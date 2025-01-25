XP Stealth SL TP for MT4
- Utilidades
- Mostafa Mahmoud
- Versión: 1.22
- Actualizado: 23 junio 2025
- Activaciones: 5
Gestor de TP/SL en modo oculto con protección de IA
Esta herramienta basada en IA gestiona Stop Loss y Take Profit dinámicamente utilizando cálculos basados en el precio o en ganancias y pérdidas (PnL) mientras oculta estos niveles al mercado.
Características principales:
- Admite COMPRA, VENTA o ambos tipos de posición.
- Selección flexible de símbolos: Gestiona el gráfico actual, todos los símbolos o símbolos específicos (separados por punto y coma).
- Números mágicos e identificadores de expertos personalizables: Elija si desea gestionar todas las órdenes o sólo aquellas con números mágicos específicos.
- Filtrado de tickets de posición: Gestione todas las posiciones o sólo números de ticket específicos.
Modos TP y SL:
- TP/SL basado en precio: Utiliza el precio de mercado del instrumento para la ejecución.
- TP/SL basado en PnL: Actúa como un controlador de reducción para limitar las pérdidas y proteger el saldo y el capital.
Precaución: Tenga cuidado al establecer SL en modo PnL.
Escenarios de ejemplo:
- Si el beneficio actual es de 100 $, el usuario puede fijar SL en 50 $ y TP en 150 $ para asegurar las ganancias.
- Si el PnL actual es de -100 $, el operador puede salir a 0 $ (punto de equilibrio) o establecer un SL a -150 $ para controlar las pérdidas posteriores.
Características adicionales:
- Desconexión automática: El EA se descarga automáticamente cuando no hay posiciones activas que gestionar.
- Retraso de Ejecución: Permite a los operadores revisar la configuración antes de la ejecución.
- Notificaciones Push: Envía alertas de todas las acciones ejecutadas.
- Control de deslizamiento: Evita la ejecución durante condiciones de mercado muy volátiles.
- Retraso de reintentos por error: Evita reintentos excesivos si el broker deshabilita temporalmente las operaciones.
Espero que esta herramienta le ayude a gestionar sus operaciones de forma eficaz. Le deseamos éxito.