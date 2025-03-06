- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.





Session High Low Tracker - Unverzichtbares Multi-Session-Preisanalyse-Tool

Leistungsstarke Markt-Session-Analyse für seriöse Trader





Produktübersicht

Session High Low Tracker ist ein fortschrittliches MetaTrader-Dienstprogramm, das automatisch die Höchst- und Tiefstkurse der asiatischen, Londoner und New Yorker Handelssitzungen identifiziert und anzeigt. Dieses professionelle Tool hilft Händlern, wichtige Marktniveaus zu erkennen, potenzielle Ausbrüche zu identifizieren und präzise sitzungsbasierte Handelsstrategien zu entwickeln.

Hauptmerkmale

Echtzeitverfolgung der Höchst-/Tiefstkurse für alle drei wichtigen Handelssitzungen

Visuelle Kurslinienanzeige mit anpassbaren Farben für jede Sitzung

Dauerhafte Sitzungsdaten während des gesamten Handelstages

Automatische Sitzungserkennung auf der Grundlage der GMT-Zeit

Intelligente Warnmeldungen für Sitzungsübergänge mit Sound- und E-Mail-Optionen

Präzise Berechnungen sogar für Sitzungen über Mitternacht hinweg

Brokerzeitsynchronisierung mit automatischer GMT-Offset-Erkennung

Geringe Ressourcennutzung mit optimiertem Code für nahtlosen Betrieb

Handelsanwendungen

Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Sitzungsdaten

Erstellung sitzungsbasierter Ausbruchsstrategien unter Verwendung bestätigter Hochs und Tiefs

Entwicklung von Multi-Zeitrahmen-Ansätzen unter Einbeziehung von Sitzungsgrenzen

Erkennung von Preisaktionsmustern, die zwischen verschiedenen Sitzungen entstehen

Ermittlung optimaler Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Sitzungsextremen

Implementierung sitzungsbasierter Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Technische Details

Der Session High Low Tracker verwendet hochentwickelte Algorithmen, um:

Automatische Berechnung des GMT-Offsets von der Serverzeit Ihres Brokers

Verfolgung aktiver Sitzungen in Echtzeit, nahtlose Handhabung von Überschneidungen

Scannen historischer Daten zur genauen Bestimmung von Sitzungshochs und -tiefs

Kontinuierliche Überwachung der Kursbewegungen während aktiver Sitzungen

Aktualisierung visueller Indikatoren mit präzisen Sitzungsgrenzen

Automatische Rücksetzung der Werte zu Beginn jedes Handelstages

Bereitstellung detaillierter Sitzungswarnungen mit mehreren Benachrichtigungsoptionen

Behandlung von Grenzfällen wie Sitzungen, die Mitternacht überschreiten

Hochgradig anpassbar

Passen Sie die Sitzungszeiten an Ihre bevorzugten Marktdefinitionen an

Passen Sie die Farben für die Hoch-/Tiefkurslinien für jede Sitzung an

Legen Sie die Alarmpräferenzen fest, einschließlich Ton- und E-Mail-Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie die visuellen Elemente, einschließlich der Linienstile und Kursbeschriftungen

Positionieren Sie das Informationspanel an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Chart

Passen Sie die Aktualisierungsintervalle für eine optimale Leistung an

Kompatibel mit

MetaTrader 4 und MetaTrader 5

Alle Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und Aktien

Alle Zeitrahmen von M1 bis Monthly

Demo- und Live-Konten

Installation & Support

Die Installation ist einfach - ziehen Sie die Datei einfach in Ihr MetaTrader-Terminal. Der Tracker funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich direkt über eine private Nachricht für prompte Unterstützung. Ich werde Ihnen dabei helfen, das Beste aus diesem leistungsstarken Tool herauszuholen.

Zufriedenheitsgarantie

Schließen Sie sich professionellen Händlern auf der ganzen Welt an, die sich auf den Session High Low Tracker verlassen, um den Markt präzise zu analysieren und ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Dieses Tool wurde bei verschiedenen Brokern und unter verschiedenen Handelsbedingungen getestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Trading mit der essentiellen Session-basierten Marktanalyse zu verbessern. Kaufen Sie noch heute und bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!