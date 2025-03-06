- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Session High Low Tracker - Herramienta esencial de análisis de precios multisesión

Potente análisis de sesiones de mercado para operadores serios





Descripción del producto

Session High Low Tracker es una utilidad avanzada de MetaTrader que identifica y muestra automáticamente los puntos altos y bajos de los precios en las sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas. Esta herramienta profesional ayuda a los operadores a reconocer los niveles clave del mercado, identificar posibles rupturas y desarrollar estrategias de negociación precisas basadas en la sesión.

Características principales

Seguimiento en tiempo real de los niveles máximos y mínimos de las tres principales sesiones bursátiles

Visualización de la línea de precios con colores personalizables para cada sesión

Datos de sesión persistentes durante toda la jornada bursátil

Detección automática de sesiones basada en la hora GMT

Alertas inteligentes para transiciones de sesión con opciones de sonido y correo electrónico

Cálculos precisos incluso para sesiones que cruzan la medianoche

Sincronización horaria del corredor con detección automática del desfase GMT

Bajo consumo de recursos con código optimizado para un funcionamiento sin interrupciones.

Aplicaciones de negociación

Identifique los niveles clave de soporte y resistencia basándose en los datos de la sesión

Cree estrategias de ruptura basadas en la sesión utilizando máximos y mínimos confirmados

Desarrolle enfoques de marcos temporales múltiples incorporando los límites de la sesión

Reconozca los patrones de acción del precio que surgen entre las diferentes sesiones

Señale los puntos óptimos de entrada y salida basándose en los extremos de la sesión

Implemente niveles de stop loss y take profit basados en la sesión

Detalles técnicos

El Session High Low Tracker utiliza sofisticados algoritmos para:

Calcular automáticamente el desfase GMT a partir de la hora del servidor de su bróker

Realizar un seguimiento de las sesiones activas en tiempo real, gestionando los solapamientos sin problemas

Analizar los datos históricos para establecer con precisión los máximos y mínimos de las sesiones

Supervisar los movimientos de los precios de forma continua durante las sesiones activas

Actualizar los indicadores visuales con los límites precisos de las sesiones

Restablecer los valores automáticamente al inicio de cada día de negociación

Proporcionar alertas detalladas de las sesiones con múltiples opciones de notificación

Gestionar los casos extremos, como las sesiones que cruzan la medianoche.

Altamente personalizable

Ajuste las horas de las sesiones para que coincidan con sus definiciones de mercado preferidas

Personalice los colores de las líneas de precios máximos/mínimos para cada sesión

Establezca las preferencias de alerta, incluidas las notificaciones sonoras y por correo electrónico

Configure los elementos visuales, incluidos los estilos de las líneas y las etiquetas de precios

Coloque el panel de información en cualquier lugar de su gráfico

Ajuste los intervalos de actualización para un rendimiento óptimo

Compatible con

MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Todos los pares de divisas, materias primas, índices y acciones

Todos los plazos, desde M1 hasta mensual

Cuentas de demostración y de operaciones reales

Instalación y soporte

La instalación es sencilla: sólo tiene que arrastrar y soltar el archivo en su terminal MetaTrader. El rastreador funciona inmediatamente con la configuración predeterminada.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto conmigo directamente a través de mensaje privado para el apoyo rápido. Estoy comprometido a ayudarle a obtener el máximo provecho de esta poderosa herramienta.

Satisfacción garantizada

Únase a los traders profesionales de todo el mundo que confían en Session High Low Tracker para un análisis preciso del mercado y mejores resultados de trading. Esta utilidad ha sido rigurosamente probada en múltiples brokers y condiciones de negociación para garantizar un rendimiento fiable.

No pierda esta oportunidad de mejorar sus operaciones con un análisis de mercado esencial basado en sesiones. Adquiéralo hoy mismo y lleve sus operaciones al siguiente nivel.