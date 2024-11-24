Ai General EA MT4

Política dereembolso del 70% (sólo versión completa)

Un experto totalmente automático
Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo
Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc.
Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo)
La inteligencia artificial de este experto está completamente hecha por nuestro equipo y no ha sido copiada de la inteligencia artificial del mercado, está completamente entrenada específicamente para el trading y, al igual que otras inteligencias artificiales, no está hecha para fines generales.
Con ajustes globales, puede ser usado en diferentes cuentas y diferentes brokers y con el menor capital
Una combinación de cientos de diferentes estrategias, indicadores y datos
Con soporte permanente y de por vida y docenas de otras características...




Atributos:

  • Utilizable:
    en pares de divisas: EURUSD , GBPUSD , EURGBP , USDCHF
    en marcos de tiempo: M30 , H1 , H4
    en Tipo de cuenta: Cualquiera
    en varios brokers
    en empresas prop (Funciona automáticamente con sólo cambiar un botón)
    con capital mínimo ($100)
    con apalancamiento bajo (apalancamiento mínimo probado: 30)
    en brokers americanos (de acuerdo con las reglas FIFO - Funciona automáticamente con sólo pulsar un botón)
  • Con:
    TP y SL (Las operaciones están protegidas por stop-losses)
    actualizaciones completamente gratuitas y regulares
    muchas, suficientes y sencillas configuraciones
    diversas estrategias de trading
    excelente backtesting
    archivos guía para un uso correcto y rápido
    varios blogs (FAQs, guía de ajustes, prueba del experto, archivo de ajustes, ejecución del experto, etc.)
    capacidad de entrenamiento automático (la inteligencia artificial gana experiencia de su propio entrenamiento después de cada operación)
  • Construido
    por inteligencia artificial (backtesting real)
    por los mejores y más potentes sistemas de procesamiento de inteligencia artificial
    por un equipo experimentado y profesional
    con las mejores y más recientes estrategias, indicadores, patrones
    con los datos más precisos de los principales brokers
  • Sin utilizar estrategias peligrosas como hedge, martingala, red, etc.
  • Apto para todo tipo de traders profesionales y principiantes





Estrategia Experta y Metodología:

Nuestro equipo da todo tipo de datos a la IA y la IA aprende cómo hacer operaciones exitosas.
Datos significa: Cientos de indicadores (indicadores famosos e indicadores personales), Cientos de patrones (patrones de velas, patrones de precios, patrones armónicos, etc.) y algunos datos especiales que no podemos revelar.

Intentamos dar al Asesor Experto nuevos indicadores y patrones para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Porque los viejos indicadores y patrones debilitan el rendimiento del Asesor Experto en el futuro.
Tratamos de dar al Asesor Experto datos de los principales corredores para que el Asesor Experto pueda rendir al máximo. Los datos incorrectos e inexactos debilitan el rendimiento del Asesor Experto.



Capital mínimo probado
100$
Apalancamiento mínimo probado
1:30
Los mejores brokers para este experto
Brokers grandes y conocidos
Mejores pares de divisas para este experto
EURUSD , GBPUSD , EURGBP , USDCHF
Mejores marcos de tiempo para este experto
M30 , H1 , H4
Tipo de cuenta
Cualquiera, spreads bajos son mejores
VPS
Preferido, pero no obligatorio
Configuración
Por defecto o ajustes que hemos puesto en el blog




Elementos utilizados para entrenar la inteligencia artificial de este experto:

  • Indicadores libres: 18
  • Indicadores personalizados creados por nuestro equipo: 29
  • Patrones: 80
  • Datos de los principales brokers: 12
  • Otros 159

No podemos revelar los detalles exactos y especialmente las "otras" opciones.
Tenga en cuenta que 1 copia del archivo fuente de este Asesor Experto también está disponible para la venta.
Si desea comprar el archivo fuente con soporte de por vida, por favor envíenos un mensaje.




Enlaces útiles:

  1. Enlace 1: Contactar con soporte
  2. Enlace 2: Nuestros productos
  3. Enlace 3: Preguntas más frecuentes (FAQ)
  4. Enlace 4: Guía de configuración
  5. Enlace 5: Guía para utilizar los archivos que recibe directamente de nosotros
  6. Enlace 6: Guía para instalar y ejecutar Expertos en el gráfico Meta Trader
  7. Enlace 7: Guía de prueba y análisis de un experto
  8. Enlace 8: Guía para crear una orden (job)
  9. Enlace 9: Establecer archivo
  10. Link 10: Actualizar los productos
  11. Link 11: Nuestro canal




Ajustes:

  • Riesgo por operación: El riesgo es la cantidad de dinero que se suma o resta de su cuenta en cada operación. Por ejemplo, si arriesgas un 1% (y tu capital es de 1000$) y tu operación es rentable, ganarás un 1%. Es decir, 0,01*1000 = $10, usted gana $10.
  • Tamaño del Lote: A partir de ahora, puede establecer la cantidad del lote manualmente. Desde 0.01 lotes hasta 1000 lotes. Este modo es variable en la configuración por defecto. Es decir, en cada operación, la cantidad de lote es diferente. Si cambia esta configuración, el experto opera con una cantidad fija de lotes en cada operación.
  • Habilitar reglas FIFO: Activar o desactivar Limitar el número de operaciones (señal) Si este ajuste es " FALSE ", el número de señales u operaciones aumentará. Si este ajuste es " TRUE ", el número de señales u operaciones se reducirá. Con " FALSE ", el experto puede realizar varias operaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede realizar varias operaciones de "compra" o "venta" en un mismo proceso. Si su riesgo es alto, es mejor no " FALSE " este ajuste. Si desea que Expert opere según las reglas "FIFO", no "FALSE" esta opción. Las reglas FIFO son más importantes para los brokers americanos.
  • PROP: Si está utilizando este Asesor Experto en empresas de prop, habilite esta configuración.
  • Take Profit (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor de TP. (Basado en puntos) En el modo por defecto (TP=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si cambia el TP, también debe cambiar el SL.
  • Stop Loss (Punto): Usted mismo puede ajustar el valor del SL. (Basado en puntos) En el modo por defecto (SL=0), el límite de beneficio lo determina la inteligencia artificial. Si modifica el SL, deberá modificar también el TP.
  • Habilitar días de negociación: Si habilita este ajuste, el experto comercia sólo en los días que usted desee.
  • Negociar los lunes/ Negociar los lunes/miércoles/miércoles/miércoles: Si quiere que el experto opere este día, active esta opción. Si no desea que el experto opere este día, configure esta opción como false.
  • Habilitar Trailing Stop: Suponga que tiene una operación con ganancias. Si desea mantener sus ganancias, es decir, no perder incluso cuando la tendencia se invierte, esta configuración es útil para usted. Esta configuración reduce el límite de pérdida. En otras palabras, se mueve detrás del precio. Por ejemplo, su límite de pérdida inicial es de 300 puntos. Pero ahora está en beneficios y ha avanzado 200 puntos, así que con estos ajustes, puede reducir su límite de pérdida en 200 puntos y llevarlo a 100 puntos. Usando esta configuración, el stop loss se moverá detrás del precio en la dirección de la ganancia. Habilite esta opción para utilizar esta configuración. Para obtener más información, puede buscar y leer en Google.
  • Activación del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica cuando el stop loss se mueve detrás del precio. Por ejemplo, si establece esta configuración en 150, cuando su operación tenga 150 puntos de ganancia, el límite de pérdida se moverá detrás del precio.
  • Distancia del Trailing Stop (Punto): Esta opción especifica que la distancia entre el límite de pérdidas y el precio actual debe ser como máximo de varios puntos. Por ejemplo, si establece esta opción en 100, el límite de pérdidas se moverá 100 puntos por detrás del precio.
  • Habilitar Breakeven: Habilite esta sección si desea utilizar la configuración del punto de equilibrio. Suponga que su operación se está ejecutando y tiene más de 500 puntos de ganancia, y desea cerrar la operación si el proceso de inversión y negociación tiene pérdidas. Para ello, active estos ajustes. Es decir, iguale el límite de pérdidas con el precio de apertura de la operación. En este caso, si la tendencia vuelve, usted no perderá y la operación se cerrará con 0 puntos de beneficio y 0 puntos de pérdida.
  • Punto de equilibrio: Después de alcanzar esta cantidad de ganancia (basada en los puntos), el experto establece el límite de pérdida igual al precio de apertura del experto. En la sección anterior, descubrimos cuáles son estos ajustes. Ahora necesitamos configurar estos ajustes para que se activen después de algunos puntos de ganancia. En el modo por defecto, el experto activa estos ajustes después de alcanzar 50 puntos de ganancia. Es decir, después de 50 puntos de ganancia, el experto iguala el monto del límite de pérdida con el precio de apertura de la misma transacción.
  • Para obtener información sobre otros ajustes e instrucciones sobre cómo utilizarlos, lea la página de Ayuda de Ajustes.





Preguntas más frecuentes:

¿Qué es una bonificación?
Un regalo por la compra de nuestros otros productos.
Supongamos que nos compró un experto por 500 $, ahora tiene un descuento de 250 $ en su segunda compra.
Por ejemplo, si su elección para la segunda compra es un experto por 400 $, sólo tendrá que pagar 150 $. (Ha recibido una bonificación (descuento) de 250 $ con su primera compra).

¿Cuáles son los mejores ajustes?
Los ajustes por defecto suelen ser los mejores ajustes. También hemos incluido algunos ejemplos de las configuraciones que utilizamos en la página de Ayuda de Configuraciones.


¿Cuántos puntos son el TP y el SL en cada operación?
El TP y el SL son diferentes para cada operación. La IA decide cuántos puntos serán el TP y el SL.


¿Debe el experto estar activo todo el tiempo (24/7)? ¿Significa eso que tengo que usar VPS?
Es mejor tener el Experto siempre funcionando y no pararlo. Puedes mantener tu ordenador encendido. Pero es mejor comprar un VPS y sentirse cómodo.
¿Cuánto es la cantidad de lotes en cada operación? (en la configuración por defecto)
La cantidad de lotes en cada operación se basa en la cantidad de riesgo y la cantidad del límite de pérdida. La cantidad de riesgo en cada operación es del 3%. Pero la cantidad de SL y TP no es fija. Por esta razón, la cantidad de lote en cada operación es diferente.


¿Cuál es el número medio de operaciones?
El número de operaciones en backtest y en vivo son exactamente los mismos. Así que usted puede ver el número de operaciones en el backtest con la configuración que desee.
Por ejemplo, en el último mes, entonces obtendrá la respuesta. El número medio de operaciones en vivo es el mismo que el número medio de operaciones en el backtest.
Debido a las diferentes configuraciones, no puedo decir un número que es el mismo para todos los compradores. Así que basado en su configuración, usted puede encontrar el promedio.


En la configuración, ¿la unidad de cálculo es un pip o un punto?
Todos los cálculos se basan en puntos.


¿Se puede utilizar este experto en otros símbolos?
Puede ejecutar este experto en otros símbolos. El experto también opera. Pero los resultados de otros símbolos no son como los símbolos que hemos propuesto


¿Son gratuitas las actualizaciones?
Sí, las actualizaciones son gratuitas para aquellos que han comprado o alquilado Expert. Pondremos la nueva actualización en el sitio y en Metatrader. Usted puede entrar en la sección de productos comprados y actualizar el experto.


¿El experto también opera con símbolos que tienen sufijos, como "EURUSD.c" o " EURUSD.b" o "Oro" o " EURUSD.a" o..., ¿o requiere una configuración especial?
Este experto reconoce automáticamente el símbolo y negocia.


Si tiene alguna otra pregunta, lea la página de preguntas frecuentes o envíenos un mensaje.





Asegúrese de ponerse en contacto con nosotros si

tiene un problema con el backtest o el resultado de su prueba no coincide con nuestras fotos
tiene una crítica o sugerencia
tiene una pregunta que no está en la página de la guía de configuración
tiene una pregunta sobre bonuse
nos ha comprado 1 producto y quiere recibir un bono
necesita ajustes que no están en el Experto





Experto:

Si necesita un archivo de configuración, puede utilizar la "Guía de Configuración" (Enlace 4).
Vendemos este Asesor Experto sólo en este sitio. Por favor, ignore los anuncios de estafadores.
Evite comprar versiones fraudulentas que se venden a un precio más bajo en otros sitios. Este Asesor Experto es inhackeable y esas versiones son falsas y no operan como este Asesor Experto en absoluto.



Screenshots are from MetaTrader 5 version
Productos recomendados
Ai Colonel EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Asesores Expertos
Automatic Expert Advisor Unusual EA no está pensado para obtener superganancias. Es más adecuado para los inversores a largo plazo, para los que el comercio no es un juego, sino un trabajo. Unusual EA también se puede utilizar en una cartera junto con otros EAs. El tamaño de los beneficios y la reducción depende del par de divisas seleccionado y timeframe.the más eficaz en los períodos M30, H1 y H4, aunque puede utilizarse en cualquier marco temporal e instrumento de negociación. Parámetros del
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Asesores Expertos
Resultado en directo: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Descargar archivo de sets para EURUSD Trend Rider Pro V2 es un robot de comercio que funciona en todos los pares de divisas y le ayuda a operar de forma automática. Está codificado de forma única para gestionar sus inversiones en divisas y optimizar el mejor resultado de las complejidades del mercado de divisas. Tanto si acaba de empezar como si es un operador a tiempo completo, Trend Rider Pro V2 es la elección perfecta para un crec
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Song Jinwook
Asesores Expertos
Interruptor de tendencia de Bitcoin EA MT4 ¡Hola comerciantes! Hemos terminado de desarrollar la mejor EA de Bitcoin! ¡Entrar basado en señales de curvatura autodesarrolladas! Inspirado en el movimiento de la banda de caucho, se aplicaron varias leyes de la física! Entrada: Introducir dirección de tendencia después del cálculo de S_kappa Protección: Parada de fase de Martin Gale, parada de pérdida total consecutiva Símbolos: BTC recomendado ----------------------------- Valor de
AiM EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los ú
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Asesores Expertos
Especificación: - Tendencia de comercio sólo en GBPCAD . - EA se ejecuta utilizando H1 (1 hora) y D1 (diario) marcos de tiempo solamente (así que no te preocupes por la calidad de modelado probador de estrategia, debido a la utilización de H1/D1 es suficiente) . - Cada operación abierta con Stop loss y Take profit predeterminados. - Con trailing stop. - Basado en el riesgo fijo por operación/posición (por defecto es el 5% del margen libre de la cuenta), entonces: El beneficio neto esperado es
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Asesores Expertos
EA trabaja con ninguno de los indicadores técnicos. Se espera a que la tendencia y el comercio en consecuencia. No hay indicadores estándar. No hay comercio de cuadrícula. Sin arbitraje. No hay ajuste de curvas de acuerdo a los resultados de back-test Sin cobertura Ratio Stop Loss muy bajo Probado con una calidad de modelado de datos del 99,90%. Puede trabajar incluso con $30 USD Recomendaciones : Desarrollado para M1, EURUSD Broker ECN con 5 puntos Configuración Spread: Debe ser lo más bajo pos
Arda
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Quedan 2 copias de 10 a este precio. Próximas 10 copias $549. Arda es un Asesor Experto de comercio basado en la disonancia de los indicadores técnicos y patrones de precios. Soporte: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter El Asesor Experto fue probado en datos históricos reales de EURUSD, GBPUSD y XAUUSD (Oro). Puede descargar una versión demo de cualquier programa (por ejemplo, tickstory - hay una versión gratuita) que proporciona cotizaciones con una calidad del 99,9% y comprobarlo us
EA Tiamat MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el movimiento del precio desde la línea de soporte hasta la línea de resistencia, como se implementa en el indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/27135 Cada posición tiene un stop loss y take profit. BONUS: Proporcionaré a todos los compradores un experto en trading absolutamente gratuito para trabajar con oro: https: //www.mql5.com/ru/market/product/61919 Para obtenerlo, después de la compra, escríbame un mensaje Privado, por favor. El EA no utiliza u
LOFI Trade Assistant
Haoyuan Xu
Asesores Expertos
Introducción del software . Lofi Trading Assistant es un software asistente de negociación manual de divisas, que incluye tres modos de funcionamiento (1. Modo manual puro; 2. Modo semiautomático; 3. Modo automático completo), con el que podrá centrar su energía en la investigación de la apertura de unidades. Después de la primera orden individual, todas las acciones de aumento de posiciones, stop profit y stop loss, y moving stop profit serán entregadas al software para que las complete. Tan
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD y XAUUSD. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales características: El
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Golden Symphony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Scalper MT4: Una Sinfonía Dorada En un mundo de rápidos flujos financieros, donde los segundos deciden el destino del capital, el scalper MT4 no es sólo una herramienta de trading, sino un director de orquesta, que dirige una compleja orquesta de fluctuaciones del mercado. No es sólo un programa; es una sinfonía dorada, en la que cada nota representa una operación independiente, y la armonía representa un beneficio estable. Una sinfonía dorada: una metáfora que encarna la elegancia y la eficac
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Asesores Expertos
El enfoque científico del trading y el desarrollo responsable son los principios fundamentales de Millennium EA. Para crear este EA, se realizó un trabajo de investigación en el campo del trading. La teoría de Dow, la teoría del análisis fractal, los métodos de Bill Williams y otros traders, todo esto sirvió como base teórica para el asesor, que está diseñado para automatizar las decisiones de trading. Señales: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
Los compradores de este producto también adquieren
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Asesores Expertos
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Asesor experto para trabajar con los principales pares de divisas. Apertura de operaciones basadas en el análisis del movimiento de los precios. Entra en el mercado con órdenes dinámicas pendientes, siempre establece StopLoss y TakeProfit, no utiliza martingala ni promedios. El robot no sobrepasa los límites de su estrategia, observa el nivel de riesgo establecido y controla la ampliación del spread, eligiendo los momentos más favorables para entrar en una operación. Para un trabajo eficaz es co
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Asesores Expertos
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP es un asesor de comercio automatizado basado en neurotecnología, que trabaja en un marco de tiempo horario. El Asesor Experto está configurado para operar de acuerdo con la estrategia de negociación segura a partir de niveles, que implica la apertura de operaciones a corto plazo y su cierre cuando se alcanza una dinámica de rent
Shadow Bot
Will Ng
Asesores Expertos
Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Asesores Expertos
RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
Beach Trip EA
Rikky Patia
Asesores Expertos
EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Aparte de la visión de posiciones violentas, este EA se centra en los beneficios estables Variedades aplicables: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY y otras divisas con tendencia relativamente estable Este EA proporciona parámetros gráficos y botones de cierre rápido de posiciones. El texto de la tabla está escrito en chino y pinyin, lo que es más conveniente para los chinos. Usted puede entender el significado de las variables simplemente por la ortografía. La cuenta debe tener más de 3000 yuanes
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal es un nuevo modelo de un neuro-sistema de comercio totalmente automatizado, que trabaja en plazos cortos. Este sistema, que se basa en una red neuronal especializada, es capaz de proporcionar un entrenamiento continuo, transformar las realidades caóticas del mercado en un sistema específico que puede mejorar la calidad de l
Stick And Stone
Rikky Patia
Asesores Expertos
A raíz de la industria de IA, hay muchas opiniones de que los humanos serán reemplazados por algoritmos, Algunas personas temen que el trabajo sea reemplazado por robots. mientras que algunas personas creen que los robots realmente pueden hacer un mejor trabajo (si no perfecto) que las personas. "Solo unos pocos se dieron cuenta de que es una combinación de la creatividad y perspicacia de los humanos y la disciplina e incansabilidad de la IA. eso realmente sobresaldrá ". -Cita de SomeGuy.
EA Rx Five MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise CCI Cuando utilice este Asesor Experto (EA), las operaciones se basarán en el indicador CCI. Cada cálculo de tendencia o reversión de precios utiliza CCI. La destreza de este indicador es la razón de la optimización en el programa. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la clasificación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert Advisor en general.
Soul Gou
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Idioma de los mensajes mostrados (EN, RU, DE, FR, ES) - idioma de los mensajes de salida (inglés, ruso, alemán, francés, español). Precio de apertura - precio de apertura. Si se fija en 0, las órdenes se colocarán a la siguiente distancia del precio actual: precio actual + "La distancia en la primera orden". Lote - tamaño del lote para las órdenes pendientes. Tipo de orden - tipo de órdenes pendientes. La distancia en la primera orden - distancia para la primera orden en puntos. Count of orders
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Asesores Expertos
Big Bank puede perder NO ES SOLO SU EA PROMEDIO Ha demostrado ser un asistente rentable en la cuenta real, es básicamente un comerciante PRO a su disposición Esto es lo que hace que este EA se destaque del resto del producto aquí: 1. Una administración precisa del dinero: puede contar los bits manualmente, pasar 10 minutos en un solo par, solo para darse cuenta de que la oportunidad ha pasado o que ni siquiera vale la pena comerciar 2. Este no es un simple revendedor, donde su margen se l
Thor Scalper
Will Ng
Asesores Expertos
Thor Scalper es un bot optimizado principalmente para operaciones de trading nocturno con estrategias de preservación de capital y bajo drawdown en mente. Utiliza un algoritmo selectivo para encontrar operaciones adecuadas para las operaciones de trading y para cerrar las operaciones que no son favorables a un valor más bajo para minimizar las pérdidas y salvaguardar los beneficios. Recomendación : Necesitará una cuenta ECN con spreads bajos en bruto y un VPS, puede utilizar el vps de MQL5 o un
Otros productos de este autor
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial Este experto es creado por inteligencia artificial casi libre (Chat GPT) Este robot está creado por la Ai gratuita ChatGPT. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136347 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en
FREE
Multi Ai EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
50% de descuento sólo durante una semana Un experto basado en inteligencia artificial y red neuronal El 99% de la estrategia de este experto está a cargo de inteligencia artificial Una compleja red neuronal con múltiples filtros Experimente múltiples expertos en un solo experto Le he proporcionado varios meses de formación en inteligencia artificial con potentes ordenadores nuevos y avanzados (y varios años de esfuerzo de programación) al precio más bajo. Características de este experto: Se pu
Ai Soldier EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Corporal EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Sergeant EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Lieutenant EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Ai Major EA MT4
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Colonel EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Minister EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai King EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Ai God EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
AiM EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los ú
Ai UC EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Este experto está en construcción y aún no está terminado El desarrollo de este experto se completará en 2 años como máximo. Nuestro objetivo al publicar este experto es atraer capital para desarrollar nuestro mejor experto. Este experto será definitivamente el mejor experto de nuestro equipo. Para participar en este proyecto, puede comprar este experto al precio más bajo posible. Este experto será definitivamente el experto más caro de nuestro equipo en el futuro. Este experto será construido
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
Ai Soldier EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Corporal EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últimos métodos del mundo) La inteligencia artificial de e
Ai Sergeant EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Lieutenant EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durant
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai Minister EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Ai King EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Ai God EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
AiM EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los úl
Filtro:
tszlaw chow
35
tszlaw chow 2025.03.14 09:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Steven Wu
32
Steven Wu 2025.03.03 11:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

cezar fontes
32
cezar fontes 2025.01.15 15:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Indra Maulana
5389
Respuesta del desarrollador Indra Maulana 2025.01.21 13:15
Thank you for taking the time to write your opinion here. We are glad that you are satisfied with the Expert Advisor. We are doing our best to make the best Expert Advisor. If you have any questions, criticisms or suggestions, be sure to let us know, we will be happy to: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu
Respuesta al comentario