Helios SmartFlow Scanner - Sistema profesional de negociación multisímbolo

El Helios SmartFlow Scanner es una solución integral de trading que monitoriza hasta 12 pares de divisas e índices simultáneamente, detectando configuraciones de alta probabilidad utilizando la probada metodología de patrones CRT (Consolidación, Reevaluación, Tendencia) combinada con un avanzado análisis de correlación.

Metodología básica de negociación

El sistema identifica zonas de acumulación cuando el precio se consolida, detecta fases de manipulación cuando el precio rompe niveles clave y capta oportunidades de distribución cuando el precio vuelve al rango para entradas óptimas. Cada señal se valida mediante un análisis de tendencias en múltiples plazos utilizando un filtro de medias móviles de plazos superiores para garantizar que las operaciones se alinean con la dirección dominante del mercado.

Sistema avanzado de confluencia de correlaciones

El escáner emplea un motor de correlación de doble capa que analiza tanto las relaciones históricas a lo largo de 200 barras como las correlaciones dinámicas a lo largo de 50 barras recientes. Esta matriz de correlación ponderada identifica cuándo varios instrumentos confirman la misma tendencia direccional, añadiendo convicción a las señales de negociación. Cada configuración recibe una puntuación de correlación que refleja hasta qué punto otros mercados apoyan la dirección de la operación.

Cálculo inteligente de Stop Loss y Take Profit

Los Stop Loss se calculan utilizando el método GoldRush basado en ATR, que se adapta a la volatilidad actual del mercado manteniendo una zona de protección mínima. Los niveles de Take Profit utilizan un algoritmo ponderado que combina proyecciones ATR, medidas de rango de patrones y niveles clave de soporte y resistencia para optimizar el potencial de recompensa manteniendo objetivos realistas.

Reconocimiento de patrones de velas

El sistema identifica diez patrones de inversión clásicos, incluyendo martillos, estrellas fugaces, patrones envolventes, estrellas matutinas y vespertinas, formaciones harami, líneas perforantes y coberturas de nubes oscuras. Cuando los patrones se alinean con las configuraciones CRT y la confluencia de correlaciones, se mejoran las puntuaciones de las señales y se ajustan favorablemente las relaciones riesgo-recompensa.

Modos de negociación duales

El modo manual presenta señales verificadas en un panel interactivo en el que los operadores pueden revisar todos los detalles de la operación, incluido el precio de entrada, el stop loss GoldRush, el take profit ponderado, la relación riesgo-recompensa, la puntuación de la señal y la calificación de la correlación antes de ejecutar las operaciones con un solo clic. El modo automático permite operar con manos libres controlando cada símbolo, lo que permite a los operadores activar la ejecución automática en determinados instrumentos y mantener otros en modo manual.

Gestión integral de señales

El sistema evita la sobreoperación mediante periodos de enfriamiento inteligentes tras las operaciones detenidas, limita las señales activas por símbolo y mantiene un historial de operaciones cerradas para evitar la reapertura de posiciones cerradas recientemente. Las señales persisten aunque se reinicie el terminal y pueden configurarse para que permanezcan activas hasta que se alcance el objetivo o el stop, en lugar de expirar tras un periodo de tiempo determinado.

Panel del Asesor de Símbolos

Un panel de análisis detallado proporciona información detallada para cada símbolo supervisado, incluida la fase actual de la CRT, la dirección y la fuerza de la tendencia HTF, las puntuaciones de impulso, las calificaciones de volatilidad, los patrones de velas detectados, las relaciones de correlación con otros instrumentos, el análisis de la sesión y las recomendaciones de negociación procesables basadas en las condiciones actuales del mercado.

Seguimiento del rendimiento en tiempo real

El panel de control muestra en tiempo real las pérdidas y ganancias en pips de las señales activas, realiza un seguimiento del rendimiento general del sistema con estadísticas de la tasa de éxito, supervisa el estado del sistema de correlación y proporciona una transparencia total en todas las decisiones y cálculos de negociación.

Configuración flexible

Los operadores pueden personalizar los parámetros de los patrones CRT, incluidas las barras de consolidación mínimas, los requisitos de tamaño de rango, los umbrales de ruptura y los ratios de pullback. El sistema de correlación permite ajustar la ponderación histórica frente a la dinámica, los umbrales mínimos de correlación y la sensibilidad de detección del impulso. Los tamaños de los lotes individuales se pueden establecer por símbolo con capacidades de edición en el panel.

Funciones de gestión de riesgos

El sistema aplica controles de tolerancia a los diferenciales, valida las relaciones riesgo-recompensa antes de la generación de señales, muestra avisos claros cuando los stops superan los objetivos e implementa una protección configurable contra el deslizamiento. La gestión de operaciones incluye ajustes opcionales del umbral de rentabilidad y del stop de beneficios parciales para las posiciones en curso.

Compatibilidad con brokers

La detección avanzada de símbolos identifica automáticamente las convenciones de nomenclatura específicas de los corredores, incluidos sufijos, prefijos y nombres alternativos de instrumentos para pares de divisas, oro y los principales índices en diferentes plataformas de negociación.

Interfaz profesional

La interfaz escalable se adapta a cualquier resolución de pantalla manteniendo la claridad y la legibilidad. Los indicadores de intensidad de señal codificados por colores proporcionan información visual instantánea. Las actualizaciones en tiempo real muestran los precios actuales del mercado y el estado de la señal. Los botones interactivos permiten la ejecución rápida de operaciones y el cambio automático de operaciones sin necesidad de paneles de configuración independientes.

El Helios SmartFlow Scanner combina el reconocimiento de patrones de nivel institucional con la accesibilidad para operadores minoristas, ofreciendo un completo sistema de negociación que identifica oportunidades, valida configuraciones a través de la confluencia de correlaciones, calcula los niveles óptimos de negociación y proporciona tanto control manual como capacidades de ejecución automatizada en múltiples mercados simultáneamente.