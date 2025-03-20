Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 66
Es de un foro chino (tampoco entiende el inglés).
En la parte inglesa, (a menudo pero no siempre) hacemos clic en editar en el post, hacemos la traducción automática del post de su idioma al inglés con el traductor incorporado, y luego hacemos clic en Actualizar post.
Pero esto no debe hacerse categóricamente; es muy perjudicial para los lectores. Mostrar iniciativa suele estar penado.
A continuación, un consejo: escríbalo en su lengua materna y a continuación, su traducción al inglés. Así será más fácil para el lector corregir los errores de traducción automática.
2345 - rompió los cachés de los probadores. El nombre del EA (en la captura de pantalla antes de los puntos resaltados) ya no está en el nombre de los archivos correspondientes.
Por este motivo, no es posible ver los resultados de las optimizaciones anteriores mediante las herramientas de la interfaz gráfica de usuario, ya que no aparecen en la lista de selección desplegable.
También hay ceros dentro de los archivos, en lugar del nombre del EA.
optan.
tst.
¿Z drive?
¿Utilizas también la herramienta mklink de Windows para enlazar la carpeta del probador de MT5 con una carpeta de la RAM?
¿Podría ser esta la causa de los extraños errores que nos asolan desde hace tiempo?
fxsaber, 2019.09.16 14:11
Ejecuto dicho archivo por lotes en la carpeta Terminal una vez después de reiniciar mi ordenador.
Después no se crean archivos de registro. A la vista está que todavía no he notado ningún lag del Tester. Parece ser una buena solución.
fxsaber, 2019.06.07 06:37Escribió un servicio útil
Al iniciar el Terminal, aparece inmediatamente una advertencia si falta la carpeta Tester.
Gran ayuda si Tester en RAMDrive debe estar allí.
El siguiente error sigue apareciendo. ¿Quién tiene el mismo problema?
Después de ejecutar la genética, aparecen los resultados de la optimización.
Al mirar los resultados de optimización de cada resultado, ejecutamos una única ejecución de este resultado en el probador para comprobar la suavidad de la curva, etc.
Después de varias ejecuciones de individuales a partir de los "resultados de optimización" exactos, la ejecución individual se bloquea y sólo la sobrecarga del terminal ayuda, es decir, la ejecución individual no se inicia, el botón de inicio no reacciona (no hay acción cuando lo pulso). Al mismo tiempo en el registro normal se escribe algo como - pass (y hay "número" por ejemplo pass 14, pass 255, etc.) Ya son 3 años que estoy harto de esto, cuando a veces después de 4-8 ejecuciones con 1 resultado genético tengo que reiniciar el terminal, cargar la historia de resultado de la prueba de nuevo y luego reiniciar las ejecuciones de ella.Cualquiera puede reproducirse a partir de lo que obtengo - Haz la genética, y hurga en los resultados de la genética para las carreras individuales. A veces el probador fallará rápidamente y otras veces fallará docenas de veces (pero con menos frecuencia).
Cualquiera puede reproducirse a partir de lo que obtengo - Haz la genética, y hurga en las carreras individuales en los resultados de la genética. A veces el probador falla rápidamente y otras veces falla docenas de veces (pero con menos frecuencia).
Trabajo mucho con el probador. Pero no recuerdo ese comportamiento.
También soy un usuario frecuente de los probadores de estrategias.
No me he encontrado con la situación que mencionas.
El problema que encontré fue que en la mayoría de los casos no pude obtener los resultados correctos de la tarea de optimización.
Sin embargo, todas las pruebas individuales son correctas.
Esto no tiene nada que ver con la optimización genética o la optimización completa, la mayoría de las tareas de optimización sólo devuelven resultados ridículos.
Probablemente relacionado con algún mecanismo de gestión de la caché o de la memoria, el probador de estrategias tenía uno o más errores graves en la función de optimización a partir de la versión 2280.
Volviendo a probar ahora a corto plazo y voy a escribir un poco más sobre él. Hace tiempo que no pruebo grandes volúmenes.
Tal vez las últimas versiones son más estables, no pude encontrarlo, en la versión antigua (2085) lo suficientemente rápido repetido. El inicio verdadero no está completamente detenido, sólo a algunas líneas, los resultados de la prueba no se iniciaron de ninguna manera.
Una vez más, no es exactamente el problema que escribí arriba, pero como una opción.
Por ejemplo, tengo la siguiente información sobre la compilación 2085.
¿Puede alguien descifrar lo que está escrito en el registro del agente?
He entendido que el problema puede estar en los agentes.
Sí, ese es el caso en los registros.
Ya escribí aquí antes sobre el problema:
