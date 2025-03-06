Session High Low Tracker

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.


Session High Low Tracker - Unverzichtbares Multi-Session-Preisanalyse-Tool
Leistungsstarke Markt-Session-Analyse für seriöse Trader

Produktübersicht
Session High Low Tracker ist ein fortschrittliches MetaTrader-Dienstprogramm, das automatisch die Höchst- und Tiefstkurse der asiatischen, Londoner und New Yorker Handelssitzungen identifiziert und anzeigt. Dieses professionelle Tool hilft Händlern, wichtige Marktniveaus zu erkennen, potenzielle Ausbrüche zu identifizieren und präzise sitzungsbasierte Handelsstrategien zu entwickeln.

Hauptmerkmale
Echtzeitverfolgung der Höchst-/Tiefstkurse für alle drei wichtigen Handelssitzungen
Visuelle Kurslinienanzeige mit anpassbaren Farben für jede Sitzung
Dauerhafte Sitzungsdaten während des gesamten Handelstages
Automatische Sitzungserkennung auf der Grundlage der GMT-Zeit
Intelligente Warnmeldungen für Sitzungsübergänge mit Sound- und E-Mail-Optionen
Präzise Berechnungen sogar für Sitzungen über Mitternacht hinweg
Brokerzeitsynchronisierung mit automatischer GMT-Offset-Erkennung
Geringe Ressourcennutzung mit optimiertem Code für nahtlosen Betrieb

Handelsanwendungen
Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Sitzungsdaten
Erstellung sitzungsbasierter Ausbruchsstrategien unter Verwendung bestätigter Hochs und Tiefs
Entwicklung von Multi-Zeitrahmen-Ansätzen unter Einbeziehung von Sitzungsgrenzen
Erkennung von Preisaktionsmustern, die zwischen verschiedenen Sitzungen entstehen
Ermittlung optimaler Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Sitzungsextremen
Implementierung sitzungsbasierter Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Technische Details
Der Session High Low Tracker verwendet hochentwickelte Algorithmen, um:

Automatische Berechnung des GMT-Offsets von der Serverzeit Ihres Brokers
Verfolgung aktiver Sitzungen in Echtzeit, nahtlose Handhabung von Überschneidungen
Scannen historischer Daten zur genauen Bestimmung von Sitzungshochs und -tiefs
Kontinuierliche Überwachung der Kursbewegungen während aktiver Sitzungen
Aktualisierung visueller Indikatoren mit präzisen Sitzungsgrenzen
Automatische Rücksetzung der Werte zu Beginn jedes Handelstages
Bereitstellung detaillierter Sitzungswarnungen mit mehreren Benachrichtigungsoptionen
Behandlung von Grenzfällen wie Sitzungen, die Mitternacht überschreiten

Hochgradig anpassbar
Passen Sie die Sitzungszeiten an Ihre bevorzugten Marktdefinitionen an
Passen Sie die Farben für die Hoch-/Tiefkurslinien für jede Sitzung an
Legen Sie die Alarmpräferenzen fest, einschließlich Ton- und E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurieren Sie die visuellen Elemente, einschließlich der Linienstile und Kursbeschriftungen
Positionieren Sie das Informationspanel an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Chart
Passen Sie die Aktualisierungsintervalle für eine optimale Leistung an

Kompatibel mit
MetaTrader 4 und MetaTrader 5
Alle Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und Aktien
Alle Zeitrahmen von M1 bis Monthly
Demo- und Live-Konten

Installation & Support
Die Installation ist einfach - ziehen Sie die Datei einfach in Ihr MetaTrader-Terminal. Der Tracker funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich direkt über eine private Nachricht für prompte Unterstützung. Ich werde Ihnen dabei helfen, das Beste aus diesem leistungsstarken Tool herauszuholen.

Zufriedenheitsgarantie
Schließen Sie sich professionellen Händlern auf der ganzen Welt an, die sich auf den Session High Low Tracker verlassen, um den Markt präzise zu analysieren und ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Dieses Tool wurde bei verschiedenen Brokern und unter verschiedenen Handelsbedingungen getestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Trading mit der essentiellen Session-basierten Marktanalyse zu verbessern. Kaufen Sie noch heute und bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!

