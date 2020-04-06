Raptor Bot

Descripción del producto

Raptor EA - Sistema Algorítmico de Trading

Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos.

Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con una gestión de riesgos estructurada. El sistema proporciona herramientas y salvaguardas tanto para operadores experimentados como para aquellos que están aprendiendo estrategias de trading automatizado.

Características principales

Compatibilidad Multi-Activos: Funciona a través de pares de divisas incluyendo EURUSD, GBPUSD y materias primas incluyendo XAUUSD, BTCUSD Diseño de scalping: Estructurado para operaciones a corto plazo en plazos inferiores Gestión de riesgos: Incluye límites diarios, disyuntores y controles de tamaño de posición

Componente ML: Filtrado opcional para la validación de señales Estado de las pruebas: Pruebas automatizadas completadas en MT5 Marketplace en múltiples símbolos y plazos Configuración de usuario: Configuración de parámetros con documentación y soporte

Visión general del sistema

Antecedentes de las pruebas

Raptor EA ha completado el proceso de validación de MT5 Marketplace. Este proceso implica pruebas automatizadas a través de múltiples símbolos, plazos y condiciones de mercado. El proceso de validación prueba si el EA puede funcionar en varios escenarios de mercado.

Características de Gestión de Riesgo

El sistema incluye varios componentes de gestión de riesgos diseñados para proteger el capital de negociación:

Sistema disyuntor que detiene la negociación tras pérdidas consecutivas

Límites de pérdidas diarias que detienen la negociación cuando se alcanzan

Dimensionamiento de las posiciones en función del capital de la cuenta

Mecanismos de punto de equilibrio y trailing stop

Filtros de spreads y noticias para evitar determinadas condiciones de mercado

Transparencia del sistema

El EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se toman las decisiones de negociación, ajustar los parámetros en función de sus preferencias y observar el enfoque del sistema para el análisis del mercado.

Metodología de negociación

Enfoque principal

Raptor EA utiliza una metodología que combina el análisis del momento con la evaluación de la volatilidad para identificar las señales de entrada. El sistema se adapta a las condiciones actuales del mercado utilizando:

Análisis del impulso en tiempo real mediante indicadores RSI

Medición de la volatilidad mediante el Average True Range (ATR)

Validación de aprendizaje automático opcional para la confirmación de señales

Ajuste del riesgo en función de las condiciones actuales del mercado

Proceso de funcionamiento

El EA monitoriza el marco temporal elegido y entra en posiciones cuando se cumplen los criterios de confirmación. El proceso incluye

Escaneo del mercado: Analiza la acción del precio y la volatilidad Generación de señales: Identificación de posibles oportunidades de entrada mediante indicadores técnicos Validación ML: Capa opcional que valida las señales Evaluación del riesgo: Calcula el tamaño de la posición y los niveles de stop Ejecución de operaciones: Coloca órdenes cuando se cumplen los criterios Gestión de operaciones: Gestiona las salidas mediante objetivos, trailing stops o medidas de protección.

Características de diseño del sistema

El EA aborda los retos habituales de las operaciones mediante:

Criterios de entrada que filtran las oportunidades de negociación

Gestión del riesgo en la que el tamaño de las posiciones y los stops se ajustan a la volatilidad actual

Múltiples niveles de protección

Evaluación del estado del mercado que afecta a las decisiones de negociación

Configuración de parámetros

Comprender estos parámetros es importante para configurar el Raptor EA para requisitos específicos de negociación. Cada parámetro ha sido seleccionado en base a pruebas y experiencia de mercado.

Parámetros de la estrategia de negociación

RiskPerTrade (Predeterminado: 0.3) Controla qué porcentaje del capital de la cuenta se arriesga en cada operación. La configuración conservadora del 0,3% puede ajustarse en función de las preferencias del usuario y del tamaño de la cuenta.

RSIPeriod (Predeterminado: 14) Periodo para el cálculo del impulso. El 14 por defecto funciona con la mayoría de los pares de divisas y marcos temporales. Los periodos más cortos (10-12) aumentan la sensibilidad del sistema, mientras que los periodos más largos (16-20) lo hacen más conservador.

ATRPeriod (Por defecto: 14) Se utiliza para medir la volatilidad. Se recomienda alinearlo con RSIPeriod por coherencia. Este valor afecta a la forma en que el EA se adapta a los cambios de volatilidad del mercado.

RSIOverbought / RSIOversold (Por defecto: 75/25) Define los umbrales de impulso para la entrada de operaciones. Los niveles de sobrecompra más altos (70-80) y los niveles de sobreventa más bajos (20-30) crean operaciones más selectivas.

Multiplicadores ATR Estos parámetros controlan la gestión de las operaciones:

Multiplicador ATRSl (2,5): Controla la distancia de stop-loss

Multiplicador ATRTp (4.0): Establece los objetivos de toma de beneficios

ATRBreakevenMultiplier (1,5): Activa la protección del punto de equilibrio tras movimientos favorables

ATRTrailingMultiplier (1,0): Distancia para trailing stops

ATRTrailingTriggerMultiplier (2.0): Umbral de beneficio para activar el trailing

Ajustes de aprendizaje automático

MLConfidenceThreshold (Predeterminado: 0.501) Nivel mínimo de confianza requerido para la validación de operaciones. Los valores más altos (0,6-0,7) crean operaciones más selectivas. El modelo incorporado ha sido optimizado para patrones XAUUSD.

UseMlFilter (Predeterminado: true) Habilita la confirmación de señales de aprendizaje automático. Recomendado para operaciones con XAUUSD. Puede probarse con otros símbolos.

Parámetros de Gestión de Riesgo

MaxDailyLossPct (Por defecto: 5.0) El EA deja de operar durante el día si las pérdidas alcanzan este porcentaje. Puede establecerse entre 2-5% basado en las preferencias del tamaño de la cuenta.

DailyProfitTargetPct (Predeterminado: 3.0) Cuando las ganancias diarias alcanzan este nivel, el EA deja de operar. Esto ayuda a prevenir la devolución de beneficios debido a un exceso de operaciones.

CooldownAfterLossMinutes (Predeterminado: 60) Período de pausa después de operaciones perdedoras. Aumenta con las pérdidas consecutivas.

Ajustes del Disyuntor

UseCircuitBreaker: Se recomienda mantener activado

MaxConsecutiveLosses (3): Detiene la negociación tras pérdidas consecutivas

CooldownIncreaseMinutes (60): Tiempo adicional de enfriamiento por pérdida

Controles de tiempo de negociación

AvoidOvernight (Por defecto: true) Evita mantener posiciones durante la noche. Recomendado para estrategias de scalping.

TradingStartHour / TradingEndHour (Por defecto: 8/21) Define las horas de negociación activas en tiempo de broker. Puede alinearse con los solapamientos de las sesiones principales.

WeekendTrading (Por defecto: false) Controla la negociación en fin de semana, cuando los spreads pueden ser mayores y la liquidez menor.

Filtros de noticias y mercados

UseNewsFilter (Por defecto: true) Evita la negociación en torno a noticias de gran impacto.

NewsBufferMinutes (Predeterminado: 30) Crea una pausa de negociación antes y después de las noticias.

MaxSpreadPips (Por defecto: 150.0) Impide operar cuando los spreads exceden este umbral. Puede ajustarse en función de los diferenciales del corredor.

Recomendaciones para la configuración de activos

Oro (XAUUSD)

El modelo ML incrustado ha sido entrenado en patrones de oro:

Marco temporal: M1 a M5

Riesgo por operación: 0,3-0,5%.

UseMlFilter: Recomendado

Sesiones: Los periodos de Londres y Nueva York se solapan

Multiplicadores ATR: Ajustes por defecto o ajustados a la volatilidad

Divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Estos pares pueden funcionar con la configuración estándar:

Marco de tiempo: M1 a M5

RiskPerTrade: 0,3-0,7%.

UseMlFilter: Puede probarse activado y desactivado

Centrarse en los principales solapamientos de sesión

Criptodivisas (BTCUSD)

Las operaciones con criptodivisas requieren tener en cuenta la volatilidad:

Marco temporal: M1 recomendado

RiskPerTrade: 0.2-0.4% (ajustado a la volatilidad)

UseMlFilter: A menudo desactivado

Supervisar los diferenciales con regularidad

Instalación y configuración

Requisitos previos

Antes de instalar Raptor EA, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

Plataforma MT5: Descargar desde un broker de confianza

Tipo de cuenta: ECN o cuenta de bajo spread recomendada para scalping

Capital mínimo: 500 $ para cuentas cent, 5000 $ para cuentas estándar

Conexión a Internet: Conexión estable para una ejecución consistente

VPS: Recomendado para un funcionamiento continuo

Pasos de instalación

Descargar e instalar

Compre el EA Raptor en el MT5 Marketplace

El archivo se descarga automáticamente en la carpeta Experts

Reinicie MT5 para asegurar una carga correcta

Configuración Inicial

Abra el gráfico del símbolo elegido

Haga clic con el botón derecho y seleccione Asesores Expertos

Busque el EA Raptor y adjúntelo al gráfico

Activar AutoTrading

Permitir la importación de DLL si se utiliza el filtro de noticias

Configuración de parámetros

Empezar con parámetros por defecto

Ajustar RiskPerTrade en función del tamaño de la cuenta

Configurar el horario de negociación según la zona horaria

Establecer límites diarios adecuados

Fase de prueba de demostración

Ejecutar en cuenta demo durante al menos una semana

Supervise las estadísticas del panel de control

Compruebe que las operaciones se ajustan a las expectativas

Documente las métricas de rendimiento

Lista de comprobación

Plataforma MT5 actualizada a la última versión

AutoTrading habilitado en los ajustes de la plataforma

Raptor EA correctamente instalado y visible

Cuenta demo con saldo virtual adecuado

Parámetros configurados según recomendaciones

Horario de negociación ajustado correctamente a la zona horaria

Filtro de noticias activado y probado

El panel de control se muestra correctamente

Configuración del rendimiento

Enfoques de configuración

Enfoque conservador

Riesgo por operación: 0,2%.

MaxPérdidasConsecutivas: 2

Porcentaje de objetivo de beneficio diario: 2,0%.

Multiplicadores ATR más altos para stops más amplios

Enfoque equilibrado

Utilizar la configuración por defecto

Seguimiento durante 2-3 semanas

Realice ajustes graduales en función de los resultados

Enfoque activo (usuarios experimentados)

Riesgo por operación: 0,5-0,7%.

Umbral de confianza ML más bajo

Horario de negociación ampliado

Mayores objetivos de beneficios diarios

Notas de configuración

Evite la sobreoptimización basada en datos limitados

Mantenga activadas las funciones de seguridad

Pruebe en condiciones reales los parámetros que funcionaron en las pruebas retrospectivas

Realice los cambios gradualmente

Tenga en cuenta el diferencial y el deslizamiento en las pruebas retrospectivas

Solución de problemas

No se realizan operaciones

Posibles causas:

Los márgenes exceden el ajuste MaxSpreadPips

Filtro de noticias activo durante eventos

Umbral de confianza del filtro ML demasiado alto

Negociación fuera del horario configurado

Solución:

Supervise las condiciones de los diferenciales durante las horas de negociación

Desactivar temporalmente el filtro de noticias para probar

Reducir el umbral de confianza de ML

Compruebe que el horario de negociación coincide con el del corredor

Stop-Outs frecuentes

Posibles causas:

Multiplicadores ATR demasiado ajustados para la volatilidad actual

Problemas de ejecución del broker

Entorno de alto deslizamiento

Soluciones:

Aumentar los multiplicadores de stop-loss

Pruebe con otro broker si la ejecución es mala

Utilice una cuenta ECN para obtener mejores precios

Filtro ML Bloqueo de operaciones

Posibles causas:

Modelo no optimizado para el símbolo elegido

Umbral de confianza demasiado alto

Condiciones del mercado ajenas a los datos de entrenamiento

Soluciones:

Prueba con UseMlFilter desactivado

Considere XAUUSD para el rendimiento ML

Problemas de rendimiento

Posibles causas:

Combinación subóptima de símbolo/marco temporal

Condiciones del mercado

Ajustes de parámetros

Problemas de ejecución del broker

Soluciones:

Probar múltiples símbolos y plazos

Revise las condiciones del mercado y la volatilidad

Vuelva a los parámetros por defecto y ajústelos gradualmente

Considerar diferentes corredores

Gestión del riesgo

Factores de riesgo

Operar con sistemas automatizados implica riesgos que los usuarios deben comprender:

Riesgo de mercado: Los picos de volatilidad pueden provocar pérdidas mayores de las esperadas, incluso con los stops colocados.

Riesgotécnico: los fallos de la plataforma, las desconexiones de Internet o los problemas del bróker pueden afectar a la ejecución de las operaciones.

Riesgo de modelo: el componente de aprendizaje automático puede funcionar de forma diferente en distintas condiciones de mercado.

Riesgo de ejecución: los desvíos y las recotizaciones pueden afectar a los resultados reales frente a los esperados.

Características de seguridad

Raptor EA incluye múltiples capas de protección:

Límites de pérdidas diarias: Detiene las operaciones cuando las pérdidas diarias alcanzan el umbral

Disyuntores: Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas

Controles de tamaño de posición: Limita el riesgo por operación en función del capital de la cuenta

Filtros de diferencial: Evita la negociación en condiciones de mercado desfavorables

Evitar noticias: Evita la negociación en torno a acontecimientos de gran repercusión

Filtros horarios: Restringe la negociación a las horas de mercado configuradas

Prácticas de negociación

Gestión del riesgo: Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. La negociación automatizada no proporciona seguridad de ingresos.

Escalado gradual: Comience con posiciones mínimas y auméntelas sólo después de observar un rendimiento constante.

Supervisión periódica: Los sistemas automatizados requieren supervisión. Compruebe el rendimiento a diario y esté preparado para intervenir en caso necesario.

Funciones deseguridad: Mantenga activados los disyuntores, los límites diarios y otras funciones de protección.

Diversificación: Evite poner todo el capital de negociación en un EA o estrategia. La diversificación ayuda a gestionar el riesgo global.

Conocimiento del mercado: Manténgase informado sobre las noticias del mercado y los acontecimientos económicos que puedan afectar a los instrumentos de negociación.

Primeros pasos

Semana 1: Pruebas de demostración

Instale el EA Raptor en una cuenta demo

Utilice los parámetros por defecto con el símbolo preferido

Supervisar el rendimiento y familiarizarse con el panel de control

Documente todas las operaciones y resultados

Semana 2: Ajuste de parámetros

Analizar los resultados de la demostración de la semana 1

Realizar ajustes conservadores de los parámetros

Centrarse en los ajustes de riesgo y las horas de negociación

Continúe operando en la demo con los nuevos ajustes

Semana 3: Preparación para operar en directo

Si los resultados de la demostración son satisfactorios, prepárese para operar en vivo

Comience con una cuenta mínima (cuenta de 500 centavos de dólar)

Utilice una configuración de riesgo conservadora

Establezca una supervisión y unas alertas adecuadas

Semana 4 y siguientes: Operaciones en vivo

Comience a operar con cautela

Supervise de cerca cada operación durante la primera semana

Compare los resultados reales con los de la demostración

Realice ajustes graduales en función de las condiciones reales del mercado

Lista de comprobación del usuario

Abra una cuenta demo con el broker recomendado

Instale y configure el EA Raptor

Establezca RiskPerTrade en 0,2% para las pruebas iniciales

Habilite todas las funciones de seguridad

Ejecutar durante una semana completa sin cambios

Documente y analice los resultados

Realice ajustes conservadores si es necesario

Considere la posibilidad de operar en vivo sólo después de un rendimiento demo consistente

Asistencia y recursos

Obtener ayuda

Los usuarios de Raptor EA disponen de asistencia técnica:

Asistencia directa: Envíe un correo electrónico a kuntahkays@gmail.com para cuestiones técnicas, preguntas sobre parámetros u orientación general. El tiempo de respuesta suele ser de 24-48 horas.

Asistencia por WhatsApp: Póngase en contacto con +256_727337989 para obtener asistencia inmediata.

Documentación: Esta guía cubre la mayoría de los escenarios, pero las preguntas adicionales son bienvenidas.

Actualizaciones: Las actualizaciones se proporcionan a través del MT5 Marketplace. Los usuarios son notificados cuando las actualizaciones están disponibles.

Comunidad: Conéctese con otros usuarios de Raptor EA a través de los foros de MT5 y las comunidades de trading.

Recursos Adicionales

Guía del usuario de MT5 para preguntas específicas sobre la plataforma

Documentación MQL5 para usuarios que deseen entender el código

Calendarios económicos para conocer las noticias

Guías de comparación de brokers para conocer la calidad de ejecución

Qué incluye

Sistema completo Raptor EA

Documentación completa

Actualizaciones a través de MT5 Marketplace

Soporte por email y WhatsApp

Acceso a guías de optimización

Actualizaciones de recomendaciones de parámetros

Características del sistema

Transparencia

Raptor EA proporciona información sobre su metodología. Los usuarios pueden revisar cómo se seleccionan, gestionan y cierran las operaciones. Esta transparencia permite a los usuarios:

Tomar decisiones informadas sobre los parámetros

Entender por qué se tomaron ciertas operaciones

Aprender del enfoque de análisis de mercado del EA

Modificar los parámetros en función de la tolerancia al riesgo

Componente educativo

Raptor EA funciona como herramienta de trading y como plataforma de aprendizaje. Al observar su proceso de toma de decisiones, los usuarios pueden obtener información sobre:

Técnicas de gestión del riesgo

El momento de entrada en el mercado y la selección de entradas

La importancia de múltiples señales de confirmación

Enfoques profesionales del scalping

Enfoque de calidad

El EA prioriza las operaciones de calidad que cumplen criterios específicos. Este enfoque puede conducir a:

Mejores relaciones riesgo-recompensa

Rendimiento más constante

Menores costes de transacción

Reducción del estrés comercial

Desarrollo continuo

El sistema Raptor EA continúa desarrollándose basándose en:

Comentarios y sugerencias de los usuarios

Cambios en las condiciones del mercado

Análisis de rendimiento

Avances tecnológicos

Las actualizaciones garantizan a los usuarios el acceso a las mejoras sin coste adicional.

Consideraciones para los usuarios

Evaluación del sistema

Los usuarios que consideren Raptor EA deben evaluar:

Interés en un enfoque transparente y educativo del trading automatizado

Valoración de la gestión del riesgo frente al potencial de beneficios

Disposición a empezar de forma conservadora y optimizar gradualmente

Comprensión de que ningún sistema de negociación proporciona certeza de rendimiento

Disposición a supervisar el rendimiento de los EA y aprender de él

Pasos de la aplicación

Formación: Leer detenidamente la documentación y comprender todos los parámetros Pruebas de demostración: Completar la fase de prueba de demostración independientemente del nivel de experiencia Inicio conservador: Comience con ajustes de bajo riesgo y auméntelos gradualmente a medida que aumente la confianza. Monitorización y aprendizaje: Utilice el EA Raptor como herramienta de aprendizaje junto con el trading Expectativas realistas: Mantener expectativas razonables y centrarse en un rendimiento constante a largo plazo

Resumen

Raptor EA representa un enfoque estructurado para el scalping automatizado. El sistema ha sido probado y refinado para proporcionar a los usuarios herramientas para el éxito en el trading. Combinado con una educación adecuada, expectativas realistas y una gestión disciplinada del riesgo, Raptor EA puede servir como una herramienta útil en un enfoque de trading.

El éxito en el trading requiere paciencia y disciplina. Raptor EA está diseñado para usuarios que entienden este principio y están comprometidos con enfoques de trading consistentes y disciplinados.

Se anima a los usuarios a probar el sistema primero en demo, aprender de su enfoque y evaluar si se alinea con sus objetivos de trading. Siguiendo las directrices de esta documentación y manteniendo una adecuada gestión del riesgo, los usuarios pueden encontrar en Raptor EA una valiosa herramienta de trading.

Operar implica riesgo. Los usuarios deben comenzar con pruebas de demostración, continuar con una cuidadosa implementación en vivo, y ver si Raptor EA cumple con sus requisitos para la asistencia de trading automatizado.

Descargo de responsabilidad: Operar con divisas, materias primas y criptodivisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Este EA se proporciona como una herramienta para ayudar en las decisiones comerciales, pero todas las operaciones conllevan un riesgo. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.

Información de contacto: Email : kuntahkays@gmail.com WhatsApp: +256_727337989