Dominator Gold Bot es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1.

El EA aplica análisis de volatilidad direccional, lógica basada en sesiones y control de riesgo adaptativo para identificar movimientos estructurados durante periodos de alta liquidez.

Ha sido diseñado para una negociación estable a largo plazo con una exposición al riesgo controlada.

Aviso importante

El último archivo de configuración optimizada está disponible en la sección de Comentarios.

Por favor, descargue y cargue esta configuración antes de ejecutar el EA.

El uso de una configuración incorrecta puede provocar un funcionamiento inadecuado o un aumento del riesgo.

Tipo de cuenta recomendado: ECN o Raw Spread

Brokers recomendados: Exness, Vantage, ICMarkets, RoboForex

Apalancamiento mínimo: 1:500

Capital mínimo: a partir de 200 USD

Marco temporal: H1

Instrumento: XAUUSD (Oro Spot) solamente

Dominator Gold Bot incorpora varios componentes profesionales de trading:

Negociación basada en sesiones

El EA opera durante las sesiones de alta liquidez, centrándose en la superposición de Londres y Nueva York para un mayor movimiento direccional.

Modelo de volatilidad direccional

El algoritmo evalúa las condiciones de volatilidad a corto y medio plazo para determinar posibles rupturas y zonas de impulso.

Gestión adaptable del riesgo

El tamaño del lote se ajusta dinámicamente en función del saldo de la cuenta y la volatilidad.

La protección interna de los márgenes, el control de las caídas y la limitación de las posiciones garantizan una exposición estable.

Mecanismos de protección de la renta variable

El EA incluye sincronización de balance-equidad, escalado automático de lotes y reducción dinámica de la exposición durante periodos de inestabilidad del mercado.

Depósito inicial: 200 USD

Beneficio neto total: 5.873.813,32 USD

Factor de beneficio: 2,28

Factor de recuperación: 3.07

Tasa de Ganancias: 71.99%

Total de operaciones: 482

Reducción máxima del capital: 36.20%

Ratio de Sharpe: 4,41

Crecimiento mensual estimado (backtest histórico): 20%-35% dependiendo de las condiciones del mercado

Los resultados de las pruebas retrospectivas se ofrecen para demostrar el comportamiento histórico del algoritmo y no garantizan rentabilidades futuras.

Horario de funcionamiento: 14:00 - 17:00 UTC

Días más activos: Lunes y martes

Meses de mayor rendimiento histórico: De marzo a octubre

Reducción flotante mantenida a un nivel bajo mediante la adaptación del tamaño de los lotes

Exposición específica durante periodos de volatilidad estructurada

Máxima reducción relativa (histórica): 36.20%

Secuencia ganadora media: 6 operaciones

Secuencia media de pérdidas: 2 operaciones

El tamaño del lote y la exposición se adaptan automáticamente a los cambios de volatilidad

Diseñado para mantener estables las curvas de balance y patrimonio a lo largo del tiempo

Ejemplos de escenarios de crecimiento potencial de la cuenta basados en modelos históricos:

Cuenta de 200 USD: escalable en condiciones favorables

Cuenta de 1.000 USD: posible expansión de moderada a elevada en función de la volatilidad y la ejecución

El crecimiento puede variar en función de los ciclos del mercado, los diferenciales, la liquidez y las condiciones del broker

Tipos de broker: ECN / Raw Spread / Cuentas Pro

Apalancamiento mínimo 1:500

Spread máximo recomendado: inferior a 30 puntos

Símbolo: Sólo XAUUSD

VPS recomendado para un funcionamiento estable

Dominator Gold Bot es un Asesor Experto de ingeniería profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal H1.

Combina la lógica basada en la volatilidad, filtros de sesión, y un marco de riesgo adaptativo para ofrecer un rendimiento comercial constante y controlado.

El sistema es adecuado para operadores que requieren una exposición disciplinada, una lógica de negociación estructurada y estabilidad operativa a largo plazo.