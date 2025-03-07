- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.





Market Session Separator - Visualizador Profesional de Sesiones de Trading

¡Transforme sus operaciones con límites de sesión claros!

El Separador de Sesiones de Mercado es su mejor compañero para visualizar las sesiones cruciales de Asia, Londres y Nueva York directamente en sus gráficos. No vuelva a perderse las transiciones importantes del mercado.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Visualización ultra clara de la sesión con líneas verticales personalizables y zonas de fondo de color

Panel de estado de la sesión en tiempo real que muestra qué mercados están activos en ese momento

Visibilidad multi-día - vea las sesiones anteriores, actuales Y futuras simultáneamente

Resaltado automático de solapamiento para periodos de alta volatilidad (Asia-Londres, Londres-NY)

Codificación inteligente por colores - las líneas cambian de color cuando las sesiones se activan/desactivan

Alertas personalizables antes de la apertura y cierre de sesiones

Funciona perfectamente tanto en plataformas MT4 como MT5

Bajo consumo de recursos para un funcionamiento fluido junto con otros indicadores

LÓGICA DE OPERACIÓN EXPLICADA

Comprender las sesiones de mercado es fundamental para operar con éxito. Cada sesión (Asia, Londres, Nueva York) tiene características únicas:

Sesión asiática (Tokio): Menor volatilidad pero establece importantes niveles de soporte/resistencia. Ideal para estrategias de rango limitado.

Sesión de Londres: Comienza la mayor liquidez y volatilidad. Las rupturas críticas suelen producirse durante la apertura de Londres.

Sesión de Nueva York: Periodo de mayor volumen, especialmente durante el solapamiento Londres-Nueva York. Las principales publicaciones económicas provocan movimientos significativos.

Solapamiento de sesiones: Cuando dos mercados importantes operan simultáneamente, la volatilidad suele aumentar, creando excelentes oportunidades de negociación.

Esta utilidad calcula automáticamente los desfases GMT en función de la hora de su corredor, garantizando una sincronización perfecta independientemente de su ubicación. La vista de varios días le ofrece una perspectiva de cómo fluyen las sesiones a lo largo de los días, algo esencial para los swing traders.

TOTALMENTE PERSONALIZABLE

Ajuste las horas de las sesiones para que coincidan exactamente con las horas de mercado

Personalice los colores de cada sesión y de los solapamientos

Establezca los niveles de transparencia de las zonas de fondo

Configure las alertas con opciones de sonido, ventana emergente y correo electrónico

Controle los estilos y anchos de línea para que coincidan con la configuración de su gráfico.

AUMENTE SU VANGUARDIA DE NEGOCIACIÓN

Los operadores profesionales saben que el tiempo lo es todo. Si visualiza claramente los límites de la sesión, podrá:

Anticiparse a los cambios de volatilidad antes de que se produzcan

Posicionarse de forma óptima para las rupturas en las transiciones de sesión

Evitar los periodos de baja liquidez que pueden dar lugar a deslizamientos

Aplicar estrategias específicas de sesión con precisión

Cronometrar sus entradas y salidas con el flujo del mercado en lugar de contra él.

INSTALACIÓN Y SOPORTE

La instalación es sencilla - simplemente añada sus indicadores y configure sus ajustes preferidos. Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje directo.