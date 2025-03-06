Session High Low Tracker

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.


Session High Low Tracker - Herramienta esencial de análisis de precios multisesión
Potente análisis de sesiones de mercado para operadores serios

Descripción del producto
Session High Low Tracker es una utilidad avanzada de MetaTrader que identifica y muestra automáticamente los puntos altos y bajos de los precios en las sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas. Esta herramienta profesional ayuda a los operadores a reconocer los niveles clave del mercado, identificar posibles rupturas y desarrollar estrategias de negociación precisas basadas en la sesión.

Características principales
Seguimiento en tiempo real de los niveles máximos y mínimos de las tres principales sesiones bursátiles
Visualización de la línea de precios con colores personalizables para cada sesión
Datos de sesión persistentes durante toda la jornada bursátil
Detección automática de sesiones basada en la hora GMT
Alertas inteligentes para transiciones de sesión con opciones de sonido y correo electrónico
Cálculos precisos incluso para sesiones que cruzan la medianoche
Sincronización horaria del corredor con detección automática del desfase GMT
Bajo consumo de recursos con código optimizado para un funcionamiento sin interrupciones.

Aplicaciones de negociación
Identifique los niveles clave de soporte y resistencia basándose en los datos de la sesión
Cree estrategias de ruptura basadas en la sesión utilizando máximos y mínimos confirmados
Desarrolle enfoques de marcos temporales múltiples incorporando los límites de la sesión
Reconozca los patrones de acción del precio que surgen entre las diferentes sesiones
Señale los puntos óptimos de entrada y salida basándose en los extremos de la sesión
Implemente niveles de stop loss y take profit basados en la sesión

Detalles técnicos
El Session High Low Tracker utiliza sofisticados algoritmos para:

Calcular automáticamente el desfase GMT a partir de la hora del servidor de su bróker
Realizar un seguimiento de las sesiones activas en tiempo real, gestionando los solapamientos sin problemas
Analizar los datos históricos para establecer con precisión los máximos y mínimos de las sesiones
Supervisar los movimientos de los precios de forma continua durante las sesiones activas
Actualizar los indicadores visuales con los límites precisos de las sesiones
Restablecer los valores automáticamente al inicio de cada día de negociación
Proporcionar alertas detalladas de las sesiones con múltiples opciones de notificación
Gestionar los casos extremos, como las sesiones que cruzan la medianoche.

Altamente personalizable
Ajuste las horas de las sesiones para que coincidan con sus definiciones de mercado preferidas
Personalice los colores de las líneas de precios máximos/mínimos para cada sesión
Establezca las preferencias de alerta, incluidas las notificaciones sonoras y por correo electrónico
Configure los elementos visuales, incluidos los estilos de las líneas y las etiquetas de precios
Coloque el panel de información en cualquier lugar de su gráfico
Ajuste los intervalos de actualización para un rendimiento óptimo

Compatible con
MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Todos los pares de divisas, materias primas, índices y acciones
Todos los plazos, desde M1 hasta mensual
Cuentas de demostración y de operaciones reales

Instalación y soporte
La instalación es sencilla: sólo tiene que arrastrar y soltar el archivo en su terminal MetaTrader. El rastreador funciona inmediatamente con la configuración predeterminada.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto conmigo directamente a través de mensaje privado para el apoyo rápido. Estoy comprometido a ayudarle a obtener el máximo provecho de esta poderosa herramienta.

Satisfacción garantizada
Únase a los traders profesionales de todo el mundo que confían en Session High Low Tracker para un análisis preciso del mercado y mejores resultados de trading. Esta utilidad ha sido rigurosamente probada en múltiples brokers y condiciones de negociación para garantizar un rendimiento fiable.

No pierda esta oportunidad de mejorar sus operaciones con un análisis de mercado esencial basado en sesiones. Adquiéralo hoy mismo y lleve sus operaciones al siguiente nivel.

