APEX AI Pro es un completo sistema de trading para MetaTrader 5 que identifica configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando patrones de la Teoría del Rango de Velas, confluencia de correlaciones de múltiples instrumentos y alineación de tendencias de plazos superiores.

El sistema analiza la estructura del mercado en tiempo real, calcula los puntos de entrada óptimos y determina los niveles de stop loss y take profit mediante métodos adaptativos basados en ATR. Un algoritmo de puntuación integrado evalúa cada señal potencial en función de la calidad del patrón, la relación riesgo-recompensa, la alineación de la tendencia, las condiciones de volumen y la confirmación de la correlación antes de presentarla al operador.

Cómo funciona

El EA monitoriza la acción del precio en busca de rangos de acumulación en los que el precio se consolida entre máximos y mínimos definidos. Cuando el precio sale de este rango y retrocede, el sistema identifica una posible configuración de operación. Antes de generar una señal, verifica la alineación con la tendencia del marco temporal superior y comprueba el impulso a través de instrumentos correlacionados, como los principales pares de divisas, el oro y los índices.

Cada señal recibe una puntuación de 0 a 130 basada en múltiples factores. Sólo se presentan las señales que superan el umbral definido, filtrando automáticamente las configuraciones de baja calidad.

Características principales

La detección de patrones CRT identifica automáticamente zonas de acumulación, rupturas y entradas de retroceso en cualquier marco temporal.

El sistema de correlación Confluence analiza hasta 20 instrumentos simultáneamente, utilizando cálculos de correlación históricos y dinámicos para confirmar o rechazar señales.

El Filtro de Tendencia de Marco Temporal Superior garantiza que las operaciones se alineen con la dirección dominante del mercado, reduciendo las pérdidas por contra-tendencia.

GoldRush Stop Loss calcula niveles de stop dinámicos basados en el ATR y la volatilidad del mercado, con topes configurables y ajustes de distancia mínima.

El Take Profit ponderado determina los objetivos utilizando una combinación de proyección ATR, extensión de rango y niveles de soporte/resistencia.

El reconocimiento de patrones de velas detecta martillos, patrones envolventes, estrellas matutinas y vespertinas, patrones harami y líneas perforantes para añadir confirmación a las señales.

El panel interactivo ofrece cuatro pestañas para la supervisión de señales, el análisis de correlaciones, el historial de operaciones y el cálculo de riesgos. Cambie entre los modos de negociación manual y automática con un solo clic.

La Calculadora de Riesgo calcula el tamaño de la posición basándose en el saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo definido por usted para cada operación.

Pestañas del panel

La pestaña principal muestra el estado actual de la señal, la fase del patrón, los niveles de entrada y salida, la puntuación de la señal y los controles de ejecución de las operaciones.

La pestaña Correlación muestra todos los instrumentos analizados con sus valores de correlación y la dirección actual del impulso.

La pestaña Historial muestra las métricas de rendimiento, como la tasa de ganancias, el factor de beneficios, las pérdidas y ganancias totales y los detalles de las operaciones recientes.

La pestaña Calculadora de Riesgo permite ajustar los parámetros de riesgo y muestra los tamaños de lote calculados en tiempo real.

Instrumentos compatibles

El EA funciona con cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5. Detecta automáticamente las convenciones de nomenclatura de símbolos específicas del broker para los principales pares, oro e índices. El sistema de correlación soporta EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, XAUUSD, US30, US100, GER40, y UK100 por defecto, con la posibilidad de personalizar esta lista.

Ajustes recomendados

Marco temporal: M15 para trading activo, H1 para swing trading

Plazos superiores: H4 para gráficos M15, D1 para gráficos H1

Puntuación mínima de la señal: 65 para operaciones equilibradas, 80 para un enfoque conservador

Riesgo por operación: 1-2% del saldo de la cuenta

Requisitos

MetaTrader 5 build 2361 o superior

Datos históricos suficientes para la detección de patrones y el cálculo de correlaciones

AutoTrading activado en la configuración de la plataforma

Lo que recibe

EA completo con todas las funciones desbloqueadas

Actualizaciones de por vida para la versión 1.x

Acceso a archivos de configuración recomendados para diferentes estilos de trading

Soporte directo por correo electrónico y WhatsApp

Soporte

Para asistencia en la instalación, preguntas de configuración o soporte técnico, contáctame directamente. Respondo a todas las consultas en 24 horas.

Antes de comprar

Pruebe la versión demo en su broker para verificar la compatibilidad de símbolos y familiarizarse con el panel de control. El EA funciona mejor en cuentas con tamaño de lote estándar y spreads por debajo de 3 pips en los principales pares.

Actualizaciones

La versión 1.0 incluye todas las características principales. Futuras actualizaciones añadirán tipos de patrones adicionales, opciones de correlación ampliadas y optimizaciones de rendimiento basadas en los comentarios de los usuarios.


