Dragon shogun trader
- Asesores Expertos
- Taha Saber Ashour Kamel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Dragon shogun comerciante ea es super mt4 bot comercial que le ayudan a hacer buenos beneficios que puede utilizar foe pares de divisas y el oro y se puede ajustar sólo tp y sl en pips y se abrirá automáticamente las órdenes según el riesgo y el saldo de la cuenta también se van a controlar el número de órdenes de comercio. tiene muchas estrategias como la tendencia de seguir la estrategia, y scalping y la red y martingala que funciona en todos los marcos de tiempo