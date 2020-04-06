AlligatorRunnerEA

🐊 Alligator Runner EA - Asesor Experto Inteligente XAUUSD

Alligator Runner EA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Combina la lógica basada en tendencias con la mecánica de trading de niveles, impulsada por el indicador Alligator, para detectar entradas y salidas precisas en el mercado.

Características principales:

  • 📈 Estrategia de seguimiento de tendencias con reentradas por niveles.

  • 🛡️ Stop Loss, Take Profit y trailing dinámico incorporados

  • 📊 Diseñado exclusivamente para XAUUSD - no necesita optimización para otros pares

  • 🧠 Toma de decisiones totalmente automatizada - no requiere intervención manual

  • 💡 Utiliza el indicador Alligator (Bill Williams) y el cálculo de SL basado en ATR

  • 🔁 Manejo inteligente del tamaño del lote con salvaguardas de lote mínimo y máximo

  • 🧩 Fácil configuración de parámetros para una gestión flexible del riesgo

  • ⏱️ Optimizado para el marco temporal H1

🛠️ Visión general de los parámetros:

  • Riesgo por operación personalizable (% del capital)

  • Multiplicador de stop loss basado en ATR

  • Lógica de TP parcial + TP final

  • Mover SL a BE después del cierre parcial

  • Trailing stop basado en el nivel de "Teeth

  • Límite de operaciones por día

  • Funciona mejor en brokers con spread bajo y ejecución rápida

📈 Aspectos destacados del rendimiento (2025 Backtest):

  • Factor de beneficio: 3.41

  • Reducción: 22.39%

  • Operaciones ganadoras: 69,77

  • Rendimiento de 250 $: 962,90 $ Beneficio neto (marco temporal H1)

  • ✅ Curva de renta variable pronunciada y consistente

  • ✅ Funciona a través de diferentes períodos de tiempo con solidez

💼 C asos de uso:

  • Más adecuado para:

    • Day traders y swing traders

    • Usuarios de carteras automatizadas

    • Entusiastas del XAUUSD que buscan un fuerte control del riesgo

🧪 Recomendaciones:

  • ⚙️ Ejecutar en XAUUSD / H1

  • ✅ Utilice la configuración predeterminada - no requiere optimización

  • ☁️ VPS recomendado para la estabilidad 24/7

  • 🧪 Pruebe en demo antes de utilizar fondos reales

💵 Depósito mínimo:

Puedes empezar a usar Alligator Runner EA con tan solo $300 dependiendo de las reglas de apalancamiento y tamaño de lote del broker. Es amigable para principiantes y altamente eficiente en capital.

⚠️ Descargo de responsabilidad:

El trading implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores.
El desarrollador no se hace responsable de cualquier pérdida que pueda ocurrir durante el uso de este software. Utilice una gestión adecuada del dinero y pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de operar. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.


