Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 66

Nuevo comentario
 
Sergey Golubev:
Es de un foro chino (tampoco entiende el inglés).
En la parte inglesa, (a menudo pero no siempre) hacemos clic en editar en el post, hacemos la traducción automática del post de su idioma al inglés con el traductor incorporado, y luego hacemos clic en Actualizar post.

Pero esto no debe hacerse categóricamente; es muy perjudicial para los lectores. Mostrar iniciativa suele estar penado.

 
Sergey Golubev:


Gracias por su ayuda.
Intentaré traducir mi mensaje al ruso utilizando el traductor incorporado en mql5.com.
Esperemos que su calidad sea fiable.
Después de todo, entiendo algo de inglés, pero no entiendo nada de ruso.
 
tickfenix :
Gracias por toda su ayuda.
Intentaré traducir mi mensaje al ruso utilizando el traductor incorporado en mql5.com.
Esperemos que su calidad sea fiable.
Después de todo, entiendo algo de inglés, pero no entiendo nada de ruso.

A continuación, un consejo: escríbalo en su lengua materna y a continuación, su traducción al inglés. Así será más fácil para el lector corregir los errores de traducción automática.

A continuación, un consejo: escriba en su lengua materna y, a continuación, su traducción al inglés. Esto facilitará al lector la corrección de los errores de traducción automática.

 

2345 - rompió los cachés de los probadores. El nombre del EA (en la captura de pantalla antes de los puntos resaltados) ya no está en el nombre de los archivos correspondientes.

Por este motivo, no es posible ver los resultados de las optimizaciones anteriores mediante las herramientas de la interfaz gráfica de usuario, ya que no aparecen en la lista de selección desplegable.


También hay ceros dentro de los archivos, en lugar del nombre del EA.

optan.


tst.


Cadena de búsqueda: Oshibka 006.
 
fxsaber :



¿Z drive?

¿Utilizas también la herramienta mklink de Windows para enlazar la carpeta del probador de MT5 con una carpeta de la RAM?

¿Podría ser esta la causa de los extraños errores que nos asolan desde hace tiempo?


¿Impulsar Z?

¿También está utilizando la herramienta mklink de Windows para unir la carpeta del probador de MT5 a una carpeta en una unidad ram?

¿Podría ser esta la razón de los extraños errores que nos han asolado durante tanto tiempo?

 
tickfenix:

¿Impulsar Z?

¿También está utilizando la herramienta mklink de Windows para unir la carpeta del probador de MT5 a una carpeta en una unidad ram?

¿Podría ser esta la razón de los extraños errores que nos han asolado durante tanto tiempo?

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y comprobador de estrategias

Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora

fxsaber, 2019.09.16 14:11

Ejecuto dicho archivo por lotes en la carpeta Terminal una vez después de reiniciar mi ordenador.

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


Después no se crean archivos de registro. A la vista está que todavía no he notado ningún lag del Tester. Parece ser una buena solución.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Servicios. ¿Ya estás trabajando?

fxsaber, 2019.06.07 06:37

Escribió un servicio útil 
// Сервис проверяет наличие корректной папки Tester.
#property service

input string inFolderName = "Tester";

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

#define  GENERIC_WRITE                    0x40000000
#define  CREATE_ALWAYS                    2
#define  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL            0x00000080
#define  FILE_FLAG_OVERLAPPED             0x40000000

bool FileIsInvalid_WinAPI( const string FileName )
{
  const HANDLE hFile = CreateFileW(FileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);      
  const bool Res = (hFile != INVALID_HANDLE);
  
  if (Res)
  {
    CloseHandle(hFile);
    
    DeleteFileW(FileName);
  }
    
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  const string FileName = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) + "\\" + inFolderName;

  if (!FileIsInvalid_WinAPI(FileName + "\\" + __FILE__))
    MessageBox(FileName + " is invalid!");  
}


Al iniciar el Terminal, aparece inmediatamente una advertencia si falta la carpeta Tester.


Gran ayuda si Tester en RAMDrive debe estar allí.

 

El siguiente error sigue apareciendo. ¿Quién tiene el mismo problema?

Después de ejecutar la genética, aparecen los resultados de la optimización.

Al mirar los resultados de optimización de cada resultado, ejecutamos una única ejecución de este resultado en el probador para comprobar la suavidad de la curva, etc.

Después de varias ejecuciones de individuales a partir de los "resultados de optimización" exactos, la ejecución individual se bloquea y sólo la sobrecarga del terminal ayuda, es decir, la ejecución individual no se inicia, el botón de inicio no reacciona (no hay acción cuando lo pulso). Al mismo tiempo en el registro normal se escribe algo como - pass (y hay "número" por ejemplo pass 14, pass 255, etc.) Ya son 3 años que estoy harto de esto, cuando a veces después de 4-8 ejecuciones con 1 resultado genético tengo que reiniciar el terminal, cargar la historia de resultado de la prueba de nuevo y luego reiniciar las ejecuciones de ella.

Cualquiera puede reproducirse a partir de lo que obtengo - Haz la genética, y hurga en los resultados de la genética para las carreras individuales. A veces el probador fallará rápidamente y otras veces fallará docenas de veces (pero con menos frecuencia).
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Askr:

Cualquiera puede reproducirse a partir de lo que obtengo - Haz la genética, y hurga en las carreras individuales en los resultados de la genética. A veces el probador falla rápidamente y otras veces falla docenas de veces (pero con menos frecuencia).

Trabajo mucho con el probador. Pero no recuerdo ese comportamiento.

 
Askr :


También soy un usuario frecuente de los probadores de estrategias.

No me he encontrado con la situación que mencionas.

El problema que encontré fue que en la mayoría de los casos no pude obtener los resultados correctos de la tarea de optimización.

Sin embargo, todas las pruebas individuales son correctas.

Esto no tiene nada que ver con la optimización genética o la optimización completa, la mayoría de las tareas de optimización sólo devuelven resultados ridículos.

Probablemente relacionado con algún mecanismo de gestión de la caché o de la memoria, el probador de estrategias tenía uno o más errores graves en la función de optimización a partir de la versión 2280.



También soy un usuario frecuente de los probadores de estrategias.

Yo tampoco me he encontrado con la situación que mencionas.

El problema con el que me encontré fue que, en la mayoría de los casos, no pude obtener los resultados correctos de la tarea de optimización.

Sin embargo, todas las pruebas individuales son correctas.

No tiene nada que ver con la optimización genética o la optimización completa, la mayoría de las tareas de optimización sólo devuelven resultados ridículos.

Posiblemente relacionado con algún tipo de mecanismo de gestión de la caché o de la memoria, a partir de una versión anterior a la 2280, el probador de estrategias tenía uno o varios fallos graves en la función de optimización.

 

Volviendo a probar ahora a corto plazo y voy a escribir un poco más sobre él. Hace tiempo que no pruebo grandes volúmenes.

Tal vez las últimas versiones son más estables, no pude encontrarlo, en la versión antigua (2085) lo suficientemente rápido repetido. El inicio verdadero no está completamente detenido, sólo a algunas líneas, los resultados de la prueba no se iniciaron de ninguna manera.

Una vez más, no es exactamente el problema que escribí arriba, pero como una opción.

Por ejemplo, tengo la siguiente información sobre la compilación 2085.

¿Puede alguien descifrar lo que está escrito en el registro del agente?

He entendido que el problema puede estar en los agentes.

1 попытка

2020.03.02 21:37:50.947 Core 1  connection closed
2020.03.02 21:37:53.773 Tester  single pass 7043 started
2020.03.02 21:37:53.799 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3002
2020.03.02 21:37:53.800 Core 1  connected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  disconnected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  connection closed

журнал агента

2020.03.02 21:37:53.802 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:37:53.910 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:37:53.910 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:37:55.524 127.0.0.1       prepare for shutdown

2 попытка


то же что и в 1 попыткен/убралось/.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown

Sí, ese es el caso en los registros.

    2020.03.02 21:58:24.589	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:28.488	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:28.489	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:28.491	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:28.492	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:30.090	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:30.091	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	connection closed

2020.03.02 21:58:24.503 Tester  EURUSD,H1: 24313 ticks, 6171 bars generated. Test passed in 0:00:00.112.
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  242 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  log file "C:\***************\20200302.log" written
2020.03.02 21:58:24.503         test Experts\***************.ex5 on EURUSD,H1 thread finished
2020.03.02 21:58:28.491 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:28.599 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:28.599 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.095 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:30.203 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:30.203 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.493 127.0.0.1       prepare for shutdown

Ya escribí aquí antes sobre el problema:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 para la construcción de 2093

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2019.06.17
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
1...596061626364656667686970717273...84
Nuevo comentario