiempo de respuesta suele ser de 24-48 horas.

Asistencia por WhatsApp: Póngase en contacto con +256_727337989 para obtener asistencia inmediata.

Documentación: Esta guía cubre la mayoría de los escenarios, pero las preguntas adicionales son bienvenidas.

Actualizaciones: Las actualizaciones se proporcionan a través del MT5 Marketplace. Los usuarios son notificados cuando las actualizaciones están disponibles.

Comunidad: Conéctese con otros usuarios de Raptor EA a través de los foros de MT5 y las comunidades de trading.

Recursos Adicionales

  • Guía del usuario de MT5 para preguntas específicas sobre la plataforma
  • Documentación MQL5 para usuarios que deseen entender el código
  • Calendarios económicos para conocer las noticias
  • Guías de comparación de brokers para conocer la calidad de ejecución

Qué incluye

  • Sistema completo Raptor EA
  • Documentación completa
  • Actualizaciones a través de MT5 Marketplace
  • Soporte por email y WhatsApp
  • Acceso a guías de optimización
  • Actualizaciones de recomendaciones de parámetros

Características del sistema

Transparencia

Raptor EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se seleccionan, gestionan y cierran las operaciones. Esta transparencia permite a los usuarios:

  • Tomar decisiones informadas sobre los parámetros
  • Entender por qué se tomaron ciertas operaciones
  • Aprender del enfoque de análisis de mercado del EA
  • Modificar los parámetros en función de la tolerancia al riesgo

Componente educativo

Raptor EA funciona como herramienta de trading y como plataforma de aprendizaje. Al observar su proceso de toma de decisiones, los usuarios pueden obtener información sobre:

  • Técnicas de gestión del riesgo
  • El momento de entrada en el mercado y la selección de entradas
  • La importancia de múltiples señales de confirmación
  • Enfoques profesionales del scalping

Enfoque de calidad

El EA prioriza las operaciones de calidad que cumplen criterios específicos. Este enfoque puede conducir a:

  • Mejores relaciones riesgo-recompensa
  • Rendimiento más constante
  • Menores costes de transacción
  • Reducción del estrés comercial

Desarrollo continuo

El sistema Raptor EA continúa desarrollándose basándose en:

  • Comentarios y sugerencias de los usuarios
  • Cambios en las condiciones del mercado
  • Análisis de rendimiento
  • Avances tecnológicos

Las actualizaciones garantizan a los usuarios el acceso a las mejoras sin coste adicional.

Consideraciones para los usuarios

Evaluación del sistema

Los usuarios que consideren Raptor EA deben evaluar:

  • Interés en un enfoque transparente y educativo del trading automatizado
  • Valoración de la gestión del riesgo frente al potencial de beneficios
  • Disposición a empezar de forma conservadora y optimizar gradualmente
  • Comprensión de que ningún sistema de negociación proporciona certeza de rendimiento
  • Disposición a supervisar el rendimiento de los EA y aprender de él

Pasos de la aplicación

  1. Formación: Leer detenidamente la documentación y comprender todos los parámetros
  2. Pruebas de demostración: Completar la fase de prueba de demostración independientemente del nivel de experiencia
  3. Inicio conservador: Comience con ajustes de bajo riesgo y auméntelos gradualmente a medida que aumente la confianza.
  4. Monitorización y aprendizaje: Utilice el EA Raptor como herramienta de aprendizaje junto con el trading
  5. Expectativas realistas: Mantener expectativas razonables y centrarse en un rendimiento constante a largo plazo

Resumen

Raptor EA representa un enfoque estructurado para el scalping automatizado. El sistema ha sido probado y refinado para proporcionar a los usuarios herramientas para el éxito en el trading. Combinado con una educación adecuada, expectativas realistas y una gestión disciplinada del riesgo, Raptor EA puede servir como una herramienta útil en un enfoque de trading.

El éxito en el trading requiere paciencia y disciplina. Raptor EA está diseñado para usuarios que entienden este principio y están comprometidos con enfoques de trading consistentes y disciplinados.

Se anima a los usuarios a probar el sistema primero en demo, aprender de su enfoque y evaluar si se alinea con sus objetivos de trading. Siguiendo las directrices de esta documentación y manteniendo una adecuada gestión del riesgo, los usuarios pueden encontrar en Raptor EA una valiosa herramienta de trading.

Operar implica riesgo. Los usuarios deben comenzar con pruebas de demostración, continuar con una cuidadosa implementación en vivo, y ver si Raptor EA cumple con sus requisitos para la asistencia de trading automatizado.

Descargo de responsabilidad: Operar con divisas, materias primas y criptodivisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Este EA se proporciona como una herramienta para ayudar en las decisiones comerciales, pero todas las operaciones conllevan un riesgo. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.

Información de contacto: Email : kuntahkays@gmail.com WhatsApp: +256_727337989

Productos recomendados
Account Flipper EA
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
CUENTA FLIPPER EA Un robot de comercio para GBPUSD El tamaño del lote se calcula multiplicando el factor de lote por cada 1000 USD en cuenta. Se recomienda utilizar cuentas de 1000 USD o más. Tipos de cuenta: Cuentas de cobertura , Se prefieren las cuentas estándar, es decir, sin comisiones, Utilizar corredores bien regulados, por ejemplo ICMarkets. todo esto proporciona espacio para que la estrategia funcione sin problemas para estabilizar los resultados y eliminar la posibilidad de que el mode
FREE
PK Crash 5OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 Light es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M1. El depósito mínimo es de 30 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 Light muestra resultados estables. PK Crash 500 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La función Brea
Price action auto trade bot
Gabriel Matovu
4.17 (6)
Asesores Expertos
PRICE ACTION Semi-auto trade bot: (ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA XAUUSD ) Este es un modelo cuantitativo simple que opera con ORO(XAUUSD) usando algoritmos automáticos de análisis de la acción del precio. Colóquelo en cualquier símbolo o marco de tiempo. El tamaño de las posiciones se calcula multiplicando 0,01 por 500 USD en la cuenta para garantizar una baja exposición al riesgo y también dejando margen libre para posiciones de cobertura que reducen la exposición global al riesgo. Esto es lo qu
FREE
VSA Pulse System
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
Sistema VSA Pulse Deje de comerciar con formas. Empiece a operar con energía. El avanzado motor lógico VSA + Price Action. Descripción: La mayoría de los indicadores le muestran la historia (retraso). El sistema VSA Pulse le muestra la realidad (física). Este indicador decodifica la "Energía" detrás de cada vela. Va más allá de las simples etiquetas "Alcista" o "Bajista" e identifica la intención del Dinero Inteligente. Responde a las tres preguntas más críticas en el trading: ¿Es real este mo
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Quasimodo Genie para MetaTrader 5 Presentamos el Quasimodo Genie, un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñado para identificar automáticamente el patrón Quasimodo o "Over and Under" en sus gráficos. Esta herramienta proporciona señales visuales basadas en la estructura de este popular patrón gráfico. Este indicador está diseñado para ayudar en el reconocimiento y análisis de patrones resaltando los puntos clave de oscilación. También ofrece una serie de ajustes persona
FREE
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
PK Crash 3OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 Light es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. El depósito recomendado es de 100 USD por 0,5 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 300 Light muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown.
SmartSRZones
Casey Nkalubo
Indicadores
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente. El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo. Características principales Detecció
FREE
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Asesores Expertos
La versión 6.0 de Papa EA está basada en la versión 3.0 de Big Boy. Se han agregado nuevas ideas y funciones comerciales. Esto hace que Papa EA sea mucho mejor que Big Boy: ¡piénsalo! Y las entradas no han cambiado mucho. Significa que todavía tienes en tus manos un EA muy fácil de usar. Simplemente cambie BasicBalance a 55 (o más) y configure el EA en un gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Señal PAPA EA en vivo <<< Aquí están las entradas: 1) ExpertComment (puedes cambiarlo): el comentario
Super Trend Master
Ronald Moses Mawanda
Indicadores
Como sugiere el nombre, indica la dirección del movimiento del precio en un mercado que está en tendencia, es decir, siguiendo un camino particular. Se traza en los gráficos de precios de las acciones para que los inversores vean la tendencia actual marcada que se muestra en rojo cuando los precios han bajado y en verde cuando los precios han subido. Parámetros de entrada: Período del indicador CCI Período del indicador ATR Nivel de activación de CCI Desplazamiento horizontal de las barras i
PK Crash 5OO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 PRO es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M5. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 500 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La funci
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Asesores Expertos
El EA no utiliza rejilla, martingala y arbitraje. El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El EA incluye protección contra spreads altos. Funciona bien con la configuración predeterminada. Proporciona un enfoque SEGURO hacia la gestión de riesgos con Trailing stop habilitado . Expert Advisor sólo utilizará el 1% de su margen libre como riesgo y por lo tanto los resultados en el volumen de comercio de baja pero BAJA Drawdown así Información im
Open Close Cross Alerts
Francis Soddo Wetaka
4.5 (2)
Indicadores
Esta estrategia de negociación se basa en los cruces de apertura y cierre , un método de análisis del movimiento de los precios basado en la relación entre los precios de apertura y cierre de una barra. El sistema está diseñado para identificar posibles puntos de entrada y salida cuando estos valores se cruzan entre sí. Configuración y personalización El rendimiento de la estrategia puede personalizarse ajustando la resolución. Una resolución más alta, normalmente 3-4 veces la del gráfico , pue
FREE
Fibo EA Digiteza
Martin Wandera
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE FIBO EA FiboEA – El Trader Inteligente de Retrocesos de Fibonacci ¡Desbloquea el verdadero poder del trading con Fibonacci! Fibo EA es un Asesor Experto (EA) de precisión, diseñado para ir mucho más allá de los bots de retroceso convencionales. Creado para traders profesionales , retos de cuentas financiadas (como FTMO, MyForexFunds, FundedNext, etc.) y sistemas automatizados de portafolio , Fibo EA combina una lógica inteligente de Fibonacci, gestión dinámica del riesgo y prot
OrderBlock Precision Trader
Arnold Byarufu
Asesores Expertos
Desbloquee la precisión de los movimientos del mercado con OrderBlock Precision Trader Bienvenido al futuro del trading, donde la precisión se une a la rentabilidad. OrderBlock Precision Trad er no es sólo un asesor experto; es su aliado personal diseñado para elevar sus estrategias y optimizar sus resultados. Repleto de funciones avanzadas y un enfoque de trading integral, este EA abre las puertas a una nueva era de excelencia en el trading. ¿Está listo para elevar su juego de trading y ganar
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
HTF Candles
Felix Bitum
Indicadores
Velas HTF es un indicador que traza el contorno de las velas de tiempo superior en la vela inferior. El indicador le da la opción de elegir si desea o no ver en vivo la vela HTF actual, sin retardo o repintado. Características No se dibujan objetos en el gráfico: El indicador no traza ninguna línea u objeto rectangular en el gráfico, simplemente dibuja las velas HTF. Esto mantiene su gráfico simple y limpio. Selección MTF: El indicador le permite elegir todos los diferentes plazos superiores par
Big Boy
Busingye Tusasirwe
Asesores Expertos
Big Boy v3.0 es un nuevo EA que ha sido diseñado para operar con precisión en el marco de tiempo EURUSD de 15 minutos. Úselo en el gráfico mínimo de 15 EURUSD. Es muy preciso, año tras año. Una vez descargado, cambie el Saldo Básico a 50 y adjunte el gráfico EURUSD de 15 minutos. Gracias por considerar comprar y utilizar este EA. Aquí están las entradas: 1) Comentario de experto (puedes cambiarlo): el comentario básico utilizado para cada operación. 2) Expert Magic: identificador único para
GbpUsd Trade Bot VX
Gabriel Matovu
Utilidades
GBPUSD TRADING BOT VX SÍMBOLO: GBPUSD PLAZO: CUALQUIER TAMAÑO DE LA CUENTA: Mínimo, USD 500 HORAS ACTIVAS: 15-17 horas (GMT+3 ) Por favor, ajústelo a su zona horaria. Reducción MÁXIMA de la cuenta: 4.17%. Gestión del riesgo: Se utiliza un tamaño de lote pequeño, es decir, 0,01 por cada 1.000 USD en cuenta para garantizar una rentabilidad estabilizada. Rentabilidad a 5 años: Rentabilidad de la inversión *9 veces. NB esto es con capitalización. La media se aproxima a un ROI del 65% cada año sin ca
FREE
PK Crash 1OOO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 1000 PRO es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 1000 en el Marco de Tiempo M1. No opera con frecuencia pero ofrece un alto retorno de beneficios con menor riesgo. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 1000 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 1000 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 1000. Esta caracter
Day scalp xau
Allan Maurice Mwesigwa
Asesores Expertos
Day Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO Una operación. Una oportunidad. Todos los días. El oro se mueve con un propósito. Mientras que otros persiguen cada vela y se ahogan en el ruido, Day Scalp XAU espera a la configuración que importa - y luego ataca con precisión. Construido para el Oro. Perfeccionado para la consistencia. Day Scalp XAU es el resultado de una investigación exhaustiva de los patrones de comportamiento diarios únicos del oro. La lógica patentada id
Crash500 Spike Detector
Michael Onekgiu
Indicadores
Crash500 Detector de picos v1.0 El detector de picos Crash500 imprime Down non repaint Arrow para la captura de picos de crash. Es adecuado para el marco de tiempo de 1M para crash500. Cuando la flecha roja se imprime, indica una alta probabilidad de crash spikes hacia abajo. Es bastante sencillo ya que lo diseñé para seguir tendencias fuertes. Utiliza la configuración por defecto, sin embargo, puede cambiar el color del fondo del gráfico como sea apropiado. El sistema utiliza el enfoque matemá
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
PK Crash 5OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 500 en el Marco de Tiempo M1. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. El EA PK Crash 500 muestra resultados de negociación estables. PK Crash 500 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. Este EA
PK Crash 1OOO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 1000 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 1000 en el Marco de Tiempo M2. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 1000 EA muestra resultados comerciales estables. PK Crash 1000 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 1000. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. La funci
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Asesores Expertos
Revolucionario asesor experto de Forex, construido sobre los principios del sistema de trading único Recovery. La clave de la eficacia de este algoritmo es el análisis preciso del comportamiento de los precios cerca de niveles redondos psicológicamente importantes. Además, el sistema utiliza una representación especial de precios en forma de coordenadas diferente de los gráficos de velas tradicionales. Principales ventajas del asesor: Estrategia de recuperación, basada en la recuperación del pre
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Asesores Expertos
FusionPro v1.1 Beta - EA Multi-Estrategia Consciente de las Noticias ️ CONSERVADOR Sistema de negociación multiparidad con protección avanzada frente al riesgo VERSIÓN BETA LIMITADA - $299 (El precio aumenta +$100 después de cada 10 ventas - ¡Asegure su copia ahora!) ️ ENFOQUE DE TRADING QUE DA PRIORIDAD A LA SEGURIDAD Gestión Conservadora del Riesgo - Máximo 0.1%-2.0% de riesgo por par, nunca arriesgada martingala Protección de Eventos de Noticias - Bloquea automáticamente las op
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Asesores Expertos
Este es un asesor experto destinado a hacer crecer las cuentas pequeñas con la estrategia de negociación de bajo riesgo, buit al comercio que van símbolos gráficos y tiene una amplia gama de multiplicadores para crecer con su cuenta. Operaciones con martinagale, grid y hedging para scalpar el mercado,. Debe operar con "ENABLE_TRAILING" en el campo de entradas a true. Ajuste fino de las entradas también se recomienda en función de la tabla para el comercio. amablemente reachout para más asesorar
PK Boom Crash Scalper RSI
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Boom Crash Scalper RSI es un EA diseñado específicamente para scalping Boom y Crash Índices en el M1 Timeframe. El EA utiliza el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) para abrir posiciones basadas en los niveles de Sobreventa y Sobrecompra que se pueden ajustar a las preferencias de los usuarios. Las posiciones se abren después de un pico o una caída en función del índice que se negocia. NB: Este EA, a diferencia de mis otros EA, no viene con parámetros optimizados. Depende del usuario
Swap Master
Thang Chu
4 (1)
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
SmartSRZones
Casey Nkalubo
Indicadores
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente. El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo. Características principales Detecció
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indicadores
Detector de patrones Cypher Herramienta para la detección automática de patrones armónicos Cypher (XABCD) en gráficos financieros. Visión general El Cypher Pattern Detector identifica patrones armónicos Cypher alcistas y bajistas en tiempo real. Aplica la validación de la relación de Fibonacci y un sistema de puntuación de calidad para resaltar los patrones que se ajustan estrechamente a la estructura definida. Esto ayuda a los operadores a observar y analizar posibles estructuras de mercado de
FREE
MegatronShark
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador Megatron Shark - Herramienta MT5 de detección de patrones armónicos El indicador Megatron Shark es una herramienta de MetaTrader 5 para detectar y mostrar patrones armónicos Shark directamente en el gráfico. Identifica automáticamente las formaciones alcistas y bajistas de Shark, calcula los niveles de entrada, stop-loss y take-profit, y proporciona alertas en tiempo real. Esto permite a los operadores integrar rápidamente el análisis de patrones armónicos en su proceso de negociación
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario