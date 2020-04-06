Storm Break EA

El EA Storm Break es un Asesor Experto innovador diseñado para trabajar con la poderosa estrategia de las Bandas de Bollinger, y está diseñado para los traders que están interesados en personalizar y optimizar su enfoque de trading. Este EA no está optimizado fuera de la caja y está destinado para que usted pueda ajustar y afinar para adaptarse a sus preferencias comerciales y el apetito de riesgo.

La lógica central detrás del EA Storm Break gira en torno a las Bandas de Bollinger, una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que mide la volatilidad del mercado y las posibles reversiones de precios. El EA supervisa los movimientos de los precios en relación con las bandas de Bollinger superior e inferior para identificar posibles señales de compra y venta. Cuando el precio cruza la banda superior y luego cierra por debajo de ella, se genera una señal de venta, y cuando el precio cruza la banda inferior y luego cierra por encima de ella, se activa una señal de compra.

El EA Storm Break funciona de la siguiente manera:

Configuración de las Bandas de Bollinger: El EA utiliza un periodo y una desviación personalizables para las Bandas de Bollinger. El periodo controla la ventana de retroceso, y la desviación determina lo anchas o estrechas que son las bandas. Esto permite flexibilidad para varias condiciones de mercado.

Ejecución de la operación: Una vez que se identifica una señal basada en el cruce de las bandas, el EA ejecutará una operación. Puede abrir posiciones de compra o venta dependiendo de las condiciones del mercado. Los parámetros de negociación como stop loss, take profit y tamaño de lote son personalizables, ofreciendo a los operadores la posibilidad de adaptar la estrategia a sus preferencias de gestión de riesgos.

Gestión del riesgo: El EA Storm Break garantiza que sus operaciones respeten la distancia mínima del broker para los niveles de stop loss y take profit. Incluye comprobaciones de validación de volumen, margen y tamaño de la posición para minimizar los errores al ejecutar las operaciones.

Parámetros personalizables: El EA incluye varios parámetros ajustables como el periodo de las Bandas de Bollinger, la desviación, el tamaño del lote y los valores de stop loss/take profit. Esto le permite adaptar la estrategia en función de su estilo de negociación preferido, ya sea más agresivo o conservador.

Condiciones de ejecución de las operaciones: El EA se asegura de que las operaciones se ejecuten sólo cuando se cumplan todas las condiciones y cuando no haya ninguna posición abierta. Incluye un periodo de retardo entre operaciones para evitar el exceso de operaciones.

El EA Storm Break está construido para darle flexibilidad en la personalización de los ajustes a su estilo de negociación. Es una herramienta excelente para aquellos que desean implementar la estrategia de las Bandas de Bollinger con la automatización, pero quieren ajustar los parámetros para optimizar la estrategia para sus propias necesidades.

Tenga en cuenta que la optimización y las pruebas son la clave para operar con éxito. Tómese su tiempo para ajustar los parámetros y alinearlos con sus objetivos de trading.

¡Opere sabiamente!



