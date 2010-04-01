Ai President EA MT4

Política dereembolso del 70% (sólo versión completa)

Un experto totalmente automático
Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo
Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc.
Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo)
La inteligencia artificial de este experto está completamente hecha por nuestro equipo y no ha sido copiada de la inteligencia artificial del mercado, está completamente entrenada específicamente para el trading y, al igual que otras inteligencias artificiales, no está hecha para fines generales.
Con ajustes globales, puede ser usado en diferentes cuentas y diferentes brokers y con el menor capital
Una combinación de cientos de diferentes estrategias, indicadores y datos
Con soporte permanente y de por vida y docenas de otras características...




Atributos:

  • Utilizable:
    en pares de divisas: EURUSD , GBPUSD , AUDUSD , USDCAD , EURGBP
    en marcos de tiempo: M30 , H1 , H4 , D1
    en Tipo de cuenta: Cualquiera
    en varios brokers
    en empresas prop (Funciona automáticamente con sólo cambiar un botón)
    con capital mínimo ($100)
    con apalancamiento bajo (apalancamiento mínimo probado: 30)
    en brokers americanos (de acuerdo con las reglas FIFO - Funciona automáticamente con sólo pulsar un botón)
  • Con:
    TP y SL (Las operaciones están protegidas por stop-losses)
    actualizaciones completamente gratuitas y regulares
    muchas, suficientes y sencillas configuraciones
    diversas estrategias de trading
    excelente backtesting
    archivos guía para un uso correcto y rápido
    varios blogs (FAQs, guía de ajustes, prueba del experto, archivo de ajustes, ejecución del experto, etc.)
    capacidad de entrenamiento automático (la inteligencia artificial gana experiencia de su propio entrenamiento después de cada operación)
  • Construido
    por inteligencia artificial (backtesting real)
    por los mejores y más potentes sistemas de procesamiento de inteligencia artificial
    por un equipo experimentado y profesional
    con las mejores y más recientes estrategias, indicadores, patrones
    con los datos más precisos de los principales brokers
  • Sin utilizar estrategias peligrosas como hedge, martingala, red, etc.
  • Apto para todo tipo de traders profesionales y principiantes





Estrategia Experta y Metodología:

Nuestro equipo da todo tipo de datos a la IA y la IA aprende cómo hacer operaciones exitosas.
Datos significa: Cientos de indicadores (indicadores famosos e indicadores personales), Cientos de patrones (patrones de velas, patrones de precios, patrones armónicos, etc.) y algunos datos especiales que no podemos revelar.

Intentamos dar al Asesor Experto nuevos indicadores y patrones para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Porque los viejos indicadores y patrones debilitan el rendimiento del Asesor Experto en el futuro.
Tratamos de dar al Asesor Experto datos de los principales corredores para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Los datos incorrectos e inexactos debilitan el rendimiento del Asesor Experto.



Capital mínimo probado
100$
Apalancamiento mínimo probado
1:30
Los mejores brokers para este experto
Brokers grandes y conocidos
Mejores pares de divisas para este experto
EURUSD , GBPUSD , AUDUSD , USDCAD , EURGBP
Mejores marcos temporales para este experto
M30 , H1 , H4 , D1
Tipo de cuenta
Cualquiera, spreads bajos son mejores
VPS
Preferido, pero no obligatorio
Configuración
Por defecto o ajustes que hemos puesto en el blog




Elementos utilizados para entrenar la inteligencia artificial de este experto:

  • Indicadores libres: 22
  • Indicadores personalizados creados por nuestro equipo: 35
  • Patrones: 103
  • Datos de los principales corredores: 14
  • Otros 199

No podemos revelar los detalles exactos y especialmente las "otras" opciones.
Tenga en cuenta que 1 copia del archivo fuente de este Asesor Experto también está disponible para la venta.
Si desea comprar el archivo fuente con soporte de por vida, por favor envíenos un mensaje.




Enlaces útiles:

  1. Enlace 1: Contactar con soporte
  2. Enlace 2: Nuestros productos
  3. Enlace 3: Preguntas más frecuentes (FAQ)
  4. Enlace 4: Guía de configuración
  5. Enlace 5: Guía para utilizar los archivos que recibe directamente de nosotros
  6. Enlace 6: Guía para instalar y ejecutar Expertos en el gráfico Meta Trader
  7. Enlace 7: Guía de prueba y análisis de un experto
  8. Enlace 8: Guía para crear una orden (job)
  9. Enlace 9: Establecer archivo
  10. Link 10: Actualizar los productos
  11. Link 11: Nuestro canal




Ajustes:

  • Riesgo por operación: El riesgo es la cantidad de dinero que se suma o resta de su cuenta en cada operación. Por ejemplo, si arriesgas un 1% (y tu capital es de 1000$) y tu operación es rentable, ganarás un 1%. Es decir, 0,01*1000 = $10, usted gana $10.
  • Tamaño del Lote: A partir de ahora, puede establecer la cantidad del lote manualmente. Desde 0.01 lotes hasta 1000 lotes. Este modo es variable en la configuración por defecto. Es decir, en cada operación, la cantidad de lote es diferente. Si cambia esta configuración, el experto opera con una cantidad fija de lotes en cada operación.
  • Habilitar reglas FIFO: Activar o desactivar Limitar el número de operaciones (señal) Si este ajuste es " FALSE ", el número de señales u operaciones aumentará. Si este ajuste es " TRUE ", el número de señales u operaciones se reducirá. Con " FALSE ", el experto puede realizar varias operaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede realizar varias operaciones de "compra" o "venta" en un mismo proceso. Si su riesgo es alto, es mejor no " FALSE " este ajuste. Si desea que Expert opere según las reglas "FIFO", no "FALSE" esta opción. Las reglas FIFO son más importantes para los brokers americanos.
  • PROP: Si está utilizando este Asesor Experto en empresas de prop, habilite esta configuración.
  • Take Profit (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor de TP. (Basado en puntos) En el modo por defecto (TP=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si cambia el TP, también debe cambiar el SL.
  • Stop Loss (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor del SL. (Basado en puntos) En el modo por defecto (SL=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si modifica el SL, deberá modificar también el TP.
  • Habilitar días de negociación: Si habilita este ajuste, el experto comercia sólo en los días que usted desee.
  • Negociar los lunes/ Negociar los lunes/miércoles/miércoles/miércoles: Si quiere que el experto opere este día, active esta opción. Si no desea que el experto opere este día, configure esta opción como false.
  • Habilitar Trailing Stop: Suponga que tiene una operación con ganancias. Si desea mantener sus ganancias, es decir, no perder incluso cuando la tendencia se invierte, esta configuración es útil para usted. Esta configuración reduce el límite de pérdida. En otras palabras, se mueve detrás del precio. Por ejemplo, su límite de pérdida inicial es de 300 puntos. Pero ahora está en beneficios y ha avanzado 200 puntos, así que con estos ajustes, puede reducir su límite de pérdida en 200 puntos y llevarlo a 100 puntos. Usando esta configuración, el stop loss se moverá detrás del precio en la dirección de la ganancia. Habilite esta opción para utilizar esta configuración. Para obtener más información, puede buscar y leer en Google.
  • Activación del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica cuando el stop loss se mueve detrás del precio. Por ejemplo, si establece esta configuración en 150, cuando su operación tenga 150 puntos de ganancia, el límite de pérdida se moverá detrás del precio.
  • Distancia del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica que la distancia entre el límite de pérdidas y el precio actual debe ser como máximo de varios puntos. Por ejemplo, si establece esta opción en 100, el límite de pérdidas se moverá 100 puntos por detrás del precio.
  • Habilitar Breakeven: Habilite esta sección si desea utilizar la configuración del punto de equilibrio. Suponga que su operación se está ejecutando y tiene más de 500 puntos de ganancia, y desea cerrar la operación si el proceso de inversión y negociación tiene pérdidas. Para ello, active estos ajustes. Es decir, iguale el límite de pérdidas con el precio de apertura de la operación. En este caso, si la tendencia vuelve, usted no perderá y la operación se cerrará con 0 puntos de beneficio y 0 puntos de pérdida.
  • Punto de equilibrio: Después de alcanzar esta cantidad de ganancia (basada en los puntos), el experto establece el límite de pérdida igual al precio de apertura del experto. En la sección anterior, descubrimos cuáles son estos ajustes. Ahora necesitamos configurar estos ajustes para que se activen después de algunos puntos de ganancia. En el modo por defecto, el experto activa estos ajustes después de alcanzar 50 puntos de ganancia. Es decir, después de 50 puntos de ganancia, el experto iguala el monto del límite de pérdida con el precio de apertura de la misma transacción.
  • Para obtener información sobre otros ajustes e instrucciones sobre cómo utilizarlos, lea la página de Ayuda de Ajustes.





Preguntas más frecuentes:

¿Qué es una bonificación?
Un regalo por la compra de nuestros otros productos.
Supongamos que nos compró un experto por 500 $, ahora tiene un descuento de 250 $ en su segunda compra.
Por ejemplo, si su elección para la segunda compra es un experto por 400 $, sólo tendrá que pagar 150 $. (Ha recibido una bonificación (descuento) de 250 $ con su primera compra).

¿Cuáles son los mejores ajustes?
Los ajustes por defecto suelen ser los mejores ajustes. También hemos incluido algunos ejemplos de las configuraciones que utilizamos en la página de Ayuda de Configuraciones.


¿Cuántos puntos son el TP y el SL en cada operación?
El TP y el SL son diferentes para cada operación. La IA decide cuántos puntos serán el TP y el SL.


¿Debe el experto estar activo todo el tiempo (24/7)? ¿Significa eso que tengo que usar VPS?
Es mejor tener el Experto siempre funcionando y no pararlo. Puedes mantener tu ordenador encendido. Pero es mejor comprar un VPS y sentirse cómodo.
¿Cuánto es la cantidad de lotes en cada operación? (en la configuración por defecto)
La cantidad de lotes en cada operación se basa en la cantidad de riesgo y la cantidad del límite de pérdida. La cantidad de riesgo en cada operación es del 3%. Pero la cantidad de SL y TP no es fija. Por esta razón, la cantidad de lote en cada operación es diferente.


¿Cuál es el número medio de operaciones?
El número de operaciones en backtest y en vivo son exactamente los mismos. Así que usted puede ver el número de operaciones en el backtest con la configuración que desee.
Por ejemplo, en el último mes, entonces obtendrá la respuesta. El número medio de operaciones en vivo es el mismo que el número medio de operaciones en el backtest.
Debido a las diferentes configuraciones, no puedo decir un número que es el mismo para todos los compradores. Así que basado en su configuración, usted puede encontrar el promedio.


En la configuración, ¿la unidad de cálculo es un pip o un punto?
Todos los cálculos se basan en puntos.


¿Se puede utilizar este experto en otros símbolos?
Puede ejecutar este experto en otros símbolos. El experto también opera. Pero los resultados de otros símbolos no son como los símbolos que hemos propuesto


¿Son gratuitas las actualizaciones?
Sí, las actualizaciones son gratuitas para aquellos que han comprado o alquilado Expert. Pondremos la nueva actualización en el sitio y en Metatrader. Puede entrar en la sección de productos comprados y actualizar el experto.


¿El experto también opera con símbolos que tienen sufijos, como "EURUSD.c" o " EURUSD.b" o "Oro" o " EURUSD.a" o..., ¿o requiere una configuración especial?
Este experto reconoce automáticamente el símbolo y negocia.


Si tiene alguna otra pregunta, lea la página de preguntas frecuentes o envíenos un mensaje.





Asegúrese de ponerse en contacto con nosotros si

tiene un problema con el backtest o el resultado de su prueba no coincide con nuestras fotos
tiene una crítica o sugerencia
tiene una pregunta que no está en la página de la guía de configuración
tiene una pregunta sobre bonuse
nos ha comprado 1 producto y quiere recibir un bono
necesita ajustes que no están en el Experto





Experto:

Si necesita un archivo de configuración, puede utilizar la "Guía de Configuración" (Enlace 4).
Vendemos este Asesor Experto sólo en este sitio. Por favor, ignore los anuncios de estafadores.
Evite comprar versiones fraudulentas que se venden a un precio más bajo en otros sitios. Este Asesor Experto es inhackeable y esas versiones son falsas y no operan como este Asesor Experto en absoluto.



Screenshots are from MetaTrader 5 version
Productos recomendados
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Ai Colonel EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Forexking
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
¡Solo quedan 3 copias de 10 a $1000! Después de eso, el precio subirá a $1600. ForexKing es un asesor experto (EA) que analiza datos y sigue tendencias. Busca aprovechar al máximo las mejores configuraciones de trading en todas las tendencias y opera con el par GBP/USD y otros pares de divisas. Este EA ofrece la mejor opción para ingresar órdenes durante una tendencia de mercado. La principal diferencia de ForexKing es que puede controlar la relación riesgo-recompensa mucho mejor que otros EA
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Asesores Expertos
Automatic Expert Advisor Unusual EA no está pensado para obtener superganancias. Es más adecuado para los inversores a largo plazo, para los que el comercio no es un juego, sino un trabajo. Unusual EA también se puede utilizar en una cartera junto con otros EAs. El tamaño de los beneficios y la reducción depende del par de divisas seleccionado y timeframe.the más eficaz en los períodos M30, H1 y H4, aunque puede utilizarse en cualquier marco temporal e instrumento de negociación. Parámetros del
ReactorScalping
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El sistema de comercio automático ReactorScalpig se hace con el fin de excluir por completo el comerciante de las transacciones de rutina para hacer transacciones. El asesor supervisa el mercado de forma independiente. Con cada llegada de una nueva cotización, el experto en negociación analiza la situación del mercado para comprobar si se ajusta a uno de los sistemas de negociación integrados. Si el algoritmo del asesor determina que la probabilidad de obtener beneficios con una operación es s
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Asesores Expertos
Resultado en directo: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Descargar archivo de sets para EURUSD Trend Rider Pro V2 es un robot de comercio que funciona en todos los pares de divisas y le ayuda a operar de forma automática. Está codificado de forma única para gestionar sus inversiones en divisas y optimizar el mejor resultado de las complejidades del mercado de divisas. Tanto si acaba de empezar como si es un operador a tiempo completo, Trend Rider Pro V2 es la elección perfecta para un crec
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Vava Gold Miner EA
Mustafa Mahmoud Asaad Mahmoud
Asesores Expertos
EA muy rentable con alta gestión de cuenta y bajo riesgo. 18 estrategias rentables. Cero pérdidas 100% rentable. 18-20% de beneficio por día . Puede duplicar el saldo de su cuenta en sólo 10 días. Muy seguro para cuentas pequeñas a partir de 200 $. Garantia de dinero si pierde su saldo. No volverás a perder con este robot inteligente porque salvará tu dinero del stop out. Le devolverá todas sus pérdidas. 24/7 de apoyo para cualquier consulta que se reunirá.
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Asesores Expertos
BitcoinWhale es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par Bitcoin / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y optimizaciones se realizan de forma continua y estará
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Asesores Expertos
Gemini Trump EA representa un sofisticado avance en los sistemas de trading de rejilla. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en ajustar el sistema a los datos históricos, Gemini Trump EA está diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado, aprovechando la auténtica dinámica del mercado. Gemini cuenta con una impresionante gama de características diseñadas para la comodidad y el rendimiento. Con su configuración de un gráfico, puede operar con todos los símbol
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Asesores Expertos
MetaProfitX utiliza una estrategia única en la que continuamente scalping pequeñas operaciones rentables. MetaProfitX se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, MetaProfitX emplea una sofisticada técnica para gestionar las posiciones perdedoras, operando como una cesta, cerrando todas a la vez con un pequeño beneficio. E
AiM EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los ú
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
EA Tiamat MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el movimiento del precio desde la línea de soporte hasta la línea de resistencia, como se implementa en el indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/27135 Cada posición tiene un stop loss y take profit. BONUS: Proporcionaré a todos los compradores un experto en trading absolutamente gratuito para trabajar con oro: https: //www.mql5.com/ru/market/product/61919 Para obtenerlo, después de la compra, escríbame un mensaje Privado, por favor. El EA no utiliza u
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Asesores Expertos
La tarea del operador consiste en encontrar un patrón y ganar dinero con él. El trading clásico utiliza patrones en forma de análisis gráfico: patrones de velas, niveles, líneas de tendencia, figuras gráficas, etc. Su principal dificultad es que no son unívocos. Cada operador lo ve todo de forma diferente. Con el telón de fondo de esta ambigüedad, surgen un montón de otros problemas: la psicología es la razón más común para perder un depósito, la atracción de transacciones "por las orejas" en l
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Golden Symphony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Scalper MT4: Una Sinfonía Dorada En un mundo de rápidos flujos financieros, donde los segundos deciden el destino del capital, el scalper MT4 no es sólo una herramienta de trading, sino un director de orquesta, que dirige una compleja orquesta de fluctuaciones del mercado. No es sólo un programa; es una sinfonía dorada, en la que cada nota representa una operación independiente, y la armonía representa un beneficio estable. Una sinfonía dorada: una metáfora que encarna la elegancia y la eficac
Big Deal
Ong Wee Kiat
Asesores Expertos
Un Asesor Experto automatizado que utiliza técnicas de acción del precio. Está desarrollado y probado repetidamente. Es el único EA del mercado que ha superado 29 años de backtesting desde 1990 hasta 2019. Recomendación: EURUSD 1hr timeframe Utilice la configuración que se encuentra en la página de comentarios. Puede jugar con los ajustes como los depósitos y lotes. No cambie los ajustes de take profit y stoploss.
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Asesores Expertos
EA trabaja con ninguno de los indicadores técnicos. Se espera a que la tendencia y el comercio en consecuencia. No hay indicadores estándar. No hay comercio de cuadrícula. Sin arbitraje. No hay ajuste de curvas de acuerdo a los resultados de back-test Sin cobertura Ratio Stop Loss muy bajo Probado con una calidad de modelado de datos del 99,90%. Puede trabajar incluso con $30 USD Recomendaciones : Desarrollado para M1, EURUSD Broker ECN con 5 puntos Configuración Spread: Debe ser lo más bajo pos
Los compradores de este producto también adquieren
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
GoldScalper es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par XAU / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo de 5M. gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y opti
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndexPro es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el comercio de índices como Ger30. S & P500, índice US30. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el período H1 en Ger30. H1 o 5M en S & P500. Y 5M US30. gracias
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Asesores Expertos
Forex MasterMind Algo AI Múltiples Trading Son 3 Tipo De Estrategia De Trading Trading de Velocidad Breakout Trading Trading de Reversión Velocity Trading Estrategia:- Velocidad de la estrategia de negociación son más largos que la vela de compra o venta de su mismo lado más que el comercio. Por ejemplo, en el mercado son de compra lado largo de la vela, la EA es comprar, sólo lote fijo está trabajando en la estrategia Breakout Trading Estrategia:- Breakout Trading Estrategia Instantáneament
Magnat
Alexander Buseinus
Asesores Expertos
Un Asesor Experto profesional diseñado para operar con cualquier instrumento de la plataforma Metatrader 4. Características de trabajo: Un gran número de parámetros de entrada, con una amplia gama de ajustes, le permiten trabajar en todos los instrumentos con las condiciones de negociación de cualquier broker. Dependiendo de las condiciones de negociación, puede trabajar con posiciones de mercado directas u órdenes pendientes dinámicas. Al cambiar el parámetro de entrada correspondiente, el Ase
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Asesores Expertos
Euro Miner no utiliza indicadores, y no requiere ajustes complicados porque el usuario sólo tiene que cargar el setfile ya disponible. Euro Miner Pro es muy adaptable puede ser rentable en el mercado lateral y no se preocupe si tiene noticias de alto impacto, tales como NFP, FOMC, no hay necesidad de apagar el Autotrading .. usted puede en 24 horas 5 días, una configuración de tiempo y olvidar sólo disfrutar de la ganancia ... IMPORTANTE! para un apoyo completo y para obtener instrucciones sob
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
Promining Gold EA
Rene Taborete Repunte
Asesores Expertos
PROMINING EAi es un sistema de negociación algorítmica totalmente automatizado más eficaz en pares de oro XAUUSD. El sistema utiliza varios gráficos de marcos de tiempo para el comercio, el EA sigue la tendencia simultáneamente, también puede proteger / filtrar la volatilidad de pico de mercado repentino inesperado y puede gestionar cualquier mala condición de mercado. Es un escalper muy rápido que es muy activo con las transacciones. Es especialmente diseñado para el comercio en pares de XAUUS
Oasis
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
An innovative product for trading instruments in the MT4 terminal. The Expert Advisor's algorithm is based on unique, indicator-free mathematical calculation methods. A team of traders with over 15 years of trading experience has been working on improving this model for a long time. The robot actively analyzes the market, weighs the results of several alternative equations and selects the highest positive probability value to open a trade. Oasis is a product that meets all standards, suitable f
UZ Pro EA
Francisco Correa Junior
Asesores Expertos
Upa Zvakawanda Pro EA es un asesor experto de última generación que mejora su potencial de trading mientras evoluciona con el mercado. Todas las decisiones se basan en marcos temporales superiores y se ejecutan en marcos temporales inferiores, mejorando la precisión de francotirador para la entrada. Diseñado con un marco adaptativo, este EA de aprendizaje admite actualizaciones y mejoras continuas de sus algoritmos. Con Upa Zvakawanda Pro EA , usted tiene una herramienta que constantemente apren
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Asesores Expertos
Hola a todos, Este producto está diseñado para realizar operaciones automatizadas en XAUUSD dentro del marco temporal M1 (un minuto). El asesor experto se basa en cinco años de experiencia operando con oro en el mercado Forex y utiliza un modelo Martingala personalizado que no solo evita poner en riesgo la cuenta, sino que también mejora la rentabilidad. El experto está programado sin restricciones en los días de operación, lo que permite evaluar completamente su rendimiento. Sin embargo, se re
Prime Edge Ultimate Strategy
Akaradej Sobhonchitta
Asesores Expertos
Prime Edge - Estrategia definitiva Prime Edge es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para un alto rendimiento, ejecución multi-gráfico. Construido a partir de más de 8 años de experiencia en operaciones en vivo, combina una profunda precisión técnica con seguridad, flexibilidad y una potente lógica de entrada. Características principales: ️ Soporta **hasta 16 gráficos operando simultáneamente**. ️ Proporciona **20 combinaciones de entrada únicas** - cada una
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Otros productos de este autor
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial Este experto es creado por inteligencia artificial casi libre (Chat GPT) Este robot está creado por la Ai gratuita ChatGPT. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136347 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en
FREE
Multi Ai EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
50% de descuento sólo durante una semana Un experto basado en inteligencia artificial y red neuronal El 99% de la estrategia de este experto está a cargo de inteligencia artificial Una compleja red neuronal con múltiples filtros Experimente múltiples expertos en un solo experto Le he proporcionado varios meses de formación en inteligencia artificial con potentes ordenadores nuevos y avanzados (y varios años de esfuerzo de programación) al precio más bajo. Características de este experto: Se pu
Ai Soldier EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Corporal EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Sergeant EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Lieutenant EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Ai Major EA MT4
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Colonel EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai General EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Minister EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai King EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Ai God EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
AiM EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los ú
Ai UC EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Este experto está en construcción y aún no está terminado El desarrollo de este experto se completará en 2 años como máximo. Nuestro objetivo al publicar este experto es atraer capital para desarrollar nuestro mejor experto. Este experto será definitivamente el mejor experto de nuestro equipo. Para participar en este proyecto, puede comprar este experto al precio más bajo posible. Este experto será definitivamente el experto más caro de nuestro equipo en el futuro. Este experto será construido
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
Ai Soldier EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Corporal EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Sergeant EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Lieutenant EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Minister EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai King EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Ai God EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
AiM EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario